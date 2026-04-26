Phát hiện u tiền ung thư hiếm gặp, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu dễ bị bỏ qua

Trước đó, bệnh nhân từng được nội soi mật tụy ngược dòng lấy sỏi và đặt stent đường mật. Bà cũng đang điều trị bệnh basedow.

U nhú Vater là một bệnh lý hiếm gặp, chiếm khoảng 0,2-0,5% trong các ung thư đường tiêu hóa. Đây là tổn thương tiền ung thư quanh bóng Vater (nơi ống mật và ống tụy đổ vào tá tràng), nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể tiến triển thành ung thư.

Các bác sĩ Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện 19-8 tiến hành nội soi siêu âm (EUS) để đánh giá nguy cơ xâm nhập vào ống mật - tụy. Sau đó, bệnh nhân được cắt tổn thương qua nội soi, đồng thời đặt stent mật - tụy để dự phòng biến chứng và áp dụng các biện pháp phòng ngừa xuất huyết.

Cắt tổn thương qua nội soi giúp bệnh nhân tránh được một cuộc phẫu thuật phức tạp (Ảnh các bác sĩ chuẩn bị nội soi cắt u cho bệnh nhân: Bệnh viện cung cấp).

ThS.BSCKII Nguyễn Việt Dũng, Trưởng Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện 19-8, cho biết, sau 2 ngày, bệnh nhân ổn định, không có dấu hiệu xuất huyết. Kết quả giải phẫu bệnh sau cắt cho thấy đây là u tuyến ống, loạn sản độ cao, diện cắt đáy không còn tổn thương.

Theo BS Dũng, cắt tổn thương qua nội soi giúp loại bỏ tổn thương tiền ung thư quanh bóng Vater. Bệnh nhân cũng tránh được một cuộc phẫu thuật phức tạp. Tuy nhiên, chỉ định điều trị nội soi cần được đưa ra chặt chẽ dựa trên đánh giá kỹ lưỡng bằng nhiều phương tiện chẩn đoán hình ảnh khác nhau.

Kết quả giải phẫu bệnh của bệnh nhân cho thấy tổn thương có nguy cơ tiến triển thành ung thư, vì vậy người bệnh cần được theo dõi sát.

“Việc đặt stent mật và tụy giúp giảm biến chứng sớm, nhưng cần quản lý và rút hoặc thay đúng thời điểm. Đồng thời, với bệnh nhân này, việc nội soi định kỳ là cần thiết để phát hiện tái phát hoặc tổn thương còn sót”, BS Dũng nhấn mạnh.

Tổn thương tiền ung thư quanh bóng Vater là những thay đổi mô bệnh học bất thường tại vùng bóng Vater. Tổn thương thường gặp nhất là u tuyến bóng Vater. Nguyên nhân đa phần liên quan đến tình trạng dị sản ruột hoặc các hội chứng di truyền, phổ biến nhất là bệnh đa polyp tuyến gia đình.

Ở giai đoạn tổn thương tiền ung thư, khi khối u còn nhỏ, bệnh nhân thường không có triệu chứng rõ ràng. Khi phát triển lớn hơn, khối u có thể gây tắc nghẽn, dẫn đến vàng da, vàng mắt (do tắc ống mật), đau bụng vùng thượng vị, sụt cân, buồn nôn, nôn, thiếu máu, đi ngoài phân đen.

Người dân khi thấy có các triệu chứng trên cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám. Việc phát hiện sớm và cắt bỏ các u tuyến (tiền ung thư) là rất quan trọng để ngăn ngừa ung thư bóng Vater tiến triển.