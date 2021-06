Những dấu hiệu cảnh báo ung thư đã di căn đến gan

Dân trí Ung thư gan di căn là do các tế bào ung thư ở các bộ phận khác của cơ thể đi vào gan gây ra các khối u di căn.

Nguyên nhân ung thư gan di căn

Ung thư gan di căn phổ biến nhất bắt nguồn từ phổi, vú, ruột già, tuyến tụy, hoặc dạ dày. Bệnh bạch cầu và u lympho (một bệnh ung thư của hệ bạch huyết), đặc biệt là Hodgkin lymphoma (bệnh Hodgkin), có thể liên quan đến gan.

Ngoài ra còn nguyên nhân từ các ung thư khác như ung thư buồng trứng, tử cung, da. Ung thư lan đến gan vì gan lọc máu từ phần còn lại của cơ thể, và khi các tế bào ung thư phát triển thoát khỏi các bộ phận ung thư chính, chúng thường xâm nhập qua các mạch máu.

Ngay cả khi ung thư chính được chữa khỏi, ung thư gan di căn vẫn có thể xảy ra sau đó. Nếu đã bị ung thư ở bất cứ nơi nào khác, điều quan trọng là cần kiểm tra thường xuyên để phát hiện sớm nếu có ung thư gan di căn.

Các triệu chứng ung thư gan di căn

Trong giai đoạn đầu:

Ung thư gan di căn có thể không có triệu chứng, hoặc triệu chứng không cụ thể.

Có thể có các triệu chứng như giảm cân, sốt, và chán ăn nhưng các triệu chứng này thường bị nhầm lẫn với những bệnh thông thường khác.

Gan to và cứng bất thường có thể được coi như là các triệu chứng điển hình của loại ung thư này. Khi đó, bệnh nhân có cảm giác khó chịu ở phần trên bên phải bụng.

Có thể có hoặc không xuất hiện triệu chứng vàng da ở giai đoạn đầu.

Ở giai đoạn sau

Triệu chứng vàng da dần dần rõ hơn do sự tắc nghẽn của các ống dẫn mật mang mật từ gan xuống ruột non. Do tắc nghẽn này, mật chảy trở lại vào máu, gây ra màu vàng của da và phần trắng của mắt, triệu chứng tiếp theo là cổ trướng.

Cuối cùng, các bệnh nhân thường có biểu hiện nhầm lẫn và buồn ngủ, do sự tích tụ các chất độc trong não, như gan bị hỏng nặng không lọc máu như bình thường. Tình trạng này được gọi là bệnh não gan.

Nếu bệnh nhân có các tình trạng biểu hiện như nôn mửa, nôn ra máu, giảm cân không rõ nguyên nhân, nước tiểu hoặc phân đen, khó nuốt cần đặc biệt đến khám bác sĩ để xét nghiệm chẩn đoán bệnh ung thư gan di căn và điều trị kịp thời (nếu có bệnh).

Chẩn đoán ung thư gan di căn

Các bệnh nhân thường nhận biết bệnh và đi khám khi ung thư gan di căn đã ở giai đoạn nặng. Trong quá trình khám sức khỏe, bác sĩ có thể nghi ngờ ung thư gan nếu tìm thấy cục u, hoặc nếu có các triệu chứng trên. Các loại thử nghiệm khác nhau là cần thiết để chẩn đoán xác định bệnh. Các xét nghiệm này bao gồm:

Kiểm tra chức năng gan: Chức năng gan nhìn vào các dấu hiệu huyết thanh, tăng men gan, và một số protein.

Siêu âm gan: Siêu âm truyền sóng âm thanh tần số cao thông qua cơ thể. Những sóng âm thanh tạo ra tiếng vang. Tiếng vọng này sau đó được sử dụng để tạo ra các bản đồ giống như hình ảnh trên máy vi tính cấu trúc mô mềm của cơ thể.

CT scan bụng : Chụp cắt lớp vi tính (CT scan) giúp thu về hình ảnh trực quan chi tiết của các cơ quan mô mềm. Từ đó xác định được mô ung thư.

MRI : Ảnh cộng hưởng từ (MRI) tạo ra hình ảnh rõ ràng của các cơ quan nội tạng và cấu trúc mô mềm.

Chụp mạch: Trong chụp mạch, thuốc nhuộm được tiêm vào động mạch. Nó có thể tạo ra hình ảnh có độ tương phản cao của các cấu trúc nội bộ.

Phẫu thuật nội soi: Là sử dụng một ống hẹp với một ánh sáng và một công cụ sinh thiết (mô mẫu). Ống nội soi được đưa vào thông qua một vết rạch nhỏ, và sinh thiết được thực hiện để nghiên cứu dưới kính hiển vi.

Minh Nhật

Tổng hợp