Phẫu thuật thành công u phổi cho bệnh nhân 78 tuổi chỉ nặng 35kg bằng Robot Da Vinci Xi

Tuy nhiên, ca mổ được Bệnh viện FV thực hiện thành công với độ chính xác cao, không chỉ giúp người bệnh vượt qua cuộc đại phẫu mà còn được chuyên gia quốc tế đánh giá cao khi phẫu thuật bằng robot tiên tiến.

Robot da Vinci giải bài toán: Hai khối u, phổi dính, thể trạng suy kiệt

Bà N.T.G. (78 tuổi, ngụ ở tỉnh Tây Ninh) nhập viện trong tình trạng ung thư phổi ở thùy trên và thùy dưới phổi phải. Khó khăn không chỉ nằm ở vị trí và mức độ phức tạp của khối u, mà còn ở vấn đề thể trạng yếu của bệnh nhân, khi nặng chỉ 35kg, khoang lồng ngực nhỏ hẹp, lá phổi dính vào thành ngực do bệnh lao phổi đã điều trị trước đó.

ThS.BS.CKII Lương Ngọc Trung, Trưởng khoa Phẫu thuật Mạch máu và Can thiệp nội mạch, trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân, cho biết trong phẫu thuật nội soi thông thường, đây được xem là một trường hợp rất khó vì các dụng cụ hạn chế khả năng xoay xở trong không gian hẹp khi gỡ dính phổi, bệnh nhân có thể bị tổn thương mạch máu và biến chứng sau mổ cao.

"Đối với một bệnh nhân lớn tuổi, cơ thể nhỏ bé và gầy yếu với khoang lồng ngực hẹp như thế này, phẫu thuật bằng robot chính là chìa khóa giải quyết bài toán khó mà nội soi hay mổ hở đều khó lòng đạt tới sự tinh tế tương đương", ThS.BS.CKII Lương Ngọc Trung nhận định.

Chuyên gia quốc tế ấn tượng với cơ sở vật chất và tài năng bác sĩ Bệnh viện FV

Ngày 2/2, bà G. được phẫu thuật. Với sự hỗ trợ của robot da Vinci, bác sĩ Trung tạo 4 vết rạch nhỏ khoảng 8mm trên thành ngực, đưa các cánh tay robot vào cơ thể bệnh nhân để tiếp cận vị trí khối u. Ê-kíp phải dành hơn một giờ đồng hồ chỉ để phẫu tích và gỡ dính từng lớp mô trước khi có thể tiếp cận khối u.

Dưới hình ảnh phóng đại sắc nét từ hệ thống robot, bác sĩ Trung điều khiển các cánh tay robot với đầu phẫu tích siêu nhỏ - khoảng 1cm và khả năng xoay 540 độ - xử lý thành công các mạch máu quanh khối u.

Ca mổ kéo dài khoảng 3 tiếng, các khối u được bóc tách gọn gàng với lượng máu mất rất ít - kết quả đặc biệt ý nghĩa đối với bệnh nhân cao tuổi và thể trạng yếu.

Các cánh tay robot da Vinci Xi được thiết kế nhỏ gọn chỉ khoảng 1cm với khả năng xoay 540 độ (Ảnh: FV).

Trái với nỗi lo về một ca đại phẫu ở tuổi 78, bà G. phục hồi rất nhanh, tỉnh lại ngay trong ngày và được chuyển về phòng thường sau một đêm chăm sóc hậu phẫu. Bốn ngày sau, bà được xuất viện trong tình trạng hồi phục tốt.

Bà N.T.G. cho biết tin tưởng và yên tâm khi giao phó bệnh tình cho ê-kíp bác sĩ Trung. Sau ca mổ, bà cảm thấy sức khỏe được cải thiện rất tích cực.

Bà N.T.G. hồi phục sức khỏe nhanh chóng sau ca mổ (Ảnh: FV).

Bác sĩ Suparauk Geanphun - chuyên gia phẫu thuật lồng ngực hàng đầu từ Thái Lan dành lời khen ngợi tài năng của bác sĩ Việt Nam. "Bác sĩ Trung rất tự tin và kết quả thật xuất sắc. Đây là một ca rất khó, ngay cả bản thân tôi cũng không chắc mình có thể làm tốt hơn trong trường hợp này”, ông nói.

Bên cạnh đó, ông cũng ấn tượng với cơ sở vật chất của Bệnh viện FV. “Hệ thống phòng mổ, các trang thiết bị và dụng cụ y tế đều ở mức tiêu chuẩn quốc tế”, bác sĩ Suparauk Geanphun nhấn mạnh.

Bác sĩ Suparauk Geanphun - Chuyên gia Phẫu thuật Lồng ngực đến từ Thái Lan quan sát ê-kíp bác sĩ FV thực hiện ca mổ bằng robot (Ảnh: FV).

FV ứng dụng rộng rãi robot da Vinci Xi cho các ca phẫu thuật phức tạp

Hệ thống robot da Vinci Xi là thế hệ robot tiên tiến hàng đầu Đông Nam Á, với các camera hình ảnh 3D độ phân giải cao và các cánh tay linh hoạt, chống rung tuyệt đối, cho phép phẫu thuật viên thực hiện phẫu thuật một cách chính xác tại những vị trí hẹp và sâu.

Theo bác sĩ Trung, robot da Vinci Xi có thể xử lý hầu hết các can thiệp từ cắt phổi do ung thư, các khối u trung thất, các khối u tuyến ức… nhanh chóng và chính xác.

ThS.BS Lương Ngọc Trung thực hiện ca mổ ung thư phổi bằng robot da Vinci Xi (Ảnh: FV).

Từ đầu năm 2026, Bệnh viện FV đưa Trung tâm Phẫu thuật Robot vào hoạt động, cung cấp dịch vụ phẫu thuật điều trị chuyên sâu cho những ca bệnh phức tạp đòi hỏi độ chính xác cao, nhằm đem lại kết quả tối ưu và các lợi ích lâu dài cho bệnh nhân sau mổ.

Trung tâm thực hiện các phẫu thuật với sự hỗ trợ của robot trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là: Ung thư phổi, nhược cơ, khối u nằm sâu trong khoang ngực; ung thư tuyến tiền liệt, bàng quang; ung thư đường tiêu hóa; ung thư tử cung, lạc nội mạc tử cung, sa tạng chậu.

Nhằm tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận công nghệ cao, Bệnh viện FV triển khai chương trình hỗ trợ giảm 40 triệu đồng cho 50 ca phẫu thuật robot, áp dụng đến hết ngày 15/6. Thông tin chi tiết liên hệ Bệnh viện FV, số 6 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ (quận 7 cũ) TPHCM. Điện thoại: (028) 3511 3333.