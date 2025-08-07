Chikungunya - bệnh do muỗi truyền đang lan rộng toàn cầu có nguy hiểm?

Virus Chikungunya lây lan tại nhiều quốc gia

Theo CNN, chính quyền Trung Quốc đang sử dụng màn, phun thuốc diệt côn trùng và thậm chí triển khai máy bay không người lái để chống lại virus Chikungunya lây truyền qua muỗi, loại virus đã lây nhiễm cho hàng ngàn người.

Chính quyền đã báo cáo hơn 7.000 trường hợp nhiễm virus này, chủ yếu ở Phật Sơn, trung tâm sản xuất phía Nam Trung Quốc. Theo các nhà chức trách, số ca nhiễm mới dường như đang giảm chậm.

Theo Cesar Lopez-Camacho thuộc Đại học Oxford (Mỹ), đây dường như là đợt bùng phát Chikungunya lớn nhất từng được ghi nhận tại Trung Quốc. Virus này lây truyền qua muỗi nhiễm bệnh và có thể gây sốt và đau khớp.

“Điều đáng chú ý là dịch sốt Chikungunya chưa từng xuất hiện ở Trung Quốc đại lục trước đây. Điều này cho thấy phần lớn dân số không có miễn dịch từ trước, khiến virus dễ dàng lây lan nhanh chóng”, Lopez-Camacho cho biết trong một tuyên bố.

Mưa lớn bất thường và nhiệt độ cao tạo điều kiện sinh sản lý tưởng cho muỗi, lây lan virus gây bệnh Chikungunya.

Virus Chikungunya lây truyền qua muỗi nhiễm bệnh, có thể gây sốt và đau khớp (Ảnh: CDC).

Do virus này, Mỹ khuyến cáo người dân nước này nên thận trọng hơn khi đến thăm tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, nơi Phật Sơn tọa lạc, cũng như Bolivia và một số quốc đảo ở Ấn Độ Dương.

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng bày tỏ lo ngại về sự lây lan của virus Chikungunya do muỗi truyền.

WHO đã đưa ra lời kêu gọi hành động khẩn cấp nhằm ngăn chặn sự tái diễn của đại dịch virus Chikungunya do muỗi truyền đã hoành hành toàn cầu hai thập kỷ trước, khi các đợt bùng phát mới liên quan đến khu vực Ấn Độ Dương lan sang châu Âu và các châu lục khác.

“Ước tính có khoảng 5,6 tỷ người sống tại các khu vực trên 119 quốc gia có nguy cơ nhiễm loại virus này. Virus này có thể gây sốt cao, đau khớp và tàn tật lâu dài”, Diana Rojas Alvarez, một quan chức y tế của WHO, phát biểu.

"Chúng ta đang chứng kiến lịch sử lặp lại", bà nói, so sánh với đại dịch năm 2004-2005, đã ảnh hưởng đến gần nửa triệu người, chủ yếu ở các vùng lãnh thổ đảo nhỏ, trước khi lan rộng ra khắp thế giới.

Đợt bùng phát hiện tại bắt đầu vào đầu năm với các đợt bùng phát lớn tại chính các đảo Ấn Độ Dương từng bị ảnh hưởng trước đó, bao gồm La Reunion, Mayotte và Mauritius.

Bà Rojas Alvarez cho biết ước tính khoảng một phần ba dân số La Reunion đã nhiễm bệnh. Virus này hiện lây lan sang các quốc gia như Madagascar, Somalia và Kenya, và đã cho thấy sự lây lan dịch bệnh ở Đông Nam Á, bao gồm cả Ấn Độ.

Điều đáng lo ngại đặc biệt là số ca nhập cảnh ngày càng tăng và các ca lây truyền trong nước gần đây ở châu Âu. Bà cho biết đã có khoảng 800 ca nhiễm chikungunya nhập cảnh ở lục địa Pháp kể từ ngày 1/5.

Chikungunya, căn bệnh chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu và lây lan chủ yếu qua các loài muỗi Aedes, bao gồm cả muỗi vằn cũng truyền bệnh sốt xuất huyết và Zika, có thể gây ra các đợt bùng phát nhanh chóng và trên diện rộng.

Do muỗi đốt vào ban ngày (thường vào sáng sớm và chiều tà), việc phòng ngừa là chìa khóa, thông qua việc sử dụng thuốc chống côn trùng và mặc quần áo dài tay.

Chikungunya phổ biến như thế nào?

Chikungunya không phải là một bệnh nhiễm trùng mới. Nó đã xuất hiện từ những năm 1950, với các đợt bùng phát thường thấy hơn ở các vùng nhiệt đới trong những thập kỷ gần đây.

Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu, trên toàn cầu, đã có khoảng 240.000 ca nhiễm kể từ đầu năm.

Các triệu chứng của Chikungunya là gì?

Các triệu chứng của bệnh này thường xuất hiện từ 3 đến 7 ngày sau khi bị muỗi đốt. Triệu chứng đặc trưng của bệnh là sốt trên 39 độ C, đau đa khớp hai bên và đối xứng, có thể nặng và suy nhược. Các triệu chứng khác có thể bao gồm nhức đầu, đau cơ, viêm khớp, viêm kết mạc, buồn nôn, nôn hoặc phát ban dát sẩn.

Mặc dù bệnh hiếm khi gây tử vong, nhưng các triệu chứng bệnh có thể trở nên nghiêm trọng và gây tàn phế như liệt dây thần kinh sọ, viêm màng não... Hầu hết mọi người sẽ khỏe hơn trong vòng một tuần, nhưng đau khớp có thể kéo dài nhiều tháng.

Điều trị bệnh như thế nào?

Không có phương pháp điều trị kháng virus đặc hiệu nào cho bệnh. Thay vào đó, việc chăm sóc tập trung vào việc giảm các triệu chứng trong khi cơ thể phục hồi.

CDC khuyến nghị người bệnh nên nghỉ ngơi, uống nhiều nước và dùng các loại thuốc như acetaminophen để giảm đau và hạ sốt. Tử vong do bệnh Chikungunya rất hiếm.

Điều gì góp phần vào sự lây lan của Chikungunya?

Biến đổi khí hậu là một yếu tố chính thúc đẩy sự lây lan toàn cầu của Chikungunya. Nhiệt độ ấm hơn và lượng mưa tăng đang tạo điều kiện cho muỗi aedes xâm nhập vào các khu vực mới.