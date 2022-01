Phát hiện khối u từ tình trạng cánh tay sưng đau bất thường

Bệnh nhân N.T.N., 44 tuổi, trú tại Yên Thường, Gia Lâm, nhập viện trong tình trạng xuất hiện khối u bất thường tại vùng cánh tay trái, với kích thước lên đến 8x8cm, mật độ mềm, nhẵn, di động.

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết khối u đã xuất hiện từ cách đây 2 năm, nhưng do chủ quan nên bệnh nhân N. chưa từng đi khám. Gần đây do khối u to nhanh, ấn vào đau tức, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và hình thể nên bệnh nhân mới tới Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện đa khoa Đức Giang để điều trị.

Kết quả siêu âm và kiểm tra tế bào học cho thấy đây là một khối u mỡ lành tính. Các xét nghiệm khác cũng không có dấu hiệu bất thường. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã kết luận bệnh nhân bị u mỡ vùng dưới cánh tay trái và chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u cho bệnh nhân.

ThS.BS Phạm Duy Linh, Khoa Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện đa khoa Đức Giang cho biết, ngoài việc tỉ mỉ bóc tách lấy khối u cùng tổ chức mỡ ra khỏi cơ thể bệnh nhân, các bác sĩ còn kết hợp khâu thẩm mỹ nhằm hạn chế tối đa vết sẹo ở vùng mổ.

"Khi phát hiện khối u bất thường trên cơ thể, dù ở bất kỳ vị trí nào, người bệnh nên sớm đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị. Việc xử trí sớm các khối u sẽ hạn chế tình trạng biến chứng chèn ép thần kinh, ngăn ngừa các khối u ác tính", BS Linh cho biết.

Bác sĩ Linh khuyến cáo, u mỡ có thể gặp bất kỳ ở lứa tuổi nào, nhưng gặp nhiều hơn ở lứa tuổi trưởng thành, trung niên. Để xác định được u mỡ lành tính hay ác tính, người bệnh cần đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán và có phương pháp điều trị phù hợp.

U mỡ là tình trạng tập trung quá mức tế bào mỡ với nhiều kích thước khác nhau tại một vùng trên cơ thể, thường gặp nhiều nhất ở các vùng ngoại vi dưới da nhưng cũng có thể gặp ở hầu hết các tạng trong cơ thể. Đặc điểm của u mỡ là phát triển chậm, thường không đau, lành tính và di chuyển được.