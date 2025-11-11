Sự lạc quan của người chồng giúp giảm nguy cơ sinh non ở vợ

Các nhà khoa học tại Đại học California, Merced vừa công bố phát hiện cho thấy khi người chồng có tinh thần lạc quan, tự tin và cảm nhận được sự hỗ trợ xã hội tích cực, người vợ có xu hướng ít bị viêm nhiễm hơn trong thai kỳ.

Điều này đồng nghĩa với khả năng mang thai đủ tháng cao hơn, giảm nguy cơ sinh non và các biến chứng sức khỏe ở trẻ sơ sinh.

Nghiên cứu được thực hiện trên 217 cặp vợ chồng tham gia Mạng lưới Sức khỏe Trẻ em Cộng đồng tại 5 bang của Mỹ.

Các bà mẹ cung cấp mẫu máu trong thời gian mang thai để đo mức protein phản ứng C - một chỉ dấu sinh học cho tình trạng viêm.

Cả 2 vợ chồng đều phải hoàn thành khảo sát để đánh giá mức độ phục hồi tâm lý, gồm các yếu tố như sự lạc quan, lòng tự trọng và cảm nhận về sự hỗ trợ xã hội.

Nội lực tinh thần của người cha có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi (Ảnh: Getty).

Sinh non là tình trạng thai nhi chào đời trước tuần thứ 37, được xem là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh và có thể để lại di chứng suốt đời.

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra mối liên hệ rõ ràng giữa viêm nhiễm trong thai kỳ và nguy cơ sinh non. Kết quả lần này cung cấp thêm một hướng nhìn mới khi cho thấy tinh thần vững vàng của người chồng có thể là một yếu tố bảo vệ sinh học hiệu quả cho người vợ.

Giáo sư Jennifer Hahn-Holbrook, đồng tác giả nghiên cứu, nhận định rằng nội lực tinh thần của người cha như khả năng đối mặt với thử thách, thái độ sống tích cực hay sự tự tin có thể lan tỏa trong gia đình và tác động đến cả sức khỏe thể chất của người vợ lẫn thai nhi.

Đây là lần đầu tiên một nghiên cứu ghi nhận hiệu ứng này ở cấp độ sinh học.

Sự lan tỏa sinh học trong gia đình

Nghiên cứu sinh Kavya Swaminathan, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho biết những người phụ nữ có chồng tự tin và cảm thấy được hỗ trợ thường có hệ miễn dịch ổn định hơn. Mức độ viêm nhiễm thấp hơn giúp giảm nguy cơ co bóp tử cung sớm, từ đó kéo dài thời gian thai kỳ.

Trong các cặp vợ chồng đã kết hôn, mối liên hệ này thể hiện rõ ràng. Tuy nhiên, ở các cặp đôi chưa kết hôn hoặc chỉ sống chung, hiệu ứng này không được ghi nhận.

Theo các nhà khoa học, điều này có thể phản ánh sự khác biệt về cam kết, trách nhiệm hoặc mức độ hỗ trợ thực tế giữa các mô hình quan hệ.

Một người chồng cảm thấy gắn bó sâu sắc thường chủ động tham gia chăm sóc vợ, tạo ra môi trường tâm lý tích cực, từ đó gián tiếp cải thiện các chỉ số sức khỏe.

Những dao động tâm sinh lý ở một người có thể lan tỏa và ảnh hưởng đến người còn lại trong cùng một mái nhà (Ảnh: Getty).

Giáo sư Hahn-Holbrook cho biết những người đàn ông có sức mạnh tinh thần ổn định thường sẵn sàng chia sẻ công việc gia đình, chuẩn bị các bữa ăn lành mạnh, khuyến khích bạn đời nghỉ ngơi đúng cách và duy trì bầu không khí yên bình trong nhà. Những điều tưởng như nhỏ nhặt đó lại có tác động sinh học đáng kể đến hệ miễn dịch và nội tiết của người vợ.

Bên cạnh đó, kết nối cảm xúc giữa vợ chồng cũng được xem là một cơ chế điều tiết tâm lý và sinh học quan trọng.

Các nhà nghiên cứu trích dẫn bằng chứng cho thấy các cặp đôi gắn bó về mặt cảm xúc thường đồng điệu về tâm trạng và thậm chí cả hệ miễn dịch. Những dao động tâm sinh lý ở một người có thể lan tỏa và ảnh hưởng đến người còn lại trong cùng một mái nhà.

Xây dựng gia đình khỏe mạnh bắt đầu từ tâm lý người cha

Nghiên cứu này được xây dựng dựa trên mô hình sinh học tâm lý xã hội, vốn xem các yếu tố xã hội và cảm xúc như những thành phần thiết yếu định hình sức khỏe con người.

Trước đây, phần lớn các công trình khoa học tập trung vào tác động tiêu cực của căng thẳng. Tuy nhiên, nghiên cứu tại Đại học California, Merced lại đảo chiều tiếp cận bằng cách tìm hiểu vai trò của các nguồn lực tích cực trong việc phòng ngừa rủi ro sức khỏe.

Kết quả nghiên cứu đặt ra một câu hỏi quan trọng cho lĩnh vực y tế thai sản hiện đại. Sức khỏe tinh thần của người cha, vốn ít khi được để ý đến trong các chương trình chăm sóc thai kỳ, có thể mang lại tác động sinh học rõ rệt. Trong bối cảnh các dịch vụ y tế hiện nay chủ yếu xoay quanh người mẹ, đây có thể là cơ hội để mở rộng các can thiệp chăm sóc theo hướng toàn diện hơn.

Giáo sư Christine Dunkel Schetter của UCLA, một trong các nhà nghiên cứu đồng hành cùng dự án, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tái định hình các chương trình chăm sóc sức khỏe tiền sản.

“Hỗ trợ tinh thần cho người cha không chỉ tốt cho chính họ mà còn đóng vai trò bảo vệ thiết thực cho cả mẹ và con”, vị giáo sư cho biết.

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng tạo ra nền tảng khoa học để xây dựng các chính sách hỗ trợ gia đình trong giai đoạn mang thai.

Các chương trình tư vấn, huấn luyện kỹ năng và hỗ trợ tâm lý cho cả 2 vợ chồng có thể trở thành chìa khóa giúp giảm thiểu tỷ lệ sinh non. Khi người đàn ông được khích lệ về mặt tinh thần, họ có thể trở thành một lực đỡ âm thầm nhưng vững chắc cho sự phát triển khỏe mạnh của thai nhi.