Trung bình mỗi năm, Khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận hơn 1.000 bệnh nhi, trong đó có khoảng 10% trẻ sinh non dưới 28 tuần tuổi.

Những em bé chào đời khi mới 24-25 tuần tuổi, nhiều cơ quan chưa phát triển hoàn thiện, nhiều bệnh lý phức tạp, luôn phải đối mặt với nguy cơ tử vong cao. Khi bệnh nhi vừa nhập khoa, mỗi giây, mỗi phút trôi qua đều là một cuộc chiến thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng nhằm níu giữ sự sống mong manh cho các bé.

Theo chị Trần Thị Loan, Điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh, cuộc chiến giành giật sự sống, chăm sóc cho đến khi các bé đủ điều kiện có thể ra viện, về với gia đình kéo dài nhiều ngày, thậm chí là nhiều tháng.

"Có những bé thời gian ở với chúng tôi còn nhiều hơn thời gian ở trong bụng mẹ. Suốt thời gian nằm trong lồng ấp, phòng chăm sóc đặc biệt, có bé gần như không có sự gần gũi, chăm sóc của bố, mẹ hay người thân", điều dưỡng trưởng Trần Thị Loan chia sẻ.

Bởi vậy, trong những phòng bệnh của khu vực chăm sóc đặc biệt ấy, chị Loan và các đồng nghiệp không chỉ là những người thầy thuốc theo dõi sát từng chỉ số sinh tồn, níu giữ sinh mệnh mong manh, mà còn là những người mẹ vỗ về từng nhịp đập bình yên.

Bác sĩ Nguyễn Thị Tâm, người có thâm niên gần một thập kỷ công tác tại Khoa hồi sức cấp cứu sơ sinh, cho biết nhiều sáng kiến, kỹ thuật y tế cao đã được đội ngũ y, bác sĩ nghiên cứu và áp dụng vào cấp cứu, điều trị, chăm sóc trẻ sơ sinh non yếu.

"Trước đây, việc thay máu cho trẻ sinh non vàng da được thực hiện bằng tay, bác sĩ phải tính toán cân bằng lượng máu rút ra và bổ sung vào cơ thể trẻ, quy trình này kéo dài 2 tiếng/lần thực hiện. Từ năm 2022, chúng tôi nghiên cứu và đưa vào sử dụng sáng kiến thay máu bằng máy tự động, kiểm soát được đường vào, đường ra theo chu trình khép kín, đảm bảo tốt khâu kiểm soát nhiễm khuẩn...", bác sĩ Tâm thông tin.

Nơi cuộc chiến giữ sinh mệnh trẻ sinh non được tính bằng giây (Video: Hoàng Lam).

Bác sĩ Khoa hồi sức cấp cứu sơ sinh đang thực hiện kỹ thuật đặt Catheter tĩnh mạch trung tâm từ tĩnh mạch ngoại vi đối với trẻ sơ sinh thiếu tháng non yếu. Đây là kỹ thuật khó, nhất là đối với trẻ sinh non khi đường ven nhỏ, mảnh.

Lấy được ven, luồn ống dẫn từ tĩnh mạch ngoại vi về buồng tim một cách chính xác rất khó nhưng giữ được đường truyền ấy hoạt động ổn định trong thời gian dài là một thử thách cam go đối với các thầy thuốc ở đây.

Bên cạnh năng lực chuyên môn, một tiếng ầu ơ, một lời "đáp lại" khi tiếng khóc yếu ớt vang lên, cái vỗ về hay chạm nhẹ vào bàn tay bé xíu từ những người thầy thuốc trở thành liệu pháp tinh thần để các chiến binh nhí kiên cường vượt qua thử thách đầu đời, giành giật sự sống.

Trong phòng bệnh sáng đèn suốt ngày đêm, bằng trách nhiệm của người thầy thuốc, bằng tình thương của những người mẹ, đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng vẫn đang tiếp tục cuộc chiến thầm lặng nhưng hết sức cam go để những em bé sinh non, yếu được sớm trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình.