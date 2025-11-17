Người trên 40 tuổi và xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động

NMNPremium, sản phẩm từ Nhật Bản được Longevity Pharma phân phối tại Việt Nam, mang đến giải pháp hỗ trợ cải thiện năng lượng nhờ hoạt chất NMN, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa và duy trì sự dẻo dai từ bên trong.

Bước qua tuổi 40, không ít người bắt đầu cảm nhận rõ nét về những thay đổi của sức khỏe: dễ mệt mỏi, nếp nhăn trên da, sức đề kháng kém hơn trước. Theo nhiều chuyên gia, đây là hệ quả tự nhiên của quá trình lão hóa, có liên quan đến sự giảm sút NAD+, phân tử then chốt trong các phản ứng sinh hóa của cơ thể.

NMNPremium mang lại nguồn năng lượng tươi trẻ cho cơ thể (Ảnh: Longevity Pharma)

NAD⁺ đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất, sản sinh năng lượng và sửa chữa tế bào. Khi nồng độ NAD⁺ giảm, các cơ quan hoạt động kém hiệu quả, tốc độ lão hóa tăng nhanh hơn. Đây là lý do nhiều người trung niên chọn bổ sung NMN - tiền chất giúp cơ thể tổng hợp NAD+ tự nhiên.

Năm 2019, chuyên gia Junichiro Irie cùng cộng sự tại Trường Y Đại học Keio (Nhật Bản) đã công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng trên người về NMN, mở ra thêm hy vọng trong việc hỗ trợ nâng cao sức khỏe, làm chậm những dấu hiệu tuổi tác từ bên trong.

NMNPremium - Giải pháp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe chủ động

NMNPremium là sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản, được Longevity Pharma phân phối và khách hàng tin dùng nhờ chứa NMN tinh khiết cao, đảm bảo hoạt chất nguyên vẹn, phát huy hiệu quả tối ưu; dạng bào chế thuận lợi, giúp bảo toàn hoạt tính NMN và hỗ trợ hấp thu vào cơ thể.

Sản phẩm đạt chuẩn GMP Nhật Bản, và được cấp phép lưu hành ở Việt Nam về chất lượng sản phẩm.

Đây hứa hẹn là sự lựa chọn ưu tiên trong các liệu trình chăm sóc tuổi trung niên, giúp cơ thể duy trì sự dẻo dai, minh mẫn, hỗ trợ sức khỏe từ bên trong.

Lợi ích người trên 40 tuổi khi sử dụng NMNPremium

Hỗ trợ làm chậm lão hóa da: Ở tuổi 40 khi tốc độ lão hóa tăng nhanh, NMN giúp bổ sung NAD+, hỗ trợ cải thiện năng lượng cho cơ thể, từ đó làn da thêm săn chắc, đều màu.

Hỗ trợ nâng cao đề kháng: Khi miễn dịch bắt đầu yếu đi theo tuổi tác, NMN cùng các chất chống oxy hóa góp phần bảo vệ cơ thể trước tác động từ môi trường, giúp cơ thể duy trì thể trạng khỏe mạnh hơn.

Hỗ trợ chống oxy hóa: Nhờ Vitamin C và Coenzyme Q10, NMN hỗ trợ trung hòa gốc tự do, bảo vệ cơ thể, từ đó góp phần duy trì sự dẻo dai cho người trung niên

NMNPremium hỗ trợ cải thiện sức khỏe từ bên trong (Ảnh: Longevity Pharma)

Sử dụng NMNPremium là một trong những lựa chọn thông minh để người trên 40 tuổi chủ động chăm sóc sức khỏe, giữ gìn thể lực, tinh thần, và nét tươi trẻ lâu dài.

Để phát huy tối ưu, người sử dụng cần kết hợp chế độ ăn khoa học, tập luyện và thăm khám định kỳ.

Tại Việt Nam, các sản phẩm của thương hiệu Meijibio - trong đó có NMNPremium được Longevity Pharma phân phối.

Với định hướng “chăm sóc sức khỏe chủ động”, Longevity Pharma mang những sản phẩm đạt chuẩn quốc tế đến gần hơn với người Việt, giúp mọi người nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NMNPremium có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 683/2025/XNOC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 13/5/2025.

NMNPremium là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, không phải thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.