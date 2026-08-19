Nuốt đinh vít dài 4cm, bé gái 11 tháng tuổi nguy kịch

Ngày 19/8, BS CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM), cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận bé gái 11 tháng tuổi (trú tại An Giang) cấp cứu sau khi nuốt một chiếc đinh vít dài 4cm cùng một mảnh giấy và một mảnh cứng giống xương vào dạ dày.

Khoảng 7 giờ trước khi nhập viện, mẹ phát hiện bé bứt rứt, ho sặc sụa, ói, tím môi. Gia đình xử trí bằng cách xốc ngược bé, vỗ lưng, móc họng chonôn rồi đưa đến bệnh viện địa phương.

Tại đây, bé trong tình trạng tím tái, thở yếu, không co giật, được đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp. Kết quả chụp X-quang phát hiện dị vật cản quang, hình dạng đinh vít nhọn nằm trong dạ dày nên bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại bệnh viện, trẻ tiếp tục tím tái, SpO2 86-90%, nhiều đàm nhớt, phải bóp bóng hỗ trợ thở. Phổi có ran ẩm, tim đều với tần số 160 lần/phút. Kết quả X-quang phổi và bụng ghi nhận tổn thương thâm nhiễm hai phế trường, đồng thời xác định dị vật là một chiếc đinh vít nằm trong dạ dày.

Các bác sĩ tiến hành hút đàm nhớt, hỗ trợ hô hấp và hội chẩn liên chuyên khoa Hô hấp, Tiêu hóa và Gây mê hồi sức. Ê-kíp quyết định nội soi đồng thời đường hô hấp và đường tiêu hóa để đánh giá tổn thương, tìm và lấy dị vật.

Bé gái nuốt đinh vít dài 4cm cùng nhiều dị vật khác vào dạ dày (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Trong quá trình nội soi đường hô hấp, bác sĩ ghi nhận hạ họng thông thoáng. Thanh quản có nang sụn phễu bên trái, đường kính khoảng 8mm nhưng không che lấp đường thở; hai dây thanh trơn láng, khép mở tốt.

Khí quản thông thoáng, niêm mạc đoạn 1/3 dưới khí quản phù nề, carina sắc nhọn. Các lỗ phế quản phải thông thoáng, niêm mạc bình thường. Ở phế quản trái, các lỗ phế quản thông thoáng nhưng niêm mạc phế quản gốc trái phù nề. Bác sĩ tiến hành rửa phế quản phổi trái và lấy mẫu làm xét nghiệm.

Tiếp tục nội soi đường tiêu hóa trên qua đường miệng, ê-kíp ghi nhận niêm mạc thực quản bình thường. Vùng phình vị viêm trợt xuất huyết, trong khi thân vị, hang môn vị, hành tá tràng và tá tràng D2 không ghi nhận bất thường.

Đặc biệt, tại phình vị, các bác sĩ phát hiện một chiếc đinh vít dài 4cm, một mảnh giấy và một mảnh cứng giống xương.

Ê-kíp tiến hành gắp các dị vật bằng thòng lọng. Sau khi lấy dị vật, bác sĩ kiểm tra thực quản, dạ dày và tá tràng, không phát hiện dị vật còn sót. Một ống thông mũi - dạ dày bằng silicone số 10 Fr được đặt và cố định ở mức 34cm.

Thủ thuật diễn ra thuận lợi, không xảy ra tai biến. Sau đó, trẻ được chuyển khoa Hồi sức Ngoại để tiếp tục điều trị, thở máy, an thần, sử dụng kháng sinh và bù nước, điện giải.

Sau 48 giờ điều trị, tình trạng trẻ cải thiện rõ rệt, tỉnh táo và đã cai được máy thở.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần luôn có người trông trẻ, không để trẻ chơi một mình. Đặc biệt, các gia đình cần dọn dẹp những đồ vật nhỏ xung quanh, tránh để trẻ bò, nhặt và cho vào miệng, có thể gây hóc dị vật đường thở hoặc nuốt dị vật vào đường ăn.

Phụ huynh cũng cần biết cách xử trí khi trẻ bị hóc dị vật. Nếu trẻ vẫn khóc, la hoặc nói được, cần giữ trẻ ở tư thế dễ thở, thường là tư thế ngồi hoặc bồng trẻ, trấn an và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa nhi để được thăm khám, nội soi và lấy dị vật.

Đặc biệt phụ huynh không nên xử trí sai cách như dốc ngược trẻ, móc họng nhằm lấy dị vật ra. Những hành động này có thể khiến dị vật đi sâu hơn, gây tổn thương đường thở hoặc đường tiêu hóa, thậm chí dẫn đến những tình huống nguy hiểm đến tính mạng trẻ.

Trường hợp bé gái 11 tháng tuổi là lời cảnh báo về nguy cơ trẻ nhỏ vô tình nuốt phải những vật dụng tưởng như không đáng chú ý. Việc phòng ngừa, phát hiện sớm và đưa trẻ đến cơ sở y tế đúng chuyên khoa có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế biến chứng và bảo vệ tính mạng trẻ.