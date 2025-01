Hơn 1.000 người giảm cân an toàn theo chuẩn y khoa tại bệnh viện Tâm Anh

TS.BS Lâm Văn Hoàng, Giám đốc Trung tâm Giảm cân Tâm Anh cho biết, kết quả giảm cân, giảm mỡ nội tạng cho hơn 1.000 khách hàng đầu tiên rất ấn tượng. Hiệu quả được nâng cao khi điều trị kết hợp các loại thuốc, dinh dưỡng, vận động và công nghệ cao.

Khoảng 98% khách hàng, người bệnh đã giảm cân đến mức hài lòng sau tháng thứ 3, nhiều trường hợp giảm tới 12kg trong 3 tháng. Quan trọng hơn, phác đồ này không chỉ giúp giảm cân mà còn giảm chỉ số mỡ "xấu", mỡ nội tạng hiệu quả, phần lớn đã từ rất cao về mức an toàn (dưới 100cm2).

Nhiều người có biến chứng của thừa cân béo phì như rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, gan nhiễm mỡ, đau xương khớp, rạn da - nổi gai đen trên da, thậm chí có nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim, chạy thận, thay khớp… đã cải thiện tích cực, thuyên giảm nhiều bệnh sau khi giảm cân thành công tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Tâm Anh.

Phần lớn khách hàng chia sẻ từng thất bại với nhiều phương pháp giảm cân phổ biến như nhịn ăn, tập luyện cường độ cao, sử dụng viên uống giảm cân các loại, thuốc dân gian hoặc thuốc tây để "xổ", sử dụng các loại máy mát xa, chiếu các loại "tia" khác nhau; thậm chí nhiều trường hợp đã hút mỡ, phẫu thuật cắt mỡ… Họ không giảm được cân hoặc có giảm thì nhanh chóng tăng cân trở lại.

Anh Hà Đức Minh giảm 12kg, ổn định chỉ số mỡ máu, đường huyết trong ngưỡng an toàn sau 3 tháng điều trị tại Trung tâm Giảm cân Tâm Anh.

Anh Hà Đức Minh (31 tuổi) cho biết, bản thân anh và nhiều bạn bè thừa cân béo phì đã tốn cả trăm triệu đồng khi giảm cân ở cơ sở làm đẹp, spa và dùng các loại thuốc khác nhau nhưng không giảm cân thực sự, chỉ giảm nước, cơ thể mệt mỏi và thiếu năng lượng trầm trọng. Vì vậy, anh và các bạn mất niềm tin vào các phương pháp giảm cân trên thị trường.

Anh được giới thiệu đến giảm cân tại BVĐK Tâm Anh và giảm thành công tới 12kg chỉ sau 3 tháng và cải thiện sức khỏe, không cần quá khắt khe trong ăn uống hay luyện tập.

TS.BS Lê Bá Ngọc, Phó giám đốc Trung tâm Giảm cân Tâm Anh cho biết hiện nay các cơ sở điều trị cho người thừa cân béo phì khá nhiều nhưng thường điều trị ở từng khoa đơn lẻ, chưa có sự phối hợp khoa học cùng nhau. Điều trị giảm cân là hoạt động phức tạp phải có kiến thức, kinh nghiệm để phối hợp điều trị nhiều chuyên khoa như khoa Nội tiết, khoa Dinh dưỡng, Y học vận động, thậm chí có thể chỉ định thủ thuật hút, cắt mỡ, phẫu thuật thu nhỏ dạ dày…

Do đó, điều trị đơn lẻ như giảm ăn, tập luyện hay dùng các loại máy móc đơn giản sẽ khó có hiệu quả giảm cân bền vững, rất khó giảm mỡ nội tạng, loại mỡ nguy hiểm gây nhiều bệnh lý nghiêm trọng. Điều trị không khoa học có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như suy kiệt, suy gan thận, teo mật, sốc phản vệ, thậm chí tử vong.

Đó là lý do mô hình Trung tâm giảm cân "all in one" tại BVĐK Tâm Anh ra đời dựa theo mô hình đã thành công của các nước có nền y học phát triển như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản…, kết hợp với phác đồ được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép.

Trung tâm Giảm cân Tâm Anh áp dụng phác đồ điều trị theo chuẩn y khoa quốc tế, được cá thể hóa để phù hợp với mỗi khách hàng, hướng tới hiệu quả toàn diện là giảm cân, giảm mỡ dưới da, giảm mỡ nội tạng, thon gọn và săn chắc cơ thể, giảm mỡ từng vùng.

Điều này có được là do phương pháp điều trị đa mô thức với sự tham gia của nhiều chuyên khoa trong bệnh viện như Nội tiết, Dinh dưỡng chuyển hóa, Y học vận động, Công nghệ cao, Tâm lý trị liệu, Tim mạch, Cơ xương khớp, Da liễu.., phối hợp Nội - Ngoại khoa.

Các chuyên gia, bác sĩ, kỹ thuật viên của trung tâm đều được đào tạo chính quy và chuyên sâu về lĩnh vực liên quan đến thừa cân béo phì tại Việt Nam và các nước có nền y học phát triển như Mỹ, Pháp, Anh, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Để xác định nguyên nhân và có đầy đủ cơ sở khoa học chỉ định phác đồ điều trị thừa cân, béo phì phù hợp riêng cho từng khách hàng, bác sĩ sẽ chỉ định thực hiện các khảo sát trạng thái, thành phần cơ thể (InBody), phân tích khối lượng, vị trí mỡ nội tạng, tỷ lệ khối cơ và khối mỡ, tỷ lệ nước ngoại bào… đồng thời thực hiện các xét nghiệm, siêu âm, chụp chiếu cần thiết.

Quá trình này có thể đánh giá bước đầu các biến chứng của thừa cân béo phì đối với sức khỏe, cơ thể người bệnh. Từ đó, bác sĩ chỉ định giảm cân sẽ kết hợp việc phòng ngừa, kiểm soát và hỗ trợ điều trị các bệnh lý nếu có.

Nhiều khách hàng đến khám và điều trị tại Trung tâm Giảm cân Tâm Anh. Tại trung tâm, phương pháp giảm cân toàn diện, kết hợp dinh dưỡng - vận động - chuyển hóa nội tiết - công nghệ cao giúp giảm cân hiệu quả, an toàn, kiểm soát biến chứng sức khỏe do thừa cân, duy trì cân nặng ổn định sau điều trị.

"Mỗi ngày, chúng tôi dành nhiều thời gian xem xét các hồ sơ bệnh án, hội chẩn để chọn liệu trình, phác đồ giảm cân tối ưu nhất cho khách hàng, tính toán phối hợp các thuốc phù hợp sức khỏe từng người. Bên cạnh đó là thiết kế chế độ dinh dưỡng, y học vận động, thuốc uống hay thuốc tiêm, công nghệ cao… đơn giản, dễ thực hiện cho khách hàng", bác sĩ Hoàng chia sẻ.

Cũng theo bác sĩ Hoàng, các loại thuốc, máy móc công nghệ cao sử dụng của Trung tâm Giảm cân Tâm Anh đều được FDA (Mỹ), EMA (châu Âu) công nhận trên toàn cầu, được Bộ Y tế phê duyệt, cấp phép và nhập khẩu chính hãng. Điều này rất quan trọng với khách hàng vì trên thị trường có nhiều loại thuốc, máy móc không rõ nguồn gốc, công dụng, không được bảo quản và sử dụng đúng chuẩn, có nguy cơ gây nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng con người.

Giảm cân chuẩn y khoa tại BVĐK Tâm Anh là tác động tận gốc vào các cơ chế chuyển hóa của cơ thể, hạn chế hình thành mỡ, tăng cường chuyển hóa mỡ, ly giải mỡ, không gây mất nước, tiêu chảy hay chán ăn, do đó đảm bảo sự an toàn, không gây mệt mỏi, không gia tăng nguy cơ khiến bệnh nền đang mắc nặng hơn. Phác đồ này sẽ hạn chế tăng cân trở lại.