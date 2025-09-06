Người phụ nữ Hà Nội bất ngờ phát hiện mắc bệnh hiếm sau cơn chóng mặt

Bệnh nhân nhập viện tại khoa Cấp cứu Nội - Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) với các triệu chứng chóng mặt, tê bì chân tay và đi lại mất thăng bằng đã kéo dài hai ngày. Bà được chẩn đoán sơ bộ là theo dõi hội chứng tiền đình, một bệnh lý phổ biến gây ra các triệu chứng tương tự.

Tuy nhiên, sau hai ngày điều trị theo phác đồ tiền đình, tình trạng của bệnh nhân không cải thiện. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não cũng không phát hiện bất kỳ tổn thương nào.

BSCKII Phạm Thị Trà Giang, Trưởng khoa Cấp cứu Nội - Nhi, cho biết, đến ngày thứ 3, bệnh nhân bị tê bì tăng dần ở cả tay và chân, yếu không thể tự ngồi dậy, kèm theo các dấu hiệu nói khó và nhìn mờ.

Nhờ chẩn đoán đúng bệnh, bệnh nhân đã hồi phục nhanh chóng (Ảnh: BVCC).

Qua thăm khám kỹ lưỡng, các bác sĩ phát hiện những dấu hiệu tổn thương thần kinh kín đáo nhưng quan trọng như liệt vận nhãn, sụp mi và yếu cơ đối xứng cả hai bên cơ thể.

Khai thác sâu hơn về tiền sử bệnh, bệnh nhân cho biết khoảng 10 ngày trước khi nhập viện, bà từng có triệu chứng đau mỏi người và sốt nhẹ.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ nghi ngờ bà mắc hội chứng Guillain - Barré (GBS).

Đây là một bệnh lý thần kinh tự miễn hiếm gặp, xảy ra khi hệ miễn dịch của cơ thể tấn công nhầm vào các dây thần kinh ngoại biên. Bệnh có đặc điểm là yếu liệt cơ tiến triển nhanh, có thể lan đến các cơ hô hấp và gây tử vong nếu không được chẩn đoán và can thiệp kịp thời.

Để xác định chẩn đoán, bệnh nhân ngay lập tức được chỉ định thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả chọc dịch não tủy và đo điện cơ đều cho thấy những dấu hiệu phù hợp với hội chứng Guillain - Barré ở giai đoạn sớm.

“Với GBS, việc điều trị bằng các loại thuốc thông thường gần như không có tác dụng. Phương pháp điều trị hiệu quả nhất là các liệu pháp miễn dịch, trong đó có thay huyết tương (plasmapheresis) nhằm loại bỏ các kháng thể bất thường đang tấn công hệ thần kinh”, BS Giang nói.

Nhờ chẩn đoán chính xác và được áp dụng phác đồ điều trị thay huyết tương sớm, bệnh nhân đã có sự hồi phục kỳ diệu. Chỉ sau 10 ngày, bà đã có thể đi lại, các triệu chứng thần kinh như yếu cơ, tê bì, nhìn mờ đều cải thiện một cách rõ rệt.