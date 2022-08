Những ai nên nội soi đại tràng để tầm soát ung thư?

Độ tuổi trung bình gặp phải ung thư đại tràng là 30 - 60 tuổi. Theo nhiều nghiên cứu, ung thư đại tràng có khả năng gây tử vong rất cao, chỉ đứng sau ung thư dạ dày, ung thư gan và ung thư phổi. Vì vậy, việc phát hiện sớm ung thư đại tràng đóng góp rất lớn trong việc điều trị thành công bệnh lý này.

Theo Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, nội soi đại tràng là phương pháp chẩn đoán hình ảnh. Bác sĩ sẽ đưa một ống nội soi mềm dài khoảng 120- 180cm đầu có gắn camera và nguồn sáng vào đường hậu môn, đi qua toàn bộ đại tràng đến tận manh tràng (vùng nối tiếp giữa ruột non và ruột già) để kiểm tra tình trạng cụ thể bên trong lòng đại tràng của bệnh nhân.

Những trường hợp nên nội soi đại tràng

Người bệnh cần phải thực hiện nội soi đại tràng khi có các triệu chứng gợi ý bệnh lý về đường tiêu hóa như sau:

- Cảm giác đau âm ỉ hoặc đau quặn từng cơn vùng bụng (nhất là vị trí vùng bụng dưới rốn).

- Sụt cân nhanh và thiếu máu không rõ nguyên nhân.

- Tiêu chảy hoặc táo bón kéo dài. Khi đi cầu phân có lẫn máu hoặc chất nhầy, phân có màu đen.

- Người có tiền sử bệnh lý liên quan đến đại tràng hoặc có người thân trong gia đình mắc ung thư đại tràng.

- Theo dõi bệnh viêm loét đại tràng.

- Chỉ định điều trị can thiệp và theo dõi sau điều trị.

- Người khỏe mạnh, chưa có dấu hiệu bệnh cụ thể, từ 30 tuổi trở lên nên nội soi đại tràng để tầm soát ung thư sớm.

Những phương pháp nội soi phổ biến hiện nay

Nội soi đại tràng hiện nay có 2 phương pháp, đó là nội soi tiêu hóa thường và nội soi tiêu hóa gây mê.

- Phương pháp nội soi thường (phương pháp truyền thống) có ưu điểm là chi phí thấp, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo trong suốt quá trình thực hiện. Tuy nhiên, người bệnh sẽ có cảm giác khó chịu, đau đớn. Nguy hiểm là nhiều trường hợp người bệnh ngọ nguậy, thay đổi tư thế khi đang nội soi dẫn đến tổn thương lòng đại tràng. Có nhiều trường hợp người bệnh quá khó chịu, đau đớn, gây áp lực khiến bác sĩ phải kết thúc nội soi sớm, dễ làm bỏ sót tổn thương.

- Nội soi đại tràng có gây mê khắc phục những nhược điểm của phương pháp truyền thống, giảm bớt khó chịu cho bệnh nhân. Thời gian gây mê ngắn 10 - 15 phút, 3 - 5 phút sau khi nội soi bệnh nhân có thể tỉnh lại và không đau. Kỹ thuật này giúp việc nội soi diễn ra dễ dàng. Trong trường hợp cần can thiệp cắt polyp, cầm máu, lấy dị vật…, bác sĩ cũng sẽ tiến hành thuận lợi và chính xác hơn. Dù vậy, điểm hạn chế của phương pháp này là làm tăng nguy cơ gặp phải các biến chứng do thuốc mê gây ra. Do đó, trước khi gây mê, bệnh nhân sẽ được bác sĩ gây mê khám để đảm bảo giảm thiểu tối đa tai biến