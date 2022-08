Những bất thường ở chân cảnh báo ung thư trong cơ thể

Vài tuần trở lại đây, chân phải của Bà Lưu (người Trung Quốc) đột nhiên xuất hiện phù nề, đau nhức, rối loạn vận động. Sau khi đi khám, bà mới biết mạch máu bị tắc nên rất hoang mang không biết mình bị cao huyết áp, tiểu đường hay bệnh tim.

Tuy nhiên, qua kiểm tra sâu hơn, bác sĩ nhận thấy thủ phạm gây ra huyết khối cho bệnh nhân là ung thư buồng trứng.

Theo lý giải của bác sĩ, ung thư dễ gây huyết khối do sự di căn của tế bào ung thư dẫn đến thay đổi huyết động, tăng độ nhớt của máu, số lượng và chức năng của tiểu cầu bị thay đổi, khối u cũng gây tổn thương tế bào nội mô trong các mạch máu bình thường, dễ gây ra hình thành huyết khối.

Dưới đây là những triệu chứng ở chân có thể cảnh báo bệnh ung thư:

Phù chân

Nhiều bệnh ung thư có thể gây phù chân, chẳng hạn như ung thư cổ tử cung. Nguyên nhân chủ yếu là do cản trở lưu thông máu hoặc lưu thông bạch huyết. Cũng có một số trường hợp do ung thư làm cho chức năng gan thận không bình thường hoặc giảm albumin máu gây phù hai chân.

Huyết khối ở chân

Ung thư sẽ làm tăng nguy cơ huyết khối, nguyên nhân chính là máu đặc do quá trình tiến triển và di căn của ung thư khiến mạch máu dễ bị huyết khối.

Xuất hiện khối u

Một khối u bất thường ở chân có thể là lành tính hoặc ác tính. Nếu nó không đau, kết cấu cứng, kết dính với mô xung quanh, phát triển nhanh và kèm theo các triệu chứng bất thường khác, hãy cẩn thận vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư đang âm thầm phát triển trong phổi của bạn.

Đau chân

Nhiều bệnh nhân ung thư phổi sẽ bị đau nhức ở chân và các khớp ở giai đoạn đầu. Ở giai đoạn giữa và cuối, do tế bào ung thư xâm lấn vào các bộ phận của xương nên có thể gây ra các cơn đau nhức xương. Khi bệnh tiến triển nặng hơn cũng có thể có các triệu chứng như đau do lực kéo và đau do phản xạ.

Gãy chân

Khi ung thư di căn đến xương, chúng có thể làm suy yếu xương dẫn đến gãy xương dù chỉ với chấn thương tối thiểu. Gãy xương xảy ra ở xương bị suy yếu do ung thư được gọi là gãy xương bệnh lý.

Lòng bàn chân có màu vàng

Những người có vấn đề về gan thường gặp tình trạng máu lưu thông kém, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng tạo máu của cơ thể. Điều này cũng làm quá trình lưu thông máu tới bàn chân bị ảnh hưởng, gây ra hiện tượng lòng bàn chân có màu vàng.

Tình trạng này có thể là do chất thải tích tụ quá nhiều trong máu, dẫn đến tắc nghẽn mạch máu quá mức và lượng máu cung cấp cho tứ chi bị giảm, dẫn đến lòng bàn chân có màu bất thường, là một trong những biểu hiện của gan ứ đọng độc tố.