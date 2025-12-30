Nhiều bệnh nhân phản ánh không được cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày

Thông tư số 26 quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú có hiệu lực từ ngày 1/7. Trong đó, có danh mục 252 bệnh được kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày, không quá 90 ngày.

Tuy nhiên, sau 6 tháng triển khai, Bộ Y tế đã nhận được một số phản ánh, kiến nghị của người bệnh, người nhà về việc không được cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày mặc dù tình trạng bệnh đã ổn định, đã được theo dõi điều trị trong thời gian dài.

Vì thế, để tránh các vướng mắc nêu trên, hạn chế các thủ tục phiền hà đối với người bệnh, bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất trên toàn quốc về kê đơn thuốc ngoại trú dài ngày đối với người bệnh, nhất là người bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Nhiều bệnh mãn tính, điều trị dài ngày được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày (Ảnh minh họa: N.P).

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục nghiên cứu kỹ và quán triệt triển khai thực hiện quy định để bảo đảm việc kê đơn thuốc ngoại trú tối đa được 90 ngày phù hợp tình trạng bệnh theo danh mục bệnh quy định, không phân biệt người bệnh có thẻ BHYT hay không có thẻ BHYT.

Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh, hạn chế các thủ tục không cần thiết, tăng cường cải cách thủ tục.

Các sở cũng cần rà soát, tăng cường công tác quản lý bệnh mạn tính và kê đơn thuốc trong điều trị bệnh mạn tính; chấn chỉnh việc chỉ định khám, thực hiện dịch vụ cận lâm sàng, kê đơn thuốc, chỉ định thiết bị y tế không hợp lý; tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm quỹ BHYT.

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường tập huấn toàn diện cho nhân viên y tế về thủ tục, quy trình khám bệnh, chữa bệnh, quyền lợi của người bệnh, quyền lợi BHYT, trong đó có các nội dung về danh mục bệnh, nhóm bệnh được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày.

Các cơ sở cần hướng dẫn cụ thể, đầy đủ các nội dung về sử dụng thuốc, khám lại khi có bất thường. Đồng thời chịu trách nhiệm khi không hướng dẫn hoặc hướng dẫn không đầy đủ gây phiền hà, ảnh hưởng đến quyền lợi, an toàn của người bệnh.

Đối với trường hợp người bệnh đáp ứng yêu cầu chuyên môn và quy định, Bộ đề nghị cấp thuốc với số lượng tối đa phù hợp để người bệnh yên tâm điều trị, không phải làm thủ tục lĩnh thuốc trong các đợt lễ tết dài ngày, trước hết là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Bộ Y tế cũng đề nghị các cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp chặt chẽ với cơ sở y tế trong quá trình triển khai.