Người trẻ tổn thương nội tạng vì sốt xuất huyết, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân

Ngày 7/8, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho hay, đơn vị này vừa điều trị thành công 2 bệnh nhân trẻ bị bệnh sốt xuất huyết Dengue nặng trong tình trạng “thập tử nhất sinh”.

Cả hai trường hợp đều có biểu hiện suy đa cơ quan, được hồi sức tích cực và hồi phục ngoạn mục.

Tổn thương gan, thận, lọc máu vì sốt xuất huyết

Trường hợp đầu tiên là chị M.T.N.Q. (33 tuổi), chưa từng ghi nhận mắc bệnh lý mạn tính trước đây. Giữa tháng 6, chị Q. đột ngột sốt cao, đau mỏi cơ nhiều. Sau 2 ngày tự điều trị tại nhà, chị vẫn không đáp ứng thuốc hạ sốt, ngày càng mệt mỏi, buồn nôn, ăn kém và đau âm ỉ vùng bụng.

Chị Q. được đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cấp cứu trong tình trạng sốt xuất huyết Dengue nặng, biến chứng sốc, tổn thương gan, thận nặng.

Tình trạng thoát huyết tương khiến máu cô đặc, huyết áp tụt kèm tràn dịch màng phổi dẫn đến suy tuần hoàn và suy hô hấp cấp. Virus Dengue tấn công khiến gan, thận lần lượt bị tổn thương nặng nề, đẩy bệnh nhân vào tình trạng suy đa cơ quan với tỉ lệ tử vong rất cao.

Bệnh nhân Q. vào viện trong tình trạng sốc sốt xuất huyết gây biến chứng lên gan, thận (Ảnh: BV).

Tại khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn, người bệnh được thực hiện các biện pháp hồi sức cấp cứu tối ưu nhất bao gồm hỗ trợ thở máy xâm lấn, lọc máu liên tục, truyền dịch, truyền máu và các chế phẩm máu, sử dụng thuốc vận mạch và điều trị hỗ trợ các cơ quan đang suy yếu.

Điều nguy hiểm là trong quá trình điều trị, chị nhiều lần bị nhiễm trùng, phải được sử dụng đến những loại kháng sinh mạnh nhất.

Sau hơn 3 tuần điều trị tích cực, người bệnh Q. dần ổn định, các cơ quan nội tạng dần được phục hồi. Chị nhanh chóng được ngưng máy thở, chuyển khoa Nhiễm để tiếp tục điều trị và đã được xuất viện.

Một trường hợp khác cũng nhập viện trong tình trạng nguy kịch là người bệnh H.T.M. (21 tuổi).

Mặc dù, M. được theo dõi sát, phát hiện và điều trị chống sốc đúng lúc, diễn tiến bệnh vẫn rất phức tạp, phối hợp các bệnh cảnh nguy kịch của sốt xuất huyết.

Tình trạng thoát huyết tương ồ ạt kèm xuất huyết sau phúc mạc, rối loạn đông máu nặng khiến bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng suy đa cơ quan.

Ngay lập tức, bệnh nhân được truyền chống sốc, can thiệp thở máy, lọc máu liên tục. Đồng thời, các bác sĩ cũng khẩn cấp truyền một lượng rất lớn các chế phẩm máu (khối hồng cầu, tiểu cầu, huyết tương tươi đông lạnh) để bù lại lượng máu đã mất và ổn định chức năng đông máu cho bệnh nhân.

Bệnh nhân M. phải được truyền một lượng chế phẩm máu rất lớn để bù lại lượng máu đã mất (Ảnh: BV).

Tại sao sốt xuất huyết diễn tiến nặng ở người trẻ?

TPHCM đang trong giai đoạn cao điểm của mùa dịch sốt xuất huyết Dengue, với số ca bệnh ghi nhận tăng nhanh.

Theo BSCKII Trương Ngọc Trung, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn, một thực tế đáng báo động là không ít ca sốt xuất huyết nặng lại rơi vào nhóm người trẻ, có sức khoẻ tốt.

Điều này có thể đến từ việc nhiều người trẻ nhầm lẫn bệnh sốt xuất huyết Dengue với nhiễm siêu vi thông thường, tự điều trị tại nhà và chỉ đến bệnh viện khi bệnh đã vào giai đoạn nguy hiểm, có biến chứng phức tạp. Hành động này khiến việc cứu chữa trở nên vô cùng khó khăn.

Bác sĩ Trung nhận định, hai trường hợp trên đã cho thấy sự tàn khốc của bệnh Sốt xuất huyết Dengue.

"Người trẻ thường nghĩ rằng hệ miễn dịch tốt sẽ giúp họ lướt qua bệnh nhẹ nhàng. Nhưng thực tế, bệnh sốt xuất huyết có thể diễn tiến nặng trên chính những người trẻ, khoẻ.

Chính hệ miễn dịch quá mạnh mẽ có thể trở thành con dao hai lưỡi, gây ra "cơn bão cytokin" làm tổn thương thành mạch, dẫn đến thoát huyết tương, sốc, tổn thương các cơ quan", bác sĩ Trung phân tích.

Bác sĩ cũng lưu ý thêm, giai đoạn nguy hiểm của sốt xuất huyết Dengue thường rơi vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh, khi bệnh nhân thường đã hạ sốt. Lúc này, tâm lý “hết sốt là khỏi bệnh” khiến nhiều người mất cảnh giác, trong khi đây chính là thời điểm các biến chứng nguy hiểm nhất có thể xảy ra.

Khi nghi ngờ mắc sốt xuất huyết, người dân cần sớm đi khám để được chẩn đoán, điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý đi truyền dịch vì có thể làm tình trạng bệnh phức tạp hơn.

Trong trường hợp xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo, người bệnh cần được đưa vào bệnh viện để theo dõi sát sao để tránh biến chứng xảy ra bất ngờ. Các triệu chứng bao gồm mệt mỏi, li bì, vật vã; đau bụng; nôn ói nhiều; xuất huyết (chảy máu cam, chảy máu chân răng, nôn ra máu, đi tiêu phân đen).

Ngoài ra, biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất vẫn là chủ động phòng tránh sốt xuất huyết bằng các biện pháp phòng ngừa muỗi đốt, diệt muỗi, diệt lăng quăng, dọn dẹp nơi ở thông thoáng và tiêm vaccine.