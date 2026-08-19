5 giờ phẫu thuật bóc trọn khối u não mạch máu xuất huyết cho trẻ sơ sinh

Ngày 19/8, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật vi phẫu kéo dài gần 5 giờ, bóc tách hoàn toàn một khối u não mạch máu bị xuất huyết kích thước lớn cho trẻ sơ sinh.

Khai thác bệnh sử ghi nhận, quá trình khám thai ở tuần thứ 33 tại Cần Thơ, thai phụ 27 tuổi, mang thai lần hai, được phát hiện thai nhi bị giãn não thất bất thường.

Ngay sau đó, thai phụ được chuyển đến Bệnh viện Cần Thơ để thăm khám và chụp MRI thai. Kết quả cho thấy thai nhi có một khối u não mạch máu bị xuất huyết.

Theo các bác sĩ, đây là khối u kích thước lớn, chứa nhiều dị dạng mạch máu phức tạp và đang tiến triển xuất huyết. Tình trạng này đe dọa trực tiếp tính mạng thai nhi, nguy cơ dẫn đến thai lưu rất cao.

Trước tiên lượng nặng, thai phụ được khuyến cáo chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Từ Dũ để tiếp tục theo dõi thai kỳ sát sao.

Bác sĩ phẫu thuật bóc trọn khối u não mạch máu xuất huyết cho trẻ sơ sinh (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Nhận định nguy cơ mất thai nhi nếu tiếp tục kéo dài thai kỳ, các bác sĩ đề nghị phương án sinh mổ chủ động nhằm đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Sau khi chào đời an toàn, bé trai lập tức được hồi sức tại Bệnh viện Từ Dũ. Khi mới 8 ngày tuổi, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố với cân nặng 3,3kg.

Tại đây, các bác sĩ tiến hành chụp MRI để đánh giá chi tiết tổn thương. Kết quả ghi nhận khối u não có kích thước khoảng 35x35mm, tăng sinh mạch máu rất nhiều.

Bên cạnh đó, máu tụ tạo thành một nang xuất huyết lớn, đường kính 70-90mm. Bệnh nhi bị thiếu máu nặng nên được tích cực truyền máu và điều trị hồi sức nhằm cải thiện tổng trạng.

Sau 3 tuần điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhi dần ổn định. Huyết động đạt các chỉ số an toàn và qua đánh giá gây mê, bé đủ điều kiện để thực hiện phẫu thuật lấy khối u.

TS.BS Đặng Đỗ Thanh Cần, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết đây là một cuộc phẫu thuật rất lớn trên trẻ sơ sinh. Do nguy cơ chảy máu cao trong quá trình can thiệp, ê-kíp đã chủ động dự trù sẵn nguồn máu để truyền cho bệnh nhi khi cần thiết.

Các bác sĩ tiến hành vi phẫu bóc tách khối u mạch máu bằng kính hiển vi có độ phóng đại lớn, giúp quan sát rõ ranh giới tổn thương. Ê-kíp đồng thời phẫu tích tỉ mỉ bằng các dụng cụ vi phẫu chuyên dụng nhằm đảm bảo an toàn tối đa, lấy sạch tổn thương nhưng hạn chế ảnh hưởng đến chức năng não bộ.

Ca mổ kéo dài gần 5 giờ liên tục. Ê-kíp phẫu thuật đã lấy hết toàn bộ khối u. Huyết động của bệnh nhi hoàn toàn ổn định trong suốt quá trình phẫu thuật, không ghi nhận biến chứng nghiêm trọng trong và sau mổ.

Hiện bé trai đã tỉnh táo, bú tốt, cử động tay chân linh hoạt. Quá trình phục hồi hậu phẫu diễn tiến thuận lợi và dự kiến bé sẽ được xuất viện trong khoảng một tuần tới.