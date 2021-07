Ngày 9/7 tăng vọt hơn 1.600 ca Covid-19, riêng TPHCM vượt 1.200 ca

Dân trí Tối 9/7, Bộ Y tế cho biết thêm 591 ca Covid-19, với 590 ca trong nước. Tính chung cả ngày, lần đầu tiên Việt Nam vượt 1.600 ca Covid-19, trong đó TPHCM số mắc mới tăng vọt lên hơn 1.200 ca bệnh.

Tính từ 12h đến 18h ngày 9/7, Việt Nam có 591 ca mắc mới (BN25420-26010), trong đó 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Tháp; 590 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (400), Long An (40), Tiền Giang (34), Đồng Tháp (32), Khánh Hòa (25), Phú Yên (22), Hưng Yên (8 ), Bình Dương (7), Cần Thơ (6), Bắc Ninh (5), Hậu Giang (4), Sóc Trăng (2), Đắk Nông (1), Bình Phước (1), Đà Nẵng (1), Nghệ An (1), Bắc Giang (1); trong đó 500 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Như vậy trong ngày 9/7, Việt Nam ghi nhận 1.625 ca mắc mới, với 1.616 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (1229), Long An (77), Bình Dương (73), Tiền Giang (34), Đồng Nai (32), Đồng Tháp (32), Khánh Hòa (29), Phú Yên (28), Bắc Ninh (15), Bắc Giang (10), Trà Vinh (8 ), Hưng Yên (8 ), Quảng Ngãi (7), Cần Thơ (6), An Giang (5), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Hậu Giang (4), Vĩnh Phúc (2), Bạc Liêu (2), Hà Nội (2), Sóc Trăng (2), Gia Lai (1), Lâm Đồng (1), Thanh Hóa (1), Đắk Nông (1), Bình Phước (1), Đà Nẵng (1), Nghệ An (1); trong đó 1.359 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

-CA BỆNH (BN25488) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Tháp: nam, 46 tuổi, địa chỉ tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ngày 7/7, nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Bình Phú và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Tháp.

590 ca ghi nhận trong nước

- 5 CA BỆNH (BN25420-BN25423, BN25521) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực phong tỏa.

- 32 CA BỆNH (BN25424-BN25432, BN25480-BN25486, BN25489-BN25497, BN25499-BN25504, BN25508) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: 28 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 2 ca có tiền sử về từ TPHCM; 2 ca đang điều tra dịch tễ.

- CA BỆNH (BN25433) ghi nhận tại TP Đà Nẵng: nam, 52 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng; là F1 của BN17329, đã được cách ly từ trước.

- 22 CA BỆNH (BN25434-BN25439, BN25442-BN25443, BN25446-BN25447, BN25455, BN25461, BN25467, BN25470, BN25474, BN25478-BN25479, BN25506, BN25517-BN25519, BN25522) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

- 4 CA BỆNH (BN25440-BN25441, BN25444-BN25445) ghi nhận tại tỉnh Hậu Giang: 3 ca có tiền sử về từ TPHCM; một ca có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương.

- CA BỆNH (BN25487) ghi nhận tại tỉnh Bình Phước: nữ, 49 tuổi, địa chỉ tại TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; liên quan đến chợ Bình Điền, TPHCM.

- CA BỆNH (BN25498) ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: nữ, 02 tuổi, địa chỉ tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An; là F1 của BN21577, đã được cách ly từ trước.

- 2 CA BỆNH (BN25505, BN25507) ghi nhận tại tỉnh Sóc Trăng: có tiền sử về từ TPHCM, đã chủ động khai báo y tế.

- 8 CA BỆNH (BN25509-BN25516) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

- 25 CA BỆNH (BN25548-BN25454, BN25456-BN25460, BN25462-BN25466, BN25468-BN25469, BN25471-BN25473, BN25475-BN25477) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: liên quan đến BN17725, trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

- CA BỆNH (BN25520) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: nữ, 44 tuổi, địa chỉ tại huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang; là F1 của BN22837 đã được cách ly từ trước.

- 34 CA BỆNH (BN25523-BN25596) ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang: 14 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 7 ca có tiền sử về từ TPHCM; 7 ca liên quan đến công ty tại Thị xã Gò Công; 6 ca đang điều tra dịch tễ.

- 40 CA BỆNH (BN25597-BN25603) ghi nhận tại tỉnh Long An: 14 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 11 ca liên quan đến công ty tại huyện Cần Giuộc; 15 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền.

- 7 CA BỆNH (BN25597-BN25603) ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 5 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước; 2 ca có tiền sử về từ TPHCM.

- 400 CA BỆNH (BN25604-BN26003) ghi nhận tại TPHCM: 320 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 80 ca đang điều tra dịch tễ.

- CA BỆNH (BN26004) ghi nhận tại tỉnh Đắk Nông: nam, 26 tuổi, địa chỉ tại huyện K'Rông Bông, tỉnh Đăk Lăk; có tiền sử về từ TPHCM.

- 6 CA BỆNH (BN26005-BN26010) ghi nhận tại tỉnh TP Cần Thơ: 5 ca là các trường hợp có tiền sử về từ TPHCM; một ca có tiền sử về từ tỉnh Vĩnh Long.

Tính đến 18h ngày 9/7, Việt Nam có tổng cộng 24.103 ca ghi nhận trong nước và 1.907 ca nhập cảnh.

Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 22.533 ca, trong đó có 6.210 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định, Quảng Nam, Lào Cai.

Có 12 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bến Tre, Thừa Thiên - Huế, Sóc Trăng, Thanh Hoá, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hậu Giang, Kiên Giang, Đắk Nông.

Về tình hình điều trị, trong ngày có 34 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca Covid-19 được điều trị khỏi lên 8.984 trường hợp, 110 ca tử vong.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị có 616 trường hợp đã âm tính từ 1-3 lần với SARS-CoV-2.

Hồng Hải