Người đàn ông suy thận giai đoạn 4 vì bữa sáng tưởng lành mạnh

Ăn sáng vốn được xem là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Tuy nhiên, với người mắc bệnh thận mạn tính, đây có thể trở thành “con dao hai lưỡi” nếu lựa chọn thực phẩm không phù hợp.

Theo SkyPost, một bác sĩ chuyên khoa thận tại Đài Loan (Trung Quốc) đã chia sẻ trường hợp một nam kỹ sư nghỉ hưu, 62 tuổi, nhập viện trong tình trạng suy thận mạn tính giai đoạn 4. Chỉ số lọc cầu thận (eGFR) của bệnh nhân chỉ còn 28, mức có nguy cơ cao phải lọc máu (chạy thận nhân tạo).

Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ phát hiện nguyên nhân không nằm ở chế độ ăn mặn hay thói quen sinh hoạt, mà lại đến từ chính bữa sáng hàng ngày.

“Sự kết hợp tai hại” trong bữa sáng

Bệnh nhân có thói quen ăn sáng khá phổ biến: bánh mì nguyên cám phết bơ đậu phộng hoặc bánh mì kẹp thịt chế biến sẵn, kèm một ly sữa giàu protein.

Nhìn qua, đây là bữa ăn được nhiều người cho là “lành mạnh”. Tuy nhiên, với bệnh nhân thận, sự kết hợp này lại tạo ra gánh nặng lớn cho cơ thể.

Bánh mì nguyên cám phết bơ đậu phộng là món ăn quen thuộc của bệnh nhân (Ảnh minh họa: Getty).

Theo bác sĩ, lúa mì nguyên cám và đậu phộng đều chứa nhiều phốt pho, trong khi sữa giàu protein lại làm tăng áp lực chuyển hóa. Khi chức năng thận đã suy giảm, việc phải xử lý lượng lớn phốt pho và protein khiến các cầu thận nhanh chóng bị tổn thương hơn.

Không chỉ riêng trường hợp này, nhiều bệnh nhân thận mạn có xu hướng tránh ăn mặn nhưng lại bỏ qua yếu tố thực phẩm chế biến sẵn hoặc đồ ăn nhanh trong bữa sáng.

Các món như cháo trắng ăn kèm ruốc, bánh mì xúc xích, trứng chiên phô mai, trà sữa hay cà phê sữa… đều có thể chứa nhiều phụ gia và phốt phát vô cơ. Đây là loại chất mà cơ thể hấp thụ gần như hoàn toàn, gây tăng nhanh nồng độ phốt pho trong máu.

Vì sao bữa sáng ảnh hưởng đến thận?

Các nghiên cứu cho thấy thực phẩm chế biến sẵn có liên quan chặt chẽ đến sự tiến triển của bệnh thận mạn tính. Khi tỷ lệ thực phẩm này trong khẩu phần tăng lên, nguy cơ suy thận cũng gia tăng tương ứng.

Nguyên nhân nằm ở các phụ gia phốt pho vô cơ. Khác với phốt pho tự nhiên trong thực phẩm, dạng vô cơ được hấp thu gần như 100%, gây vôi hóa mạch máu và thúc đẩy xơ hóa mô thận.

Bên cạnh đó, việc nạp quá nhiều protein, đặc biệt vào buổi sáng, khiến thận phải hoạt động quá mức ngay từ đầu ngày, làm tăng áp lực lọc cầu thận.

Với bệnh nhân suy thận, điều quan trọng không chỉ là ăn gì, mà còn là ăn vào thời điểm nào và với tỷ lệ ra sao.

6 nguyên tắc giúp “giữ thận” từ bữa sáng

Sau khi điều chỉnh chế độ ăn theo hướng dẫn của bác sĩ, bệnh nhân đã cải thiện đáng kể chức năng thận chỉ sau 3 tháng. Chỉ số eGFR tăng từ 28 lên 48, tạm thời tránh được nguy cơ phải chạy thận.

Từ trường hợp này, bác sĩ đưa ra 6 nguyên tắc ăn sáng cho người bệnh thận:

- Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn: Tránh các món ăn nhanh, nhiều phụ gia phốt phát.

- Kiểm soát lượng protein: Chỉ nên bổ sung ở mức vừa phải, ưu tiên protein chất lượng cao.

- Tăng chất xơ ít kali: Rau củ luộc, trái cây phù hợp giúp giảm độc tố trong cơ thể.

- Bổ sung chất béo tốt: Omega-3, omega-9 giúp giảm viêm và bảo vệ mạch máu.

- Cân bằng hệ vi sinh đường ruột: Lợi khuẩn có thể hỗ trợ đào thải độc tố qua ruột.

- Ưu tiên tinh bột ít nitơ: Giúp cung cấp năng lượng mà không làm tăng gánh nặng cho thận.