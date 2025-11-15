Người Việt dùng thuốc chữa ung thư “tương tự của Nga” kết quả thế nào?

Khối u giảm rõ rệt

Thuốc Pembroria với hoạt chất pembrolizumab được cấp giấy đăng ký lưu hành ngày 31/10 (Ảnh: Getty).

Thuốc Pembroria với hoạt chất pembrolizumab, lọ 100mg/4ml do Công ty Limited Liability “PK-137”, Liên bang Nga sản xuất được cấp giấy đăng ký lưu hành ngày 31/10 vừa qua, nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cũng khẳng định, loại thuốc điều trị ung thư của Nga vừa được cấp phép lưu hành không phải là thuốc ung thư có chỉ định mới.

Trên thực tế, từ năm 2017, một loại thuốc điều trị ung thư với hoạt chất pembrolizumab tương tự do Mỹ sản xuất có tên Keytruda đã được Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cấp phép lưu hành.

ThS.BS Nguyễn Duy Anh - chuyên gia về y học hạt nhân và ung bướu (Ảnh: Minh Nhật).

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ThS.BS Nguyễn Duy Anh - chuyên gia về y học hạt nhân và ung bướu cho biết, bản chất đây là loại thuốc miễn dịch trong điều trị ung thư. Thuốc Keytruda của Mỹ đã được sử dụng để điều trị ung thư ở cả cơ sở y tế công lập và tư thục nhiều năm qua.

Theo phân tích của chuyên gia này, hiểu một cách đơn giản, thuốc giúp nâng cao hiệu quả tìm và tiêu diệt tế bào ung thư của chính các tế bào miễn dịch trong cơ thể.

“Tế bào ung thư có 1 lớp áo ngụy trang làm cho tế bào miễn dịch không phát hiện được. Thuốc miễn dịch sẽ làm mất lớp áo ngụy trang đó, để tăng khả năng tìm diệt của tế bào miễn dịch”, BS Duy Anh phân tích.

Keytruda của Mỹ sản xuất với hoạt chất tương tự Pembroria đã được Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cấp phép lưu hành từ năm 2017 (Ảnh: Getty).

Từ thực tế lâm sàng, bác sĩ này chỉ định điều trị bằng thuốc miễn dịch trung bình cho 20-30 bệnh nhân ung thư/năm.

Các trường hợp chỉ định chủ yếu là ung thư phổi, ung thư đại trực tràng, ung thư đường tiêu hóa, ung thư cổ tử cung, ung thư vú.

“Tùy theo các bệnh nhân, thời gian hiệu quả dài ngắn khác nhau. Thông thường, với bệnh nhân đáp ứng tốt, thời gian hiệu quả sẽ kéo dài 20-24 tháng nhưng cũng có trường hợp chỉ đáp ứng trong vòng 6 tháng”, BS Duy Anh chia sẻ từ thực tế điều trị.

Theo chuyên gia này, trong thời gian đáp ứng thuốc, tế bào ung thư sẽ bị tiêu diệt dần nên khối u sẽ teo nhỏ dần đi. Khi thuốc hết đáp ứng, bác sĩ cần chuyển sang phương án điều trị khác.

Lúc này, bác sĩ sẽ căn cứ theo hướng dẫn của các tổ chức đưa ra phác đồ điều trị như Bộ Y tế để chỉ định, có thể chuyển sang thuốc hóa chất hoặc thuốc trúng đích…

Chuyên gia này chia sẻ một trường hợp bệnh nhân 75 tuổi, mắc ung thư phổi được 3 năm.

Bệnh nhân từng trải qua phẫu thuật cắt thùy phổi chứa u nhưng đến cuối năm 2024 bệnh tái phát.

“Lúc trở lại, khối u không chỉ ở phổi mà còn lan đến các hạch cổ. Ông sút cân, mất tiếng, khó nuốt, đau nhiều và phải dùng oxy gần như cả ngày”, BS Duy Anh chia sẻ.

Thay đổi rõ rệt về kích thước khối u sau điều trị (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Bệnh nhân được điều trị ban đầu bằng phác đồ phối hợp hóa chất ít độc tính và thuốc miễn dịch.

Sau chu kỳ đầu tiên, bệnh nhân đỡ đau, đỡ khó thở và không gặp tác dụng phụ đáng kể.

Khi bước vào chu kỳ thứ 4, bệnh nhân có thể nói chuyện, không cần thở oxy, ăn uống tốt hơn, và đặc biệt là sống tích cực hơn.

“Sau 3 đợt điều trị, khối u phổi phải đã tiêu biến; khối u phổi trái, các khối u vùng đáy phổi co nhỏ 50% so với trước điều trị; các hạch thượng đòn đã giảm từ 5x6cm xuống 4,5x3,5cm; thậm chí có khối u co nhỏ hơn 80% so với trước điều trị”, BS Duy Anh chia sẻ.

Thuốc của Nga mở ra hy vọng giảm gánh nặng chi phí điều trị

Theo BS Duy Anh, dù không phải là loại thuốc ung thư có chỉ định mới, nhưng sản phẩm của Nga được kỳ vọng giảm đáng kể gánh nặng chi phí cho phương pháp điều trị ưu việt nhưng đắt đỏ này.

“Sản phẩm của Mỹ có giá hơn 60 triệu đồng/lọ; mỗi lần truyền cần đến 2 lọ và khoảng 3 tuần lại truyền 1 lần. Chi phí tạo ra rào cản lớn cho bệnh nhân trong việc tiếp cận phương pháp điều trị rất hiệu quả này”, BS Duy Anh chia sẻ.

Giá dự kiến của thuốc Pembroria khoảng 18 triệu đồng/lọ, với liều thường dùng là 2 lọ cho 1 chu kỳ điều trị. Như vậy, chi phí cho một chu kỳ điều trị của bệnh nhân khoảng 36 triệu đồng với liều 200mg (2 lọ).

Thuốc ung thư của Nga được chỉ định điều trị ung thư biểu mô thực quản, ung thư có tình trạng mất ổn định vi vệ tinh mức độ cao (MSI-H) hoặc khiếm khuyết trong sửa chữa bắt cặp sai, ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào thận, ung thư biểu mô nội mạc tử cung, ung thư vú bộ ba âm tính, ung thư biểu mô tuyến dạ dày hoặc chỗ nối dạ dày - thực quản, ung thư biểu mô đường mật.