60 y bác sĩ của 4 bệnh viện ở TPHCM làm nhiệm vụ đặc biệt tại Trường Sa

Tại buổi tiễn đoàn công tác của TPHCM đi khám sức khỏe quân - dân ở đặc khu Trường Sa, diễn ra ngày 13/3, BSCKII Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, chuyến công tác lần này không đơn thuần là hoạt động chuyên môn y tế mà còn mang ý nghĩa chính trị, nhân văn và trách nhiệm xã hội rất sâu sắc.

Việc các thầy thuốc từ 4 bệnh viện lớn của TPHCM cùng chung tay tham gia đoàn công tác do Quân chủng Hải quân tổ chức là minh chứng cho tình cảm của đất liền hướng về biển đảo và trách nhiệm của ngành y tế trong việc chăm sóc sức khỏe cho những người đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

4 bệnh viện ở TPHCM ra quân khám sức khỏe tại Trường Sa (Ảnh: Hoàng Lê).

Cụ thể, đoàn công tác gồm 60 y bác sĩ tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Ung bướu TPHCM, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM, Bệnh viện Thống Nhất phối hợp cùng quân y Quân chủng Hải quân sẽ có 17 ngày thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân tại 6 đảo của đặc khu Trường Sa.

Theo bác sĩ Khanh, đối với mỗi cán bộ y tế trong đoàn, chuyến đi này là niềm vinh dự và cơ hội để các nhân viên y tế trực tiếp đóng góp trí tuệ, chuyên môn và trái tim của người thầy thuốc vào sự nghiệp bảo vệ và chăm lo sức khỏe cho quân và dân nơi biển đảo.

Bác sĩ Khanh gửi gắm một số đề nghị đến đoàn công tác. Thứ nhất, đề nghị các thành viên trong đoàn luôn tuân thủ nghiêm các quy định của Quân chủng Hải quân, giữ vững kỷ luật, hỗ trợ lẫn nhau trong suốt hành trình công tác.

Thứ hai, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các bác sĩ cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, y đức và trình độ chuyên môn, để mỗi người dân, chiến sĩ được thăm khám đều cảm nhận được sự tận tâm, sự chuyên nghiệp và tình cảm của đội ngũ thầy thuốc từ đất liền.

Thứ ba, đoàn công tác cần đảm bảo tuyệt đối an toàn sức khỏe, an toàn trong sinh hoạt và di chuyển trên biển, chủ động thích nghi với điều kiện thời tiết và môi trường đặc thù tại khu vực biển đảo.

TS.BSCKII Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM chia sẻ, chuyến công tác nêu trên thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự gắn bó của ngành y tế TPHCM đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, công tác nơi tuyến đầu của Tổ quốc.

60 y bác sĩ sẽ có chuyến công tác chăm sóc sức khỏe cho gần 6.000 người dân biển đảo (Ảnh: Hoàng Lê).

Trong điều kiện xa đất liền, còn nhiều khó khăn về chăm sóc y tế, sự hiện diện của các thầy thuốc từ đất liền mang đến không chỉ dịch vụ y tế mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với quân và dân trên các đảo.

Sở Y tế TPHCM đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự sẵn sàng tham gia của các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế đến từ 4 bệnh viện có chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm trên địa bàn.

"Tôi mong rằng các thành viên trong đoàn sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và y đức của người thầy thuốc, để mang đến những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quân và dân tại Trường Sa", lãnh đạo Sở Y tế TPHCM nói.