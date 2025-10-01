Những tiến bộ trong phẫu thuật đầu cổ tại hội nghị y tế quốc tế sắp diễn ra

Các chuyên gia hàng đầu từ Anh và Việt Nam sẽ trình bày, trao đổi về những tiến bộ kỹ thuật mới nhất tại Hội nghị “Những thách thức về kiểm soát ung thư, bảo tồn chức năng và thẩm mỹ trong phẫu thuật vùng đầu - cổ”, diễn ra ngày 19/10 do Tổ chức Facing The World, Hội TMH (Tai mũi họng) Hà Nội, và Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh phối hợp tổ chức.

Số ca mắc mới ung thư đầu cổ tại Việt Nam tăng gấp đôi trong 10 năm qua

Theo thống kê từ Viện Y Tế Quốc gia Hoa Kỳ NIH, ung thư đầu cổ đứng thứ 7 trong các loại ung thư phổ biến trên thế giới với hơn 400.000 ca tử vong mỗi năm. Tại Việt Nam, số bệnh nhân trẻ dưới 40 tuổi mắc bệnh đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua.

Ung thư đầu cổ có thể khởi phát tại nhiều vị trí phức tạp và nhạy cảm như họng, thanh quản, khoang miệng, mũi xoang, tuyến nước bọt hay tuyến giáp… làm suy giảm nghiêm trọng các chức năng sống còn như thở - nói - nuốt, đồng thời ảnh hưởng lớn đến yếu tố thẩm mỹ.

“Xét về giải phẫu, vùng đầu cổ chiếm khoảng 30% các cơ quan của cơ thể, vì vậy tỷ lệ bệnh lý bao gồm cả ung thư tại vùng đầu cổ là đáng quan tâm”, GS.TS.BS Nguyễn Đình Phúc, Chủ tịch Hội Tai Mũi Họng Hà Nội, cho biết.

Khác với nhiều loại ung thư khác, phẫu thuật vùng này không thể chỉ đơn thuần “cắt bỏ khối u” theo cách cơ học. Bác sĩ phải đồng thời đạt được ba mục tiêu: loại bỏ triệt căn tế bào ung thư, bảo tồn những chức năng sống còn và cuối cùng là đảm bảo tính thẩm mỹ.

“Ung thư đầu cổ thường có đặc tính tiến triển tại chỗ rất nhanh, lan rộng và xâm lấn vào các cấu trúc giải phẫu xung quanh, song tỷ lệ di căn xa lại thấp hơn so với nhiều loại ung thư khác. Vì vậy, việc lựa chọn giữa bảo tồn hay cắt bỏ toàn bộ cần được cân nhắc hết sức thận trọng”, GS.TS.BS. Nguyễn Đình Phúc, Chủ tịch Hội Tai Mũi Họng Hà Nội nhấn mạnh.

Sự cân bằng giữa cứu sống bệnh nhân và duy trì chất lượng sống là “bài toán kép”, đòi hỏi kỹ thuật phẫu thuật tinh vi và sự phối hợp liên chuyên khoa. Đây là trọng tâm của Hội nghị quốc tế về phẫu thuật đầu cổ, diễn ra ngày 19/10 tại BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh.

Chinh phục 3 thách thức trong ung thư đầu - cổ: Triệt căn khối u, bảo tồn chức năng và tái tạo thẩm mỹ

Tại hội nghị sắp diễn ra, các chuyên gia từ Việt Nam và Anh sẽ tập trung vào những điểm chủ đạo trong điều trị ung thư đầu - cổ với 4 phiên họp và 12 báo cáo chuyên sâu, dự kiến quy tụ gần 100 bác sĩ tham dự.

Phiên mở đầu sẽ tập trung vào chủ đề triệt căn khối u hiệu quả, đặc biệt thảo luận về: ung thư mũi xoang, ung thư tuyến nước bọt mang tai và ung thư tuyến giáp.

Điểm nhấn là báo cáo "Những điều cần cân nhắc khi đối mặt với ung thư mũi xoang” của BS. Peter Clarke - Chủ tịch Khoa Thanh quản và Mũi, Hội Y học Hoàng gia Anh. Báo cáo hướng dẫn giải phẫu bệnh và xu hướng điều trị mới ung thư mũi xoang - nhóm bệnh hiếm, đa dạng mô học, dễ chẩn đoán muộn do triệu chứng giống viêm mũi xoang lành tính.

Tiếp nối, ThS.BSNT Nguyễn Xuân Quang - Trưởng khoa TMH và Phẫu thuật Đầu cổ, BVĐK Hồng Ngọc - sẽ trình bày “Đánh giá kết quả sớm của phẫu thuật ung thư tuyến giáp tại BV Hồng ngọc, so sánh giữa phẫu thuật mở kinh điển và phẫu thuật nội soi qua đường tiền đình miệng”.

Qua thu thập dữ liệu từ hàng trăm ca phẫu thuật nội soi tuyến giáp đã được thực hiện tại viện, kỹ thuật này cho thấy nhiều ưu điểm vượt trội: đảm bảo kiểm soát u triệt để, bảo tồn tốt các cấu trúc quan trọng như tuyến cận giáp, thần kinh thanh quản, ít xâm lấn, và không để lại sẹo vùng cổ.

Phiên 2 và 3 sẽ tập trung vào bảo tồn chức năng và thần kinh, với nhiều báo cáo hấp dẫn. BS Sarah Al-Himdani, chuyên gia tạo hình tại Bệnh viện Guy’s & St Thomas, Anh, sẽ trình bày báo cáo “Xử trí tổn thương dây thần kinh mặt: Tái tạo tĩnh hay tái tạo động?”, cung cấp tổng quan các phương pháp phục hồi chức năng khuôn mặt, cách khôi phục vận động cơ mặt và duy trì trương lực tự nhiên.

Ngoài ra, “Ứng dụng vạt đùi trước ngoài tự do dạng chùm” tái tạo những khuyết hổng lớn sau khi cắt bỏ khối u ở vùng mặt, hàm, cổ; cũng là một nội dung đáng chú ý sẽ được TS.BS Vũ Trung Trực - Phó trưởng Bộ môn Phẫu thuật Miệng - Hàm mặt, Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ.

Cuối cùng là những giải pháp tạo hình thẩm mỹ hiện đại để các bệnh nhân tự tin trở lại cuộc sống. ThS.BS Bùi Tuấn Anh, Phó khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh chia sẻ phương pháp “Phẫu thuật sửa dị tật tai nhỏ bằng sụn sườn tự thân” sử dụng chính sụn của bệnh nhân để tái tạo cấu trúc tai khiếm khuyết. Phương pháp này đảm bảo tương thích sinh học, tạo hình tai tự nhiên về hình dáng và độ mềm dẻo.

Một đề tài khác cũng được quan tâm là “Ứng dụng cân cơ nông (SMAS) trong phẫu thuật căng da mặt” từ chuyên gia phẫu thuật tạo hình tại Bệnh viện Đại học Coventry, Anh. SMAS (cân cơ nông) - Báo cáo phân tích đặc điểm giải phẫu SMAS, nhấn mạnh các lớp và khoang trên khuôn mặt để tối ưu kết quả phẫu thuật đồng thời giảm nguy cơ tổn thương.

Hợp tác quốc tế, hoàn thiện chu trình điều trị ung thư đầu cổ cho người Việt

Tổ chức Facing The World, cùng Hội Tai Mũi Họng Hà Nội và BVĐK Hồng Ngọc tái hợp tác trong chuỗi sự kiện ý nghĩa liên quan đến phẫu thuật đầu cổ.

“Chúng tôi mong muốn mở rộng khả năng tiếp cận cho nhiều người Việt với các ca phẫu thuật có thể thay đổi cuộc đời. Thông qua các chương trình đào tạo phẫu thuật quốc tế, chúng tôi huấn luyện các bác sĩ phẫu thuật địa phương để họ có thể điều trị các dị tật khuôn mặt nghiêm trọng, đảm bảo tác động lâu dài.

Chúng tôi cũng thành lập các trung tâm xuất sắc, hỗ trợ công nhận năng lực và các chương trình đào tạo nâng cao nhằm xây dựng năng lực y tế bền vững.

Hiện nay, những nỗ lực của chúng tôi đã giúp thực hiện hơn 10.000 ca phẫu thuật thay đổi cuộc đời mỗi năm, mang lại cơ hội sống khỏe mạnh và phát triển cho những bệnh nhân bị dị tật khuôn mặt”, bà Katrin Kandel, CEO của Tổ chức Facing The World, chia sẻ về mục tiêu chương trình.

Là những mũi nhọn chuyên môn, khoa Phẫu thuật Tai Mũi Họng - Đầu cổ và khoa Tạo hình Thẩm mỹ của BVĐK Hồng Ngọc đồng hành với vai trò đồng chủ trì chương trình. Đây là cơ hội để bệnh viện chia sẻ những kỹ thuật hiện đại đã được ứng dụng hiệu quả trong thực hành lâm sàng, đồng thời cập nhật các phương pháp tiên tiến.

Hội nghị "Những thách thức về kiểm soát ung thư, bảo tồn chức năng và thẩm mỹ trong phẫu thuật vùng đầu cổ” được kỳ vọng sẽ mở ra chu trình điều trị toàn diện và mang lại cơ hội điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.

