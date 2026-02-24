Nhặt vật nhỏ như bóng đèn nhấp nháy, bé trai gặp nạn vì thiết bị phát nổ

Ngày 24/2, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin về ca đa chấn thương nghiêm trọng do kíp nổ được cứu sống.

Bệnh nhi là bé trai 9 tuổi (trú tại Ninh Bình), nhập viện vào ngày 29 Tết trong tình trạng nguy kịch do tai nạn từ kíp nổ tự chế, gây đa chấn thương nghiêm trọng.

Mẹ bệnh nhi chia sẻ, khoảng 12h trưa ngày 16/2 (tức 29 Tết), trẻ nhặt được một vật nhỏ giống bóng đèn nhấp nháy, kích thước chưa bằng đầu ngón tay. Do không nhận diện được là kíp nổ nên gia đình đã không để ý ngăn chặn trẻ.

Sau đó, trẻ lấy pin tiểu trong micro đấu nối vào vật này, khiến thiết bị bất ngờ phát nổ. Ngay sau tai nạn, trẻ bị tổn thương hai mắt, trên cơ thể có nhiều vết thương. Ngay lập tức, trẻ được gia đình đưa vào bệnh viện địa phương sơ cứu và sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.

Bệnh nhi bị đa chấn thương nghiêm trọng do kíp nổ (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Kết quả xét nghiệm cận lâm sàng và chụp cắt lớp vi tính (CT) sọ não, lồng ngực, ổ bụng cho thấy trẻ bị tràn máu, tràn khí màng phổi trái; chấn thương bụng, thủng dạ dày, tổn thương gan trái; chấn thương nội nhãn hai mắt, rách củng mạc, giác mạc và mắt trái có dị vật.

Ngoài ra, trên cơ thể của trẻ còn có nhiều vết thương phần mềm do nhiệt và mảnh vỡ sắc nhọn. Tình trạng đa chấn thương khiến tính mạng trẻ bị đe dọa.

Trước diễn biến nặng nề, Bệnh viện lập tức tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa, huy động đồng bộ các chuyên khoa: Cấp cứu - ngoại lồng ngực, ngoại ổ bụng, ngoại thần kinh, ngoại chấn thương, gây mê, hồi sức ngoại khoa, nhãn khoa… với mục tiêu kiểm soát các yếu tố đe dọa tính mạng, đồng thời lên kế hoạch can thiệp ngoại khoa khẩn cấp.

TS.BS Đặng Ánh Dương, Trưởng khoa Điều trị Tích cực Ngoại khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, người trực tiếp điều trị bệnh nhi cho biết: "Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cấp cứu cho trẻ. Các bác sĩ đã khẩn trương đặt dẫn lưu màng phổi trái, phẫu thuật mở bụng thăm dò và khâu lỗ thủng dạ dày. Bệnh viện cũng đã phối hợp với bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương khâu giác mạc, lấy dị vật nội nhãn cho trẻ".

Sau 6 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã tự thở, không cần hỗ trợ hô hấp; tình trạng bụng ổn định, bắt đầu được cho ăn trở lại; các ống dẫn lưu đã được rút. Hai mắt trẻ đã có thể nhận biết ánh sáng và hình ảnh, dù lực còn giảm và cần tiếp tục theo dõi, phục hồi chức năng. Các tổn thương ở da đang dần liền sẹo.

Theo thống kê tại Khoa Điều trị Tích cực Ngoại khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, khoa đã tiếp nhận 26 trường hợp trẻ nhập viện, trong đó có 5 ca tai nạn sinh hoạt và 5 ca tai nạn giao thông.

Đáng chú ý, có trẻ 4 tuổi bị bỏng 40% cơ thể do không may ngã vào nồi nước sôi luộc gà. Bên cạnh đó, trong 9 ngày nghỉ Tết, Phòng khám và Tư vấn Tiêm chủng của bệnh viện đã tiếp nhận và tiêm vaccine phòng dại cho 110 trường hợp bị chó, mèo và các súc vật nuôi cắn.