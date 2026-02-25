Ngành y chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe từ sớm

Chiều 25/2, tại Bộ Y tế diễn ra lễ phát động Cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ VII do Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời “Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt; mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe”. Đến nay, quan điểm đó vẫn còn nguyên giá trị thời sự.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà (Ảnh: T.M).

Đặc biệt, ngày 9/9/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó, xác định rõ định hướng chiến lược phát triển ngành y tế trong giai đoạn mới.

Cụ thể, chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động; củng cố và nâng cao năng lực y tế cơ sở; bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế; mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân; từng bước thực hiện lộ trình miễn viện phí phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Theo Thứ trưởng Hà, để thực hiện thắng lợi những mục tiêu đó, yếu tố quyết định chính là đội ngũ thầy thuốc và nhân viên y tế - những con người đang ngày đêm cống hiến thầm lặng.

“Sự hy sinh thầm lặng được thể hiện trong từng ca trực xuyên đêm, từng ca mổ căng thẳng; trong sự tận tâm chăm sóc người bệnh; trong những chuyến công tác vùng sâu, vùng xa; trong những nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật mới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Đó là sự lựa chọn trách nhiệm, lựa chọn cống hiến vì sức khỏe và niềm tin của nhân dân”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Hà cho biết thêm, lời dạy “Lương y phải như từ mẫu” không chỉ là chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, mà đã trở thành giá trị nền tảng của ngành y tế Việt Nam. Đó cũng là động lực tinh thần để toàn ngành vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, áp lực nghề nghiệp ngày càng lớn.

Vì thế, cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” không chỉ nhằm tôn vinh truyền thống vẻ vang của ngành Y tế Việt Nam, mà còn là dịp để lan tỏa mạnh mẽ những giá trị cốt lõi của nghề y - tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, lòng nhân ái và y đức. Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm nay, ngoài hạng mục bài viết truyền thống, ban tổ chức mở thêm hạng mục ảnh.