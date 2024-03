Philips hợp tác Bệnh viện Quốc tế Carmel xây dựng bệnh viện thông minh

Hợp tác thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ y tế

Tại Diễn đàn doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long 2024 Việt Nam - Hà Lan do Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam và Tổng lãnh sự quán Hà Lan tại TPHCM tổ chức, Tập đoàn Philips và Bệnh viện Quốc tế Carmel ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược dài hạn cho việc xây dựng bệnh viện thông minh theo hình thức chìa khóa trao tay, nhằm cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tại TPHCM.

Trong khuôn khổ hợp tác, Philips cho biết sẽ trang bị cho bệnh viện giải pháp chẩn đoán và điều trị bằng hình ảnh tiên tiến; giải pháp theo dõi, chăm sóc bệnh nhân; giải pháp y tế số hóa tích hợp, đặt nền móng hướng tới bệnh viện thông minh.

Ngoài ra, Philips cũng tư vấn thiết kế giúp tối ưu quy trình thăm khám, cung cấp các chương trình đào tạo cùng với sự hỗ trợ về tài chính của Chính phủ Hà Lan.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược xây dựng bệnh viện thông minh giữa Philips Việt Nam và Bệnh viện Quốc tế Carmel (Ảnh: Philips).

Bệnh viện thông minh giúp rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả thăm khám

Nhằm đáp ứng nhu cầu về dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của người dân TPHCM, Bệnh viện Quốc tế Carmel được xây mới trên diện tích hơn 12.000m2 tại khu đô thị An Phú - An Khánh, TP Thủ Đức, TPHCM, với quy mô 250 giường bệnh. Hiện Bệnh viện Quốc tế Carmel trong quá trình hoàn thiện và sẽ đi vào hoạt động vào quý III/2025.

Theo dự kiến, khi hoàn thành và đi vào hoạt động, bệnh viện sẽ có 23 chuyên khoa với các khoa mũi nhọn như hồi sức tích cực, tim mạch, ngoại khoa, sản phụ khoa, nhi khoa và thận tiết niệu…

Phối cảnh tổng thể Bệnh viện Quốc tế Carmel tại TP Thủ Đức - TPHCM (Ảnh: Bệnh viện Quốc tế Carmel).

Với tiêu chí lấy bệnh nhân làm trọng tâm, Bệnh viện Quốc tế Carmel sẽ được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao, rút ngắn thời gian thăm khám cho người bệnh.

Xây dựng theo mô hình bệnh viện thông minh, bên cạnh các giải pháp chẩn đoán hình ảnh và theo dõi bệnh nhân thông minh, bệnh viện sẽ được trang bị các giải pháp y tế số hóa toàn diện, tiên tiến hiện nay của Philips. Các lợi ích cốt lõi bao gồm đẩy nhanh quá trình ra quyết định lâm sàng chính xác, tiêu chuẩn hóa các quy trình, cho phép việc thăm khám và chăm sóc liền mạch, giúp giảm bớt khối lượng công việc cho các nhân viên y tế.

Hình ảnh chất lượng cao là yếu tố quan trọng giúp chẩn đoán và điều trị hiệu quả, do đó bệnh viện được trang bị giải pháp chẩn đoán hình ảnh tiên tiến của Philips bao gồm hệ thống cộng hưởng từ, chụp cắt lớp vi tính cao cấp, chụp mạch can thiệp, X-quang kỹ thuật số, siêu âm, thiết bị soi chiếu phẫu thuật, phục vụ chẩn đoán nhiều chuyên khoa khác nhau như tổng quát, tim mạch, ung bướu, ngoại khoa, sản phụ khoa và can thiệp.

Giải pháp y tế số hóa được trang bị tại bệnh viện tích hợp với bệnh án điện tử giúp thiết lập một hệ sinh thái dữ liệu lâm sàng trong toàn bệnh viện, cho phép kết nối các bác sĩ với dữ liệu mọi lúc mọi nơi và chẩn đoán từ xa các ca bệnh khó.

Phối cảnh khu vực đón tiếp bệnh nhân tại Bệnh viện Quốc tế Carmel (Ảnh: Bệnh viện Quốc tế Carmel).

Bệnh viện cũng sẽ được trang bị hệ thống giải pháp theo dõi bệnh nhân thông minh, cho phép phát hiện sớm các chuyển biến xấu của bệnh nhân, giúp bác sĩ xử trí sớm. Đồng thời số hóa dữ liệu bệnh nhân, loại bỏ các thao tác thủ công, góp phần giảm tải khối lượng công việc cho cán bộ y tế.

Bà Ngô Thị Lan, Tổng giám đốc Bệnh viện Quốc tế Carmel cho biết, thông qua mối quan hệ đối tác chiến lược với Philips, Bệnh viện Quốc tế Carmel sẽ được triển khai theo mô hình bệnh viện thông minh - nơi các giải pháp y tế được số hóa, giúp kết nối con người với dữ liệu và công nghệ, phục vụ cho công tác khám chữa bệnh đạt hiệu quả.

Đại diện Philips Việt Nam và Bệnh viện Quốc tế Carmel trao biên bản hợp tác chiến lược xây dựng bệnh viện thông minh tại TP Thủ Đức (Ảnh: Philips).

Ông Vũ Đức Nhất, Tổng giám đốc Philips Việt Nam chia sẻ: "Tại Philips, chúng tôi hiểu được những khó khăn của ngành y tế đó là sự thiếu hụt nguồn nhân lực, sự quá tải về khối lượng công việc của nhân viên y tế cũng như nhu cầu của người bệnh được sử dụng dịch vụ y tế chất lượng cao. Vì vậy, Philips tiên phong trong việc phát triển các giải pháp y tế số hóa, toàn diện, hướng tới xây dựng bệnh viện thông minh theo lộ trình phù hợp nhằm mang đến chất lượng thăm khám ngày một tốt hơn cùng với sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế, đồng thời giúp giảm chi phí vận hành".