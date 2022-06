Pharmacity và Dược Hậu Giang hợp tác phân phối độc quyền Collagen nước ALFE

Là đối tác chiến lược trong hơn 7 năm qua, thông qua sự kiện này, mối quan hệ hợp tác giữa Pharmacity và Dược Hậu Giang ngày càng trở nên thắt chặt và bền vững hơn. Collagen nước ALFE sẽ được bán độc quyền tại hệ thống chuỗi nhà thuốc Pharmacity kể từ nay đến ngày 15/7/2022. Collagen là một thành phần quan trọng trong cấu trúc da, hỗ trợ dưỡng ẩm da, tăng đàn hồi, giảm nếp nhăn, đồng thời cải thiện các dấu hiệu lão hóa, duy trì sự mềm mượt của làn da.

Pharmacity và Dược Hậu Giang ký kết hợp tác dự chiến lược

Bên cạnh đó, Collagen nước ALFE còn có 3 lựa chọn để khách hàng có thể dễ dàng chủ động kết hợp để tạo ra liệu trình chăm sóc da phù hợp với nhu cầu của riêng mình. Sản phẩm này là sự kết hợp độc đáo và duy nhất giữa collagen và sắt sẽ đem lại cho người dùng hài lòng về cảm nhận cải thiện là da theo từng dòng sản phẩm chuyên biệt, bao gồm các dòng sản phẩm:

Collagen nước ALFE - Beauty Conc: Cung cấp 5.000 collagen peptid và sắt hỗ trợ giúp da căng mịn, săn chắc, cải thiện nếp nhăn.

Collagen nước ALFE - White Program: Bộ đôi collagen và sắt kết hợp với chiết xuất nhau thai tinh khiết hỗ trợ giúp da trắng mịn, tươi sáng.

Collagen nước ALFE - Deep Essence: Bộ đôi collagen và sắt kết hợp với ceramide hỗ trợ dưỡng ẩm da, tăng đàn hồi và chống lão hóa da.

Bên cạnh hợp tác phân phối, Pharmacity và Dược Hậu Giang còn luôn cùng đồng hành trong các hoạt động kích hoạt thương hiệu nhằm đem đến những trải nghiệm độc đáo, tư vấn tận tình cho khách hàng trong quá trình tìm hiểu về sản phẩm Collagen nước ALFE.

Ông Chris Blank - CEO và nhà sáng lập Pharmacity chia sẻ: "Tại Pharmacity, khách hàng có thể tìm thấy đa dạng sản phẩm từ thuốc, vitamin và thực phẩm hỗ trợ đến sản phẩm chăm sóc cá nhân và luôn được đảm bảo với giá thấp nhất. Chúng tôi rất vui khi cùng với Dược Hậu Giang giới thiệu đến người tiêu dùng sản phẩm mới trong nhóm ngành hàng vitamin và thực phẩm hỗ trợ. Hai năm vừa qua, chúng tôi nhận thấy rằng người Việt Nam quan tâm chăm sóc sức khỏe nói chung và bản thân nói riêng, vì vậy tôi tin tưởng rằng Collagen nước AFLE sẽ là một lựa chọn hàng đầu bởi khách hàng của Pharmacity. Chúng tôi luôn tìm kiếm sự hợp tác độc quyền để tiếp tục đem đến cho người tiêu Việt Nam những sản phẩm với sự cải tiến ưu việt".

Với hơn 1.100 nhà thuốc trên toàn quốc, Pharmacity là chuỗi nhà thuốc đạt chuẩn GPP hiện đại dẫn đầu Việt Nam với hơn 5.700 dược sĩ giúp đưa đến tận tay người tiêu dùng những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thuốc cùng giá thành cạnh tranh. Pharmacity là chuỗi bán lẻ hàng đầu về vitamin và thực phẩm bổ sung đã và đang tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe đến hơn 10 triệu khách hàng Việt Nam đang tin tưởng và ủng hộ.

Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang được thành lập ngày 2/9/1974. DHG Pharma (DHG) là doanh nghiệp dược hàng đầu Việt Nam dẫn đầu Top 10 công ty dược uy tín và Top 50 thương hiệu dẫn đầu. DHG sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng, mạng lưới kinh doanh trải dài và được biết đến như là một doanh nghiệp có hệ thống phân phối sâu rộng và lớn nhất Việt Nam. Nhờ vào sự chuyên nghiệp và tận tâm của đội ngũ hơn 500 nhân viên bán hàng, sản phẩm DHG đã phủ kín khắp các nhà thuốc, bệnh viện trên toàn quốc với tổng số lượng khách hàng trên 30.000 người.

Trải qua 47 năm phát triển với sứ mạng "Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn", vượt lên những thách thức của thị trường, DHG giữ vững sự phát triển, ngày càng khẳng vị thế thương hiệu đầu ngành trong nước. Để nâng thương hiệu lên tầm quốc tế, DHG Pharma đã có những bước đi đột phá thông qua hợp tác quốc tế, chinh phục đỉnh cao với JAPAN-GMP, tiếp tục mở rộng ở thị trường quốc tế.

Collagen nước ALFE - một sản phẩm collagen nước làm đẹp da nổi tiếng và được DHG nhập khẩu trực tiếp từ Dược phẩm Taisho Nhật Bản. Dược phẩm Taisho Nhật Bản - thành lập ngày 12/10/1912, với trụ sở chính tại Tokyo, Nhật bản. Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. là công ty dược phẩm hàng đầu Nhật Bản chuyên sản xuất dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Với lịch sử hình thành trên 100 năm, Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. Luôn thực hiện nguyên lý doanh nghiệp "Đóng góp cho sức khỏe và phúc lợi người tiêu dùng". Taisho hiện là một trong những công ty có thị phần OTC lớn nhất Nhật Bản, chiếm 12% thị phần OTC với các sản phẩm nổi bật như Lipovitan, Pabron,...