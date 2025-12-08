Nguy cơ căng cơ, chuột rút trong ngày lạnh

Người lớn tuổi, nhân viên văn phòng, người ít vận động và người có bệnh lý cơ xương khớp mạn tính là nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, các trường hợp đến khám gần đây thường gặp những triệu chứng như đau khớp gối, cổ chân và bàn chân; đau khớp vai, khuỷu, cổ tay; co cứng cơ dọc hai chân gây khó chịu về đêm; chuột rút tái diễn sau vận động; và đặc biệt là tình trạng trở nặng của các bệnh lý mạn tính như viêm khớp, gout, viêm gân hay thoái hóa khớp.

Vì sao thời tiết lạnh dễ gây đau nhức và chuột rút?

BS.CKII Huỳnh Thị Như Hằng, bác sĩ Nội Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, nguyên nhân chính xuất phát từ sự kết hợp của ba yếu tố: nhiệt độ giảm đột ngột, cơ thể ít vận động và giữ ấm chưa đúng cách. Khi trời lạnh, mạch máu có xu hướng co lại, khiến lượng máu nuôi cơ và khớp giảm. Sự giảm tưới máu này có thể dẫn đến căng cứng cơ, đau nhức, thậm chí xuất hiện chuột rút vào ban đêm hoặc khi vận động mạnh.

Cơ thể cũng dễ bị tác động hơn khi người bệnh đang có sẵn các vấn đề về cơ xương khớp. “Những bệnh lý như viêm khớp, viêm gân, thoái hóa khớp hoặc gout rất nhạy cảm với sự thay đổi thời tiết. Lạnh đột ngột có thể làm triệu chứng nặng hơn, gây đau dai dẳng và cứng khớp kéo dài”, bác sĩ Hằng cho biết.

Người bệnh nên thăm khám cùng bác sĩ chuyên khoa khi có triệu chứng bất thường (Ảnh: BVCC).

Giải pháp ngăn ngừa căng cơ - chuột rút trong mùa lạnh

Bác sĩ Hằng cho biết có thể chủ động giảm nguy cơ căng cơ và chuột rút bằng những biện pháp đơn giản tại nhà như vận động nhẹ để làm ấm cơ thể, song cần dừng lại nếu cảm thấy cơ bắt đầu có dấu hiệu căng cứng. Massage và kéo giãn vùng cơ đang bị đau giúp tăng lưu thông máu. Bổ sung điện giải đầy đủ để tránh mất cân bằng khoáng chất - một yếu tố thường gây chuột rút. Giữ ấm cơ thể, đặc biệt là tay, chân, đầu gối và vùng thắt lưng khi ra ngoài. Hạn chế caffeine và chất kích thích, vốn có thể làm tăng nguy cơ co rút cơ.

Trong trường hợp triệu chứng kéo dài, đau nhiều hoặc tái diễn liên tục, nên đi khám sớm với phòng khám cơ xương khớp. Đây có thể là dấu hiệu của những bệnh lý tiềm ẩn như rối loạn điện giải, viêm gân - viêm cơ, viêm đa khớp, viêm khớp dạng thấp, gout, thoái hóa khớp hay viêm cột sống dính khớp… chứ không chỉ là tình trạng đau nhức thoáng qua do thời tiết.