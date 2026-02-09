Phát hiện ung thư đại tràng dù không có triệu chứng bất thường

Tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng, kết quả sinh thiết cho thấy ông mắc ung thư biểu mô tuyến chế nhày có thành phần tế bào nhẫn - một thể ung thư đại tràng được đánh giá có xu hướng tiến triển nhanh. Trên phim chụp cắt lớp vi tính (CT), khối u được xác định ở giai đoạn tiến triển, đã xâm lấn qua lớp thanh mạc đại tràng và có hạch vùng nhưng chưa ghi nhận di căn xa.

Điều đáng lưu ý, bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền phức tạp như đái tháo đường type 2, tăng huyết áp kéo dài hơn 20 năm, tiền sử viêm đa khớp phải sử dụng thuốc giảm đau kéo dài và vừa điều trị viêm loét dạ dày - tá tràng. Những yếu tố này làm gia tăng nguy cơ biến chứng trong phẫu thuật và gây khó khăn cho quá trình hồi phục.

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ Vinmec Hải Phòng thống nhất phẫu thuật nội soi cắt đại tràng kèm nạo vét hạch triệt để, nhằm loại bỏ tối đa tổ chức ung thư và hạn chế nguy cơ tái phát cho người bệnh.

Ca phẫu thuật được tiến hành trong hơn 2 giờ, không ghi nhận biến chứng. Trong quá trình thăm dò, khối u được ghi nhận đã thâm nhiễm qua lớp thanh mạc, dính vào tổ chức mạc treo lân cận, kèm theo nhiều hạch to rải rác dọc mạch máu đại tràng trái.

Sau một ngày hậu phẫu, bệnh nhân đã có thể ăn uống nhẹ và đi lại trong phòng. Sau một tuần, bệnh nhân ổn định sức khỏe và được xuất viện.

Bác sĩ Quân và ê-kíp đang tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC).

Phẫu thuật viên chính của ca mổ là ThS.BS Vũ Văn Quân, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa - Gan mật - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng. Với 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại khoa, bác sĩ Quân được đánh giá là một trong những phẫu thuật viên có thế mạnh về phẫu thuật tiêu hóa và gan mật.

Theo bác sĩ Quân, đối với bệnh nhân Thuyết, phẫu thuật viên không chỉ cắt bỏ khối u, mà còn phải kiểm soát tốt vùng mạch máu, nạo vét hạch đúng lớp giải phẫu để đảm bảo tính triệt căn, đồng thời hạn chế tối đa biến chứng cho người bệnh lớn tuổi, nhiều bệnh nền.

“Với những bệnh nhân cao tuổi, có bệnh nền đái tháo đường và tăng huyết áp lâu năm, mỗi quyết định trong mổ đều cần cân nhắc rất kỹ. Phẫu thuật nội soi giúp giảm xâm lấn, ít đau sau mổ và phục hồi nhanh hơn, nhưng yêu cầu phẫu thuật viên phải làm chủ kỹ thuật”, bác sĩ Quân cho biết.

Tốt nghiệp Thạc sĩ Ngoại khoa tại Đại học Y Hà Nội, hoàn thành đào tạo phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bác sĩ Quân từng công tác tại nhiều cơ sở y tế lớn trước khi gia nhập Vinmec Hải Phòng.

Ông Thuyết khỏe mạnh sau ca phẫu thuật tại Vinmec Hải Phòng (Ảnh: BVCC).

Thế mạnh của bác sĩ Quân không chỉ ở kỹ thuật phẫu thuật, mà còn ở khả năng tổ chức điều trị đa chuyên khoa, phối hợp chặt chẽ giữa ngoại khoa, gây mê - hồi sức và chăm sóc hậu phẫu. Đây là yếu tố quan trọng trong quá trình điều trị cho những ca bệnh ung thư tiêu hóa phức tạp.

“Điều trị ung thư không dừng lại ở ca mổ. Quan trọng là người bệnh hồi phục như thế nào, có đủ thể trạng để bước tiếp các giai đoạn theo dõi hay điều trị bổ trợ hay không”, bác sĩ Quân nhấn mạnh.

Thành công của ca phẫu thuật ung thư đại tràng cho bệnh nhân Thuyết cho thấy năng lực làm chủ kỹ thuật phẫu thuật nội soi tiêu hóa chuyên sâu tại Vinmec Hải Phòng. Trong bối cảnh ung thư đại tràng ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa, việc phát hiện sớm, điều trị đúng và kịp thời đóng vai trò then chốt trong việc cải thiện tiên lượng sống cho người bệnh.

Với đội ngũ phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại và mô hình điều trị đa chuyên khoa, Vinmec Hải Phòng đang từng bước khẳng định vai trò là địa chỉ tin cậy trong điều trị các bệnh lý tiêu hóa phức tạp, trong đó có ung thư đại tràng - căn bệnh thường diễn tiến âm thầm nhưng để lại hậu quả nặng nề nếu phát hiện muộn.