Phát hiện nhiều bác sĩ sai phạm trong việc lập hồ sơ bệnh án ở TPHCM

Sở Y tế TPHCM vừa công bố các quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực y tế đối với tổ chức, cá nhân có sai phạm trong tháng 8.

Trong đó, nhiều trường hợp bị cơ quan chức năng phát hiện hành vi "Lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật".

Đó là trường hợp của ông Chung Quang H., (bác sĩ chuyên khoa Sản phụ khoa tại số 73 Kinh Dương Vương, phường Phú Lâm), cùng ông Dương Châu Th. và ông Đỗ Mạnh Hoàng L. (hai bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt làm việc tại cơ sở trên đường Ngô Thị Thu Minh, phường Tân Sơn Hòa). Những bác sĩ này bị xử phạt 2 triệu đồng/người.

Cũng có sai phạm trên cùng hành vi "Người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật", Phòng khám Răng Hàm Mặt thuộc Công ty M.D (đường Hồ Hảo Hớn, phường Cầu Ông Lãnh) bị xử phạt 12 triệu đồng.

Phòng khám sản phụ khoa IVF Tina (Ảnh: Phòng khám).

Bị phạt nặng nhất trong đợt công bố này của Sở Y tế TPHCM là Hệ thống phòng khám sản phụ khoa IVF Tina - Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Trung tâm Y khoa Chất lượng cao US Healthcare (738 Quang Trung, phường Thông Tây Hội).

Cơ sở này được xác định có 2 sai phạm. Thứ nhất, người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật. Thứ hai, thực hiện không đầy đủ các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Hệ thống phòng khám sản phụ khoa IVF Tina - Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Trung tâm Y khoa Chất lượng cao US Healthcare bị xử phạt 18 triệu đồng, song song với việc bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 1 tháng.