Nữ điều dưỡng đi siêu thị, bất ngờ cứu sống bác bảo vệ ngừng tim

Ngày 28/2, Bệnh viện Bạch Mai thông tin, một nam bảo vệ ở siêu thị bất ngờ ngừng tuần hoàn, đúng thời điểm một điều dưỡng của bệnh viện có mặt tại đó đã nhanh chóng cấp cứu ngừng tuần hoàn, cứu sống người bệnh.

Sự việc xảy ra khoảng 19h ngày 25/2. Tại siêu thị ở Hà Nội, bác bảo vệ 59 tuổi bất ngờ co giật toàn thân, tím tái rồi ngừng thở, ngừng tuần hoàn.

Trong thời khắc đó, chị Phạm Thị Thúy Hà, điều dưỡng của Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đang đứng gần đó, đã nhanh chóng lao tới kiểm tra, đánh giá tình hình và ép tim cấp cứu ngừng tuần hoàn tại chỗ cho người bệnh.

Nữ điều dưỡng phản xạ nhanh chóng, kịp thời cấp cứu ngừng tuần hoàn, cứu sống bác bảo vệ của siêu thị (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Sau khoảng 2 phút cấp cứu liên tục, bệnh nhân có mạch trở lại, tình trạng tím tái cải thiện, dần hồi phục ý thức và được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai.

Chị Hà cho biết, thời điểm xảy ra sự việc là ngoài giờ làm. Lúc này, đang chờ con gái tan học nên chị tranh thủ ghé vào siêu thị mua vài món đồ chuẩn bị bữa tối.

Khi vừa vào siêu thị, thấy mọi người hô hoán có người ngất xỉu, ngừng tuần hoàn, như một phản xạ nghề nghiệp, chị lao đến và nhanh chóng thực hiện các thao tác để cấp cứu cho người gặp nạn.

Chị Hà chia sẻ, khi gặp tình huống cấp cứu, là nhân viên y tế, ai cũng sẽ cấp cứu vì đó là điều cần làm.

Trong thời điểm cấp cứu bệnh nhân, chị Hà đang điều trị viêm cột sống dính khớp - một căn bệnh khiến những cơn đau lưng, đau cột sống trở nên dai dẳng. Trong khi đó, ép tim đòi hỏi lực mạnh, đều và liên tục, là một thử thách lớn về thể lực đối với chị. Nhưng chị vẫn kiên trì thực hiện, vừa cấp cứu vừa tri hô tìm thêm người hỗ trợ.

Khi xe cấp cứu rời đi, mọi người hỏi thăm mới biết chị là điều dưỡng Trung Tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.

Hành động nhanh nhẹn của chị Hà cứu sống người bệnh đã nhận được "cơn mưa lời khen" của cộng đồng mạng. Nhiều người để lại lời chúc trên fanpage của Bệnh viện Bạch Mai, cảm ơn nữ điều dưỡng đã kịp thời cứu người, chúc bệnh nhân nhanh bình phục, chúc chị có thật nhiều sức khoẻ để cống hiến cho nghề.