Những việc tưởng như vô hại nhưng âm thầm phá hủy gan của bạn

Dân trí Việc giữ cho lá gan khỏe mạnh chính là yếu tố tiên quyết giúp con người bảo vệ sức khỏe toàn thân và kéo dài tuổi thọ.

1. Không đi tiểu vào mỗi sáng thức dậy

Tiến sĩ Daniel Paradi, chuyên gia của Hiệp hội Nghiên cứu gan Châu Âu cho biết, cơ thể con người đào thải chất độc thông qua việc tiểu tiện, đại tiện và đổ mồ hôi. Vì vậy, bạn nên tập cho mình thói quen đi vệ sinh sau khi thức dậy vào mỗi buổi sáng, để các chất độc tích tụ qua đêm có thể được tống ra khỏi cơ thể kịp thời, tránh gây ảnh hưởng đến gan.

2. Ăn quá nhiều

Việc ăn quá nhiều thức ăn sẽ làm tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa và gây ra chứng bệnh gan nhiễm mỡ. Cũng theo tiến sĩ Paradi, ăn quá no không chỉ gây hại cho sức khỏe của đường tiêu hóa mà còn khiến gia tăng đáng kể các gốc tự do trong cơ thể. Mà vai trò quan trọng của gan là giúp cơ thể đối phó với các gốc tự do, đào thải độc tố, lọc máu. Do đó, cơ thể con người càng hình thành nhiều gốc tự do thì chức năng gan càng bị tổn hại nặng nề.

3. Bỏ bữa sáng

Gan cần năng lượng để khử độc và chuyển hóa các chất độc hại thành những chất "lành tính" hơn để bảo vệ cơ thể con người. Nếu nhịn ăn sáng thường xuyên, gan sẽ không có đủ năng lượng để thực hiện các vai trò của mình, dẫn đến việc không thể đào thải chất độc được tích tụ suốt đêm. Nếu tình trạng này kéo dài, gan sẽ bị suy giảm chức năng một cách nặng nề, thậm chí việc này còn làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư gan.

4. Uống quá nhiều thuốc

Tiến sĩ Kenneth Simpson, chuyên gia tại Bệnh viện Hoàng gia Edinburgh, Vương quốc Anh cho biết rằng, việc sử dụng thuốc tây trong thời gian dài sẽ khiến gan làm việc quá sức và bị tổn thương. Bởi lẽ, trong thuốc tây có chứa các thành phần ảnh hưởng đến quá trình đào thải độc tố của gan.

Các loại thuốc này bao gồm thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau hạ sốt, thuốc chống loạn thần, thuốc chống trầm cảm, thuốc chống động kinh, thuốc an thần, thuốc chống u, thuốc hạ đường huyết, thuốc tim mạch,... Vì vậy, việc dùng thuốc phải tuân thủ nghiêm ngặt theo sự hướng dẫn của bác sĩ.

5. Ăn đồ sống

Theo các nghiên cứu, thức ăn sống ẩn chứa nhiều ký sinh trùng gây hại cho cơ thể con người. Các ký sinh trùng này sẽ men theo đường thực quản để xâm nhập vào các bộ phận cơ thể và làm "tổ" trong đó. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh: kiết lỵ, sán lá gan, viêm đường ruột cấp,...

Minh Nhật

Theo Health People