Người phụ nữ ở TPHCM hoại tử ổ mắt, nguy hiểm tính mạng vì nhiễm nấm xoang

Ngày 26/11, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) cho biết vừa điều trị thành công, cứu sống bệnh nhân bị nhiễm nấm xâm lấn cấp tính biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Nguy hiểm tính mạng sau cơn đau đầu, nghẹt mũi

Bệnh nhân là bà S. (50 tuổi, ngụ phường Tam Bình, TPHCM), đã sống chung với bệnh đái tháo đường type 2 nhiều năm nhưng không kiểm soát tốt đường huyết, khiến cơ thể ngày càng suy yếu.

Cuối tháng 7, bà bắt đầu có các triệu chứng đau đầu, nghẹt mũi, sưng đau vùng mắt trái kèm nhìn mờ. Ban đầu, người phụ nữ tưởng bị viêm xoang thông thường nên tự mua thuốc uống tại nhà, nhưng tình trạng không cải thiện mà còn ngày càng trầm trọng hơn.

Đến khi mí mắt sưng phù, mắt trái lồi nhẹ và đau nhức dữ dội, người thân mới đưa bà đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cấp cứu.

Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận mắt trái bệnh nhân phù nề, sụp mi, vận nhãn hạn chế, đau khi ấn vào hốc mắt, thị lực giảm nhiều. Qua nội soi mũi, bác sĩ phát hiện niêm mạc một số vị trí có dấu hiệu hoại tử khô - biểu hiện đặc trưng của việc nhiễm nấm xâm lấn nguy hiểm.

Kết quả chụp hình ảnh học xác định bệnh nhân bị viêm đa xoang nghi do nấm xâm lấn, đã có biến chứng lan sang ổ mắt và thần kinh. Đây là tình trạng cực kỳ nguy hiểm có thể dẫn đến mù lòa, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Ê-kíp điều trị lập tức tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa, gồm các bác sĩ từ khoa Tai Mũi Họng, Mắt, Nội tiết và Nội thần kinh. Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ quyết định phẫu thuật khẩn cấp để cắt lọc mô hoại tử và kiểm soát ổ nhiễm.

Ca mổ nội soi chức năng mũi xoang kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ. Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã mở rộng các xoang, lấy sạch các mảng nấm, cắt bỏ hoàn toàn mô hoại tử vùng ổ mắt trái và đốt động mạch sàng trước đã bị tắc.

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi xử lý biến chứng nhiễm nấm xoang cho bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị kháng nấm qua đường tĩnh mạch và kiểm soát đường huyết tích cực bằng insulin. Nhờ được can thiệp kịp thời và chăm sóc sát sao, tình trạng sưng đau quanh mắt bệnh nhân giảm rõ rệt, vết mổ lành tốt, sạch sẽ và không còn tình trạng hoại tử lan rộng.

Dù không cải thiện thị lực (bệnh nhân đã được tư vấn trước mổ), nhưng người phụ nữ không còn sụp mí, vận động nhãn cầu trở lại bình thường. Kết quả giải phẫu bệnh sau đó khẳng định người phụ nữ bị nhiễm nấm xâm lấn.

Lời cảnh báo cho người bệnh đái tháo đường

BSCKII Dương Văn Tá, Trưởng khoa Tai Mũi Họng của Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức chia sẻ, viêm xoang do nấm xâm lấn cấp tính biến chứng ổ mắt là một bệnh lý nặng, diễn tiến nhanh, với tỷ lệ các bệnh đồng mắc và nguy cơ tử vong cao.

Nấm xâm lấn từ mũi xoang có thể lan đến ổ mắt, làm xuất hiện những biểu hiện tổn thương mắt như liệt vận nhãn, lồi mắt, giảm thị lực.

Việc chẩn đoán và nghi ngờ lâm sàng sớm ở nhóm nguy cơ cao (như bệnh nhân đái tháo đường), chỉ định phẫu thuật kịp thời, phối hợp kháng nấm toàn thân là các yếu tố then chốt giúp cải thiện thị lực và cứu sống người bệnh.

Trường hợp của bà S. là lời cảnh báo quan trọng cho những người bệnh đái tháo đường. Việc kiểm soát đường huyết kém không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn có thể mở đường cho nhiều biến chứng nghiêm trọng, trong đó có nhiễm nấm xoang xâm lấn.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau đầu, nghẹt mũi kéo dài hoặc sưng đau vùng mắt, người dân không nên chủ quan mà cần đến cơ sở y tế ngay lập tức để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc.