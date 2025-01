Cụ ông 103 tuổi đột quỵ sau xem trận bóng Việt Nam - Thái Lan

Ngày 10/1, Bệnh viện Bạch Mai thông tin về trường hợp cứu chữa đột quỵ đặc biệt, bệnh nhân cao tuổi nhất các bác sĩ từng tiếp nhận.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, khoảng 23h30 ngày 2/1, ông Đào Văn Dễ (103 tuổi, Hưng Yên) được đưa đến Trung tâm Đột quỵ trong tình trạng lơ mơ, yếu nửa người phải, không nói được.

Các bác sĩ vui mừng vì bệnh nhân bình phục (Ảnh: Thành Dương).

Người nhà bệnh nhân cho biết, sau khi xem xong trận bóng đá giữa Việt Nam - Thái Lan, gia đình thấy cụ lịm đi. Lúc đầu con cái nghĩ cụ buồn ngủ, nhưng khi chạm vào người thì cụ ngã xuống.

Nghĩ đến nguy cơ cụ bị đột quỵ, gia đình đã gọi xe cứu thương để đưa cụ từ Hưng Yên lên Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai.

Các bác sĩ Trung tâm Đột quỵ đánh giá cụ Dễ bị đột quỵ não cấp, khởi phát trong giờ vàng. Kết quả chiếu chụp cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu não thùy đảo, trán trái do tắc động mạch não lớn bên trái.

Bác sĩ đánh giá người bệnh có nguy cơ diễn biến nặng khi tắc mạch lớn ở bán cầu não ưu thế.

Mỗi phút trôi qua, 1,9 triệu tế bào não của bệnh nhân sẽ bị chết, do đó can thiệp tái thông mạch não càng sớm, cơ hội cứu bệnh nhân càng cao.

Các bác sĩ của Trung tâm Đột quỵ đã hội chẩn với Trung tâm Điện quang để tìm phương án điều trị tối ưu.

"Với các ca đột quỵ thông thường, phác đồ tiêu huyết khối kết hợp với can thiệp mạch không phải là điều khó khăn. Tuy nhiên, việc áp dụng cả 2 phương pháp trên, ở bệnh nhân 103 tuổi là thách thức vô cùng lớn", bác sĩ điều trị nói.

Bởi ở người cao tuổi, can thiệp mạch rất dễ vỡ và biến chứng chảy máu… Bên cạnh đó, còn hàng loạt những thách thức khác như: tiên lượng kém ở bệnh nhân 103 tuổi khi phải hồi sức sau can thiệp, khó cai thở máy nếu có gây mê toàn thân và đặt nội khí quản trong quá trình can thiệp, nguy cơ nhiễm trùng, suy kiệt, loét...

Tuy nhiên để điều trị tối ưu nhất, các bác sĩ quyết định phối hợp hai phương pháp điều trị tái thông mạch là tiêu huyết khối và lấy huyết khối. Sau 1 giờ can thiệp căng thẳng, động mạch não giữa trái của bệnh nhân được tái thông hoàn toàn.

PGS.TS Đào Xuân Cơ trao giấy ra viện tới cụ ông 103 tuổi (Ảnh: Thành Dương).

Chưa đầy 12 tiếng sau can thiệp, cụ ông 103 tuổi đã tỉnh táo hoàn toàn. Cụ kể lại rành mạch từng thời điểm ghi bàn của đội tuyển Việt Nam cũng như Thái Lan.

Ông Đào Văn Nhẫn, 77 tuổi (con trai thứ hai) của cụ Dễ bày tỏ lòng cảm kích khi các bác sĩ cứu sống bố mình. "Sự hồi phục của bố là niềm vui, là hạnh phúc lớn lao của đại gia đình ngũ đại đồng đường với 60 người bao gồm 9 người con, 22 cháu, 23 chắt và 6 chút", ông Nhẫn nói.