Làm sao phát hiện lún dương vật ở trẻ

Mới đây, bệnh nhi B.N. (11 tuổi, Hà Nội) được gia đình đưa đi khám, vì dù đã bước vào giai đoạn tiền dậy thì nhưng dương vật rất nhỏ, chỉ trồi lên khoảng 1 cm so với bề mặt vùng da mu, chủ yếu là nhúm da bao quy đầu thừa.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho trường hợp bệnh nhi bị lún dương vật (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Thạc sĩ, bác sĩ Tạ Ngọc Thạch (Khoa Tiết niệu - Nam học và Thận học) cho biết, các xét nghiệm nội tiết tố của trẻ đều trong giới hạn. Tuy nhiên, dương vật nhỏ. Bệnh nhi được chẩn đoán lún dương vật và tiến hành can thiệp bóc tách dương vật, tạo hình da bìu giúp giải phóng lún.

Sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 2h, dương vật của trẻ đã trồi lên khoảng gần 4cm, chu vi phù hợp với độ tuổi. Sau phẫu thuật, nhờ sự khác biệt lớn về hình thể dương vật, trẻ không còn tâm lý tự ti. Trẻ cũng thuận tiện hơn trong việc vệ sinh cá nhân, hạn chế tối đa nguy cơ viêm nhiễm.

Tuy nhiên, BS Thạch cho biết, ca phẫu thuật này cần gấp đôi thời gian so với việc can thiệp một ca tương tự ở những bé dưới 6 tuổi. Bởi bệnh nhi được can thiệp muộn, dương vật đã lớn bằng 2/3 người bình thường nên việc phẫu thuật giải phóng mất nhiều thời gian hơn.

Trước ca phẫu thuật, cả gia đình, bác sĩ cũng phải làm công tác tư tưởng cho trẻ rất khó khăn, vì trẻ đang ở tuổi tiền dậy thì, sợ phẫu thuật.

Lún dương vật là dị tật có biểu hiện dương vật nhỏ, ngắn, lún sâu vào vùng mu. Thân dương vật bị tụt ra phía sau chỉ còn ống da bọc dương vật.

Bệnh thường phát hiện muộn hoặc chẩn đoán nhầm với hẹp bao quy đầu. Đối với trẻ bị dị tật này thì da quy đầu không được tiến hành cắt mà có tác dụng bọc thân dương vật khi thực hiện phẫu thuật tạo hình.

Theo thạc sĩ Thạch, với những trẻ bị lún dương vật, cha mẹ nên phát hiện sớm và đưa con đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, can thiệp trước tuổi đi học cấp một, tránh sự tự ti hay sang chấn tâm lý cho trẻ. Hơn nữa lúc này, bộ phận sinh dục được giải phóng lún dễ dàng, phần da thiếu cần che phủ ít.

Những trẻ có thể trạng bình thường, cha mẹ ấn ngón tay ở gốc dương vật để kéo da dương vật và bao quy đầu về phía xương mu nhằm xác định thân dương vật. Khi buông tay ra, thân dương vật lại chìm xuống dưới ngấn da trước xương mu. Về quan sát hình thể, dương vật dường như chỉ trồi lên nhúm da hoặc một phần rất ít dưới 1 cm thì cần đưa trẻ đi khám.

BS Thạch cho biết, dị tật này có thể gây khó khăn trong việc vệ sinh hàng ngày, ảnh hưởng đến tâm lý, về lâu dài có thể ảnh hưởng đến chất lượng đời sống tình dục. Việc phát hiện và điều trị sớm bệnh lún dương vật giúp giảm khó chịu và hạn chế các biến chứng xấu cho trẻ.