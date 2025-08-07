Nổ bình ga mini trong bữa lẩu, người đàn ông chấn thương nghiêm trọng

Ngày 7/8, Bệnh viện Bạch Mai thông tin về trường hợp nam bệnh nhân 47 tuổi bị chấn thương nghiêm trọng vùng kín và nhiều vết thương ở chân do nổ bình ga mini.

Người nhà bệnh nhân cho biết, tai nạn bất ngờ xảy ra khi ông đang ngồi ăn lẩu cùng gia đình. Vụ nổ không chỉ gây ra nhiều vết thương ở cẳng chân, đùi và gãy xương cẳng chân trái mà đặc biệt còn gây tổn thương nghiêm trọng ở vùng kín, với một vết thương hở vùng bìu trái.

Nhiều vụ bình ga mini phát nổ, gây tai nạn nghiêm trọng (Ảnh minh họa: Getty).

Sau khi tai nạn xảy ra, gia đình đưa ông đến cơ sở y tế địa phương, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai vì tổn thương vùng kín có dấu hiệu phức tạp.

Tại thời điểm nhập viện, tổn thương bên ngoài vùng bìu trái chỉ là một vết khâu nhỏ khoảng 3cm. Tuy nhiên, hình ảnh siêu âm cho thấy khối máu tụ lớn bên trong, đè đẩy tinh hoàn lệch trục - điều này cho thấy tổn thương sâu tiềm ẩn mà mắt thường không nhìn thấy được.

"Hình ảnh siêu âm Doppler tinh hoàn cho thấy khối máu tụ lớn đã chèn ép, đẩy tinh hoàn lệch trục", Bác sĩ Nguyễn Hữu Thanh, Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết.

Khi tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ tìm thấy một mảnh dị vật bằng nhựa cứng, nghi là từ bình ga mini, cắm sâu trong bìu trái. Dị vật có kích thước khoảng 1x2cm, kèm theo nhiều máu cục.

Các bác sĩ đã lấy hết dị vật, làm sạch và khâu phục hồi, bảo tồn tinh hoàn trái cho người bệnh. Sau mổ, bệnh nhân được điều trị tích cực, đến ngày 30/7 tình trạng sức khỏe ổn định, vừa được ra viện.

TS.BS. Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu cho biết, mảnh vỡ bình ga lao đi như viên đạn với gia tốc lớn, lực xuyên thấu cực mạnh gây tổn thương sâu dù vết ngoài da chỉ 3cm. Khối máu tụ lớn phát hiện qua siêu âm đã chèn ép gần như toàn bộ mạch máu nuôi tinh hoàn.

"Nếu phẫu thuật chậm vài giờ, tinh hoàn sẽ hoại tử vĩnh viễn, dẫn đến vô sinh, rối loạn nội tiết và sang chấn tâm lý nặng nề. May mắn lớn là chúng tôi kịp giải ép, lấy dị vật và bảo tồn thành công", TS Tuấn nói.

Chuyên gia này cũng cảnh báo nguy cơ từ bình ga mini kém chất lượng khi xảy ra cháy nổ rất nguy hiểm. Khi nổ, mảnh vỡ kim loại/nhựa bắn ra có sát thương tương đương đạn ghém rất nguy hiểm.

Vì thế, người dân không nên tái sử dụng bình ga mini. Sử dụng các bình chất còn hạn sử dụng, có tem nhãn, không rò rỉ.

Mọi bình ga móp méo, hết hạn là chất thải nguy hại không nên sử dụng lại. Không đặt bếp ga mini gần tường, gần người hoặc các vật dễ cháy. Khi có dấu hiệu nổ ga (xì khói, mùi ga), phải dừng sử dụng ngay lập tức.

TS Tuấn cũng lưu ý, với vết thương vùng sinh dục do bình ga mini gây ra, rất dễ bỏ sót dị vật và khó phát hiện tổn thương sâu. Vì thế, khi phát hiện có vết thương vùng sinh dục sau tai nạn nổ bình ga, nên chuyển bệnh nhân đến các bệnh viện có chuyên khoa sâu về phẫu thuật tiết niệu để được thăm khám và đánh giá tổn thương chuyên sâu và được phẫu thuật nếu cần.