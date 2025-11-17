Nhiều thách thức để thực thi ESG trong sản xuất thiết bị y tế tại Việt Nam

Việt Nam hiện có hơn 2.000 bệnh viện phục vụ cho 100 triệu người dân, trong đó 90% là bệnh viện công lập. Theo thống kê, hàng năm nước ta nhập hơn 2 tỷ USD các vật tư, thiết bị y tế từ nước ngoài. Thị trường chăm sóc sức khỏe tăng trưởng 10-15% mỗi năm.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, hiện nay thị trường toàn cầu có hơn 20.000 mặt hàng thiết bị y tế. Với số lượng mặt hàng rất lớn và đa dạng nêu trên, cơ hội luôn luôn rộng mở với các doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế.

Giới chuyên môn nhận định, Việt Nam đang có tiềm năng rất lớn trong sản xuất thiết bị y tế công nghệ cao. Ngày càng nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, khát vọng đưa sản phẩm “made in Vietnam” vươn tầm thế giới.

Song hành cùng công nghệ, tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) đang trở thành chiến lược mấu chốt trong mọi lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là thiết bị y tế - nơi mỗi sản phẩm gắn liền trực tiếp với sức khỏe và an toàn của con người.

Tuy nhiên, hành trình thực thi ESG tại Việt Nam vẫn còn không ít thách thức. Về môi trường là bài toán năng lượng xanh và quản lý chất thải. Về xã hội, là trách nhiệm với người lao động và cộng đồng. Còn về quản trị, là yêu cầu minh bạch, liêm chính, chuyển đổi số trong vận hành doanh nghiệp.

Nhằm kết nối cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp tiên phong, để cùng bàn luận và đề xuất giải pháp hướng tới thực thi ESG toàn diện trong sản xuất thiết bị y tế, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành y tế Việt Nam, báo Dân trí tổ chức chương trình tọa đàm trực tuyến “ESG trong sản xuất thiết bị y tế: Hành trình hướng tới phát triển bền vững”.

Tọa đàm trực tuyến “ESG trong sản xuất thiết bị y tế: Hành trình hướng tới phát triển bền vững” sẽ diễn ra vào sáng 20/11.

Chương trình vinh dự đón tiếp 3 vị khách mời tham dự, bao gồm:

- Bác sĩ Lương Chấn Lập, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế TPHCM;

- Ông Trương Hùng, Phó Chủ tịch Hội Thiết bị y tế TPHCM;

- Ông Lê Nhật Khoa Nguyên, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Nhà máy Wembley Medical - doanh nghiệp hoạt động tại Khu Công nghệ cao TPHCM.

Tọa đàm “ESG trong sản xuất thiết bị y tế: Hành trình hướng tới phát triển bền vững” sẽ diễn ra vào 9h ngày 20/11 (thứ năm), hứa hẹn sẽ là diễn đàn chất lượng để các bên cùng nhau đi tìm con đường vượt qua các thách thức, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa thiết bị y tế Việt Nam vươn ra thế giới.