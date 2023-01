Phó Chủ tịch UBND TPHCM cảnh báo những nguy cơ khi Trung Quốc mở cửa

Chiều 5/1, Sở Y tế TPHCM đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ của ngành y tế địa phương năm 2023. Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, trong năm 2022 toàn ngành y tế đã nỗ lực hết mình sau một năm chống chọi với dịch Covid-19. Bên cạnh những nỗ lực phục hồi, TPHCM cũng gặp những sự cố, khó khăn.

Khó khăn, nhưng không sụp đổ

Theo ông Thượng, có sự cố không chỉ riêng ở TPHCM gặp phải, đó là việc vi phạm pháp luật trong công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế.

Kế đến là khó khăn về nhân lực và vật lực của các bệnh viện. Như khó khăn trong quản lý ở các cơ sở y tế, thiếu thốn nguồn nhân lực, kể cả cấp quản lý. Do tác động của đại dịch khiến một số bệnh viện mất cân đối thu chi, dẫn đến thu nhập của nhân viên y tế giảm sút.

Thu nhập của nhân viên y tế bệnh viện công tại TPHCM giảm sút sau mùa dịch Covid-19 (Ảnh minh họa: Hoàng Lê).

Kế đến là hội chứng "burn out", khiến một số nhân viên y tế, đặc biệt là điều dưỡng bị căng thẳng công việc, chuyển sang hệ thống y tế tư nhân. Một bất cập khác là vấn đề tự chủ tài chính, khi nhiều bệnh viện đa khoa đã gặp khó khăn trong việc thiết lập quỹ phát triển sự nghiệp.

Ông Thượng cũng cho biết, mô hình quản lý bệnh viện đang vận hành đã không còn tương thích, phù hợp với tình hình hiện tại.

Theo ông Tăng Chí Thượng, từ các khó khăn và thực tế hoạt động trên đòi hỏi TPHCM phải triển khai đồng bộ 4 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là nhiệm vụ nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh. Thứ hai là củng cố y tế cơ sở và phát triển y tế cộng đồng.

Kế đến là nhiệm vụ phát triển cấp cứu ngoài bệnh viện. Nhiệm vụ cuối cùng là hình thành một trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực phía Nam và của cả khu vực ASEAN. Cả 3 nhiệm vụ đầu sẽ tác động tích cực cho nhiệm vụ thứ tư.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM nhận định, dù sau đại dịch Covid-19, ngành y tế địa phương có những khó khăn nhưng không sụp đổ mà vẫn vươn lên được.

Phát triển cấp cứu ngoài bệnh viện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế TPHCM năm 2023 (Ảnh: Hoàng Lê).

Cảnh báo nguy cơ khi Trung Quốc mở cửa

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, trong năm 2022 tăng trưởng GDP của TPHCM là hơn 9%, vượt xa chỉ tiêu đề ra. Tổng thu ngân sách của TPHCM trong năm 2022 ước đạt 472.000 tỷ đồng, đạt 122% so với dự toán.

Nếu tình hình dịch bệnh, tình hình an ninh trật tự, đảm bảo sức khỏe, an toàn thực phẩm không được kiểm soát tốt thì không thể nào có được những thành quả trên. Do đó, lãnh đạo TPHCM ghi nhận sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức ngành y tế.

Ông Đức chia sẻ với ngành y tế thành phố, khi đã có một năm đã chịu rất nhiều khó khăn, vất vả cả về tinh thần lẫn vật chất. Về tình hình dịch bệnh, lãnh đạo UBND TPHCM nhận định, đến nay từ chỗ căng thẳng, dịch Covid-19 đã ổn định, các biến chủng mới xuất hiện đã cơ bản được kiểm soát.

Tuy nhiên theo ông Dương Anh Đức, sắp tới trong năm 2023, ngành y tế có thể sẽ có những đợt sóng dịch mới. Ông dẫn chứng, từ ngày 8/1 Trung Quốc sẽ mở cửa hoàn toàn. Thông tin các chuyến bay liên tiếp được cập nhật, trong đó có những chuyến bay từ Trung Quốc đến châu Âu một nửa hành khách dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, sắp tới khi Trung Quốc mở cửa hoàn toàn, địa phương có thể đối diện với các đợt sóng dịch mới (Ảnh minh họa: Hoàng Lê).

Các chuyên gia cũng nói rằng, những biện pháp phòng dịch như trước đây không còn hiệu quả, do đó TPHCM chắc chắn sẽ gặp những thách thức mới, đòi hỏi vai trò tham mưu rất lớn của ngành y tế.

Ông Dương Anh Đức tán thành với các nhiệm vụ trọng tâm mà ngành y tế TPHCM đặt ra, đồng thời đề nghị ngành y tế của địa phương này cần làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất và sự năng động, sáng tạo, để xây dựng được môi trường chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người dân.

Trong những nhiệm vụ trên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM kỳ vọng ngành y tế sẽ đi đầu trong việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới nhất để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Ngoài ra, ông cũng đề nghị các ban ngành liên quan tích cực đẩy mạnh củng cố về cơ sở hạ tầng cho ngành y, để sớm đưa các bệnh viện cửa ngõ đang xây dựng đi vào hoạt động.

Tòa nhà mới của Bệnh viện Trưng Vương TPHCM đang được khẩn trương xây dựng để giải quyết vấn đề cơ sở hạ tầng xuống cấp của nơi này (Ảnh: Hoàng Lê).

"Chúng ta có Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Trung tâm pháp y, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học và nhiều đơn vị khác đã được nâng cấp và xây dựng mới. Ngành y tế TPHCM cũng có lợi thế là trên địa bàn có 2 trường đại học uy tín, gồm Đại học Y Dược TPHCM và Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Chúng tôi mong muốn ngành y nâng cao hơn nữa sự gắn kết, chia sẻ với các đơn vị nghiên cứu, học thuật để khai thác, xây dựng được nguồn nhân lực chất lượng cao…", ông Dương Anh Đức nói.