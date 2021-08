Nghệ An: Tạm dừng hoạt động một bệnh viện tư do vi phạm quy định phòng dịch

Dân trí Sở Y tế Nghệ An đã có thông báo tạm dừng hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Quang Khởi vì không tuân thủ đúng quy định phòng, chống dịch.

UBND tỉnh Nghệ An họp khẩn triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn thị xã Hoàng Mai khi phát hiện một ca trong cộng đồng.

Chiều 12/8, ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, một trường hợp từng đến Bệnh viện đa khoa Quang Khởi, ở phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai để test nhanh và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo quy định, khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2, bệnh viện phải báo ngay cho các đơn vị liên quan; đồng thời, phối hợp với các cơ quan này kích hoạt ngay công tác phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, bệnh viện này đã chậm trễ, chủ quan đối với ca bệnh.

Ngày 12/8, Sở Y tế Nghệ An thông báo: "Tạm dừng hoạt động khám chữa bệnh đối với Bệnh viện đa khoa Quang Khởi từ 0h ngày 12/8 cho đến khi có thông báo mới. Đối với những bệnh nhân đang điều trị nội trú, yêu cầu Bệnh viện chuyển đến các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người bệnh".

Đồng thời yêu cầu Bệnh viện Quang Khởi khẩn trương rà soát, đánh giá quy trình tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch tại đơn vị theo quy định và báo cáo về Sở xem xét, quyết định và có hướng xử lý tiếp theo.

Liên quan đến ca dương tính từng đến Bệnh viện đa khoa Quang Khởi, trong cuộc họp khẩn vào tối 11/8, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị cơ quan công an điều tra, đủ điều kiện thì khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ngoài ra, người đứng đầu ở địa bàn có ca mắc cũng phải chịu trách nhiệm. Liên quan đến trường hợp này, thị xã Hoàng Mai đã tạm đình chỉ công tác 14 ngày với Bí thư, Chủ tịch và Trưởng công an phường Quỳnh Thiện.

Theo điều tra dịch tễ, ca dương tính với SARS-CoV-2 nêu trên là nam, ở phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai đã được công bố vào ngày 11/8. Ngày 4/8, trường hợp này lái xe ô tô 7 chỗ từ thị xã Hoàng Mai vào tỉnh Đồng Nai đón 3 người trong đó có 2 người ở huyện Anh Sơn (xét nghiệm mẫu gộp dương tính, đang thực hiện xét nghiệm mẫu đơn) và 1 người ở huyện Con Cuông (là bệnh nhân N.X.Đ., công bố ngày 9/8) về Nghệ An.

Ngay trong đêm 11/8, Ngành y tế Nghệ An triển khai công tác truy vết những trường hợp liên quan đến ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại địa bàn phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai.

Ngày 9/8, trường hợp này có đến Bệnh viện đa khoa Quang Khởi thực hiện test nhanh dương tính, PCR âm tính và trở về nhà. Ở Bệnh viện đa khoa Quang Khởi, anh này không khai báo y tế là đi Đồng Nai về và có tiếp xúc với người về từ vùng dịch.

Sau đó, anh này còn di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Qua điều tra, truy vết, đã xác định được 29 trường hợp F1 và trên 195 trường hợp F2.

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An đã trực tiếp chỉ đạo, phối hợp Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai truy vết, khoanh vùng và lấy mẫu cộng đồng và triển khai các biện pháp phòng dịch.

Nguy cơ trường hợp nêu trên làm lây lan dịch Covid-19 sang cho người khác là rất lớn. Vì vậy, Sở Y tế Nghệ An đã ra thông báo tạm dừng hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Quang Khởi; đồng thời phường Quỳnh Thiện thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Nam Định: Thợ lắp máy mắc Covid-19, 120 công nhân phải cách ly

Sau khi thông tin một thợ lắp máy dương tính với SARS-CoV-2 từng về lắp đặt máy tại Công ty T&C có trụ sở tại xóm Tây Bình, xã Hải Triều, khoảng 120 công nhân của công ty này đã được đưa đi cách ly.

Theo thông tin từ Sở Y tế, Nam Định mới đây ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại các huyện Vụ Bản và Mỹ Lộc.

Trong số 3 trường hợp ở các huyện trên, trường hợp bệnh nhân L.V.Đ. ở huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, là thợ máy được xác định dương tính với SARS-CoV-2 và có tiếp xúc gần với nhiều người.

Theo điều tra dịch tễ, vào sáng ngày 30/7, anh L.V.Đ. đi xe máy từ nhà đến ga Nam Định gửi xe, đi tàu vào Huế, đến sáng 31/7 anh Đ. đi tàu từ Huế về Nam Định. Về đến nhà, anh Đ. không khai báo y tế với Trạm Y tế thị trấn.

Ngày 3/8, anh Đ. đến Công ty Hà Phương tại xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc làm việc và xuống Công ty T&C có trụ sở tại xóm Tây Bình, xã Hải Triều, huyện Hải Hậu lắp thiết bị máy may công nghiệp. Khoảng 21h15, ngày 3/8, anh Đ. có biểu hiện sốt nên tự đi xe máy đến Chốt kiểm soát dịch Mỹ Lộc tại Quốc lộ 21 cũ để xét nghiệm nhanh, kết quả âm tính.

Sau đó, anh Đ. về nhờ y tế thôn đến chữa trị bằng thuốc uống hạ sốt và truyền nước tại nhà nhưng không khỏi. Đến khoảng 1h30 ngày 10/8, anh Đ. và vợ được chở ô tô đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định để khám bệnh. Tại đây, anh Đ. có kết quả ban đầu dương tính với SARS-CoV-2.

Kết quả xét nghiệm RT-PCR khẳng định anh Đ. dương tính với SARS-CoV-2. Hiện nay, anh LVĐ và vợ được cách ly tại khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Sau khi nắm được thông tin anh L.V.Đ. dương tính với SARS-CoV-2 từng về lắp đặt máy tại Công ty T&C có trụ sở tại xóm Tây Bình, xã Hải Triều. Qua rà soát trong 2 ngày lắp đặt máy may tại Công ty T&C, công ty này đang tập trung hầu hết công nhân tại xưởng với tổng số khoảng 120 người. Khu vực làm việc của bệnh nhân L.V.Đ. là toàn bộ khu xưởng may nên hầu hết số công nhân trên đều trong diện tiếp xúc trực tiếp.

Hiện 120 công nhân làm tại Công ty T&C tại các xã đã đến trạm y tế khai báo y tế và được chuyển ra khu cách ly tập trung của huyện tại thị trấn Thịnh Long để thực hiện test nhanh và lấy mẫu xét nghiệm PCR.

UBND huyện Mỹ Lộc đã ban hành Quyết định số 85/QĐ-BCĐ về thiết lập vùng cách ly để phòng chống dịch Covid-19 đối với tuyến đường tổ dân phố Bắc Lê Xá và Nam Lê Xá, nơi bệnh nhân L.V.Đ. sinh sống gồm 18 hộ, 46 nhân khẩu. Thời gian cách ly từ 00 giờ ngày 11/8 đến khi có quyết định công bố hết dịch trên địa bàn.

Nguyễn Duy - Đức Văn