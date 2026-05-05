Nuốt nghẹn kéo dài, người đàn ông phát hiện ung thư thực quản

Ngày 5/5, Bệnh viện K thông tin về 2 trường hợp ung thư thực quản phức tạp được phẫu thuật thành công bằng phương pháp mổ nội soi 3D cắt thực quản kết hợp nạo vét hạch 3 vùng (cổ - ngực - bụng).

Bệnh nhân đầu tiên là nam giới 48 tuổi, nhập viện trong tình trạng nuốt nghẹn kéo dài với chẩn đoán ung thư thực quản 1/3 dưới giai đoạn tiến triển. Bệnh nhân đã mở thông dạ dày trước đó để đảm bảo dinh dưỡng.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nam 61 tuổi, ung thư thực quản 1/3 giữa đã trải qua hóa xạ trị tiền phẫu.

PGS.TS Kim Văn Vụ, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 1, Bệnh viện K, cho biết, điều trị ung thư thực quản đòi hỏi đa mô thức với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, gồm phẫu thuật, hóa chất, xạ trị và liệu pháp miễn dịch.

Các bác sĩ thực hiện ca mổ nội soi 3D cắt thực quản kết hợp nạo vét hạch 3 vùng cổ - ngực - bụng (Ảnh: Thái Hà).

"Trong những trường hợp phát hiện sớm hoặc khối u còn khu trú, phẫu thuật đóng vai trò then chốt và có thể mang lại khả năng điều trị triệt căn. Với hai trường hợp này, các bác sĩ đã hội chẩn, quyết định phương án tối ưu là phẫu thuật cắt thực quản kèm nạo vét hạch 3 vùng (cổ - ngực - bụng) cho người bệnh", PGS.TS Vụ thông tin.

Phương pháp này đã được triển khai tại các quốc gia có nền ngoại khoa tiên tiến như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Chỉ định nạo vét hạch 3 vùng chủ yếu áp dụng cho các trường hợp ung thư thực quản ngực trên, giữa, khối u giai đoạn tiến triển, có di căn hạch rộng trên lâm sàng và cận lâm sàng trước mổ.

TS.BS Nguyễn Đức Duy, phẫu thuật viên trực tiếp thực hiện ca mổ cho biết, ca mổ đối mặt với thách thức vì thực hiện trong thời gian kéo dài, có thể lên tới 7-8 giờ, đòi hỏi sự phối hợp, kỹ năng thành thạo và sự tỉ mỉ trong từng thao tác.

Đặc biệt, khó khăn nhất là nạo vét hạch quanh dây thần kinh thanh quản quặt ngược. Nếu dây thần kinh này bị tổn thương, bệnh nhân có thể gặp các biến chứng như khàn tiếng, mất tiếng, rối loạn nuốt, viêm phổi hít (sặc) sau mổ. Đây là những biến chứng nặng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống và quá trình hồi phục của người bệnh.

Sau ca phẫu thuật, vào ngày thứ 3, hai bệnh nhân bắt đầu chế độ ăn lỏng. Tình trạng bệnh nhân ổn định, đã được xuất viện và hẹn tái khám, điều trị theo lịch.

PGS.TS Vụ cho biết, Khoa Ngoại Tiêu hóa 1 đã xây dựng và chuẩn hóa quy trình phẫu thuật ung thư thực quản bằng kỹ thuật nạo vét hạch 3 vùng, gồm lựa chọn chỉ định, chiến lược tiếp cận phẫu thuật, trình tự nạo vét hạch đến kiểm soát biến chứng trong và sau mổ.

Chính sự chuẩn hóa này giúp giảm thiểu sai sót kỹ thuật, tối ưu hóa thời gian phẫu thuật và nâng cao tính an toàn cho người bệnh. Bệnh viện đã phẫu thuật thường quy cho bệnh nhân ở giai đoạn ung thư tiến triển, tăng khả năng điều trị triệt căn, kiểm soát tốt biến chứng và giảm tái phát, từ đó cải thiện tiên lượng cho người bệnh.

Chuyên gia này cho biết, ung thư thực quản là một trong những bệnh lý ung thư tiêu hóa thường gặp và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong nhóm ung thư đường tiêu hóa.

Nguyên nhân chính là triệu chứng của bệnh trong giai đoạn sớm thường không rõ ràng, nhiều bệnh nhân phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn. Trong khi đó, ung thư thực quản có đặc điểm tiến triển nhanh và di căn hạch sớm.

Ung thư thực quản thường gặp ở nam giới trung niên, đặc biệt ở những người có tiền sử hút thuốc lá, uống rượu bia kéo dài.

Bệnh hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Vì thế, người dân nên khám tầm soát định kỳ hàng năm, hoặc đi khám ngay khi có các yếu tố nguy cơ và triệu chứng như nuốt vướng, nuốt nghẹn kéo dài để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.