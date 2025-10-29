Những thói quen nhỏ giúp tim khỏe mạnh

Theo kết quả nghiên cứu mới đây được đăng trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, sức khỏe tim tốt giúp giảm 86% nguy cơ sa sút trí tuệ, 62% nguy cơ bệnh thận và 20% nguy cơ ung thư.

Vận động giúp trái tim thêm bền bỉ

Thói quen ngồi một chỗ quá lâu khi làm việc góp phần cản trở lưu thông máu và khiến tim phải hoạt động vất vả hơn. Vì thế, để giữ nhịp tim khỏe mạnh, một trong những ghi nhớ bạn đừng quên đó là duy trì thể dục thể thao, vận động nhẹ nhàng mỗi ngày bằng những bài tập đơn giản.

Tại văn phòng, bạn chỉ cần tranh thủ đi lại giữa các giờ nghỉ, chọn đi cầu thang thay vì thang máy hoặc đứng dậy vươn vai sau mỗi 20 phút để cơ thể được “đánh thức”. Ở nhà, những việc nhỏ như dọn dẹp, nấu ăn hay chăm sóc cây cối cũng là hình thức vận động đơn giản, giúp máu huyết lưu thông tốt hơn.

Khi không quá bận rộn, bạn có thể thử thêm những môn thể thao như yoga, pilates hoặc chạy bộ. Mỗi bước chạy, mỗi nhịp vươn vai đều là món quà bạn dành cho trái tim mình, chỉ cần một chút kiên trì mỗi ngày, bạn sẽ cảm nhận được một trái tim khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng hơn từng ngày.

Vài động tác yoga buổi sáng hay thói quen vươn vai tại chỗ giữa giờ làm việc sẽ giúp trái tim thêm khỏe.

Lối sống lành mạnh giúp tim giảm căng thẳng

Để giúp tim luôn khỏe mạnh, mỗi người có thể bắt đầu bằng việc từ bỏ những thói quen xấu và xây dựng một lối sống lành mạnh mỗi ngày.

Trước hết, bạn cần chú ý đến giấc ngủ - yếu tố tưởng chừng nhỏ nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tim mạch. Một giấc ngủ sâu và đúng giờ không chỉ giúp cơ thể tái tạo năng lượng mà còn giúp tim được “nghỉ ngơi” sau một ngày làm việc không ngừng. Việc tập đi ngủ sớm, lý tưởng là trước 22h, tránh sử dụng điện thoại hay máy tính trước khi ngủ sẽ giúp giấc ngủ đến dễ dàng và tự nhiên hơn.

Song song, mỗi người cần loại bỏ những thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu bia… bởi những thói quen này được xem là “kẻ thù thầm lặng” có thể dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng cho tim mạch nếu duy trì trong thời gian dài.

Một lối sống lành mạnh là nền tảng của một trái tim khỏe mạnh. Lối sống ấy còn góp phần giúp tâm trí thư giãn, tinh thần lạc quan, để cơ thể và trái tim tự nhiên tìm lại sự hài hòa của chính mình.

Đi ngủ sớm để trái tim có thêm thời gian thư giãn và hồi phục sau ngày dài.

Đừng để guồng quay công việc và những ngày bận rộn trở thành gánh nặng cho trái tim.

Dinh dưỡng - “Chìa khóa” thấu hiểu và trân quý trái tim

Trên hành trình bảo vệ sức khỏe trái tim, dinh dưỡng là một yếu tố nền tảng, bởi những gì dung nạp vào cơ thể mỗi ngày sẽ tác động đến sức khỏe lâu dài của bản thân. Thế nhưng giữa cuộc sống bận rộn, nhiều người vẫn vô tình lựa chọn những thực phẩm chứa nhiều cholesterol như thức ăn nhanh, mỡ, nội tạng động vật - “thủ phạm” gây hại cho tim.

Chế độ dinh dưỡng tốt cho tim cần ghi nhớ như: ăn giảm mặn, tăng cường rau xanh, trái cây mỗi ngày, lựa chọn chất béo giàu omega 3-6-9 từ cá biển sâu, các loại hạt, ngũ cốc nguyên cám và sử dụng dầu ăn từ thực vật.

Bạn có thể lựa chọn dầu gạo lứt chứa hàm lượng lớn dưỡng chất Gamma Oryzanol, có tác dụng hỗ trợ làm giảm cholesterol xấu, từ đó bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Dầu gạo lứt Simply giàu dưỡng chất Gamma-Oryzanol giúp nuôi dưỡng trái tim.

Dầu gạo lứt được trích ly từ lớp màng cám mỏng manh bao quanh hạt gạo lứt - nơi chứa nhiều dưỡng chất của hạt gạo.

Nhờ thành phần axit béo cân bằng và giàu dưỡng chất, hiện tại dầu gạo lứt đã được nhiều tổ chức tim mạch các quốc gia cũng như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đưa vào trong những khuyến nghị về chế độ ăn lành mạnh, tốt cho tim.

Dầu gạo lứt Simply nguyên chất phát huy lợi thế nguồn nguyên liệu từ những cánh đồng lúa trù phú của Việt Nam, cùng với việc phát triển công nghệ trích ly hiện đại. Điều này tạo ra ưu thế để người Việt Nam sử dụng loại dầu ăn tốt cho tim với giá thành hợp lý.

Dù guồng quay cuộc sống có hối hả đến đâu, bạn cần nhớ dành cho trái tim mình sự chăm sóc và ưu tiên nhất định, bắt đầu từ những thay đổi nhỏ và lựa chọn tốt cho tim mỗi ngày.