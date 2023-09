Nếu không đạt 10.000 bước mỗi ngày, 7.000 bước cũng mang lại lợi ích

Đi bộ rất tốt cho sức khỏe nhưng bạn không cần phải đạt được mục tiêu nhất định mới thấy được lợi ích.

Theo GS Daniel Lieberman, một nhà nhân chủng học tại Harvard (Mỹ), người đã nghiên cứu sự tiến hóa của việc tập thể dục, ý tưởng đi bộ 10.000 bước là tối ưu đến từ một quảng cáo tại Nhật.

Nó xuất phát từ một chiếc máy đếm bước chân được bán tại Nhật Bản vào năm 1965. Chiếc máy này đếm được 10.000 bước mỗi ngày. Vì thế, sau đó, nó dần trở thành mốc quen thuộc của những người đi bộ hằng ngày trên thế giới.

Nghiên cứu cho thấy 7.000 đến 8.000 bước có thể là mục tiêu tốt hơn (Ảnh minh họa: Getty Images).

GS Lieberman nói với Insider rằng có một số lợi ích khi đạt được 10.000 bước mỗi ngày. Đó là một con số tiện lợi để mọi người ghi nhớ. Đi bộ nhiều (khoảng 8km một ngày) mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Và đó là một hoạt động dễ tiếp cận đối với nhiều người.

Lieberman nói: "Tất cả chúng ta đều có bản năng cơ bản là tránh những hoạt động không cần thiết. Vì vậy, chúng ta cần những "cú hích" đó để giúp mọi người bắt đầu một thói quen tốt".

Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy rằng không nhất thiết phải đạt 10.000 bước mỗi ngày và các lợi ích sức khỏe của việc đi bộ có thể nằm ở một phạm vi nhất định.

Một nghiên cứu năm 2019 trên những phụ nữ lớn tuổi cho thấy, những người đi bộ 4.400 bước mỗi ngày có tỷ lệ tử vong thấp hơn trong 4 năm theo dõi so với những người đi bộ ít hơn (khoảng 2.700 bước một ngày hoặc ít hơn).

Nhưng mức giảm rủi ro dường như đạt tối đa khoảng 7.500 bước mỗi ngày và các nhà nghiên cứu không tìm thấy lợi ích bổ sung nào khi đi bộ 10.000 bước trở lên hàng ngày.

Tương tự, một nghiên cứu năm 2020 cho thấy thực hiện 8.000 đến 12.000 bước mỗi ngày giúp giảm nguy cơ tử vong vì bất kỳ nguyên nhân nào trong quá trình nghiên cứu, so với 4.000 bước mỗi ngày.

Như vậy, việc đi bộ nhiều hơn có thể có lợi cho sức khỏe cho dù bạn có đạt được con số kỳ diệu trên hay không.

Có một số bằng chứng cho thấy những người đi bộ 10.000 bước mỗi ngày có nhiều khả năng giảm cân hơn những người chỉ đi bộ 3.500 bước mỗi ngày. Nhưng nghiên cứu mới cho thấy điều đó có thể không xảy ra.

Phó giáo sư Herman Pontzer (Mỹ), chuyên về nhân chủng học tiến hóa, đã thu thập dữ liệu cho thấy những người săn bắn hái lượm truyền thống, những người đi bộ hàng km mỗi ngày, đốt cháy lượng calo gần như tương đương với những người Mỹ ít vận động.

Lý thuyết của ông để giải thích điều này là, theo thời gian, cơ thể sẽ bù đắp số năng lượng dư thừa mà bạn đốt cháy thông qua tập thể dục bằng cách lập "ngân sách" cẩn thận hơn hoặc tăng tín hiệu đói để bạn ăn nhiều hơn để bù đắp.

Mặc dù lý thuyết này còn gây tranh cãi và cần nhiều nghiên cứu hơn, nhưng nó cho thấy mối quan hệ giữa đi bộ và giảm cân không đơn giản như mọi người nghĩ. Vì vậy, đi bộ 10.000 bước mỗi ngày không phải là một quy tắc cứng rắn và nhanh chóng để giảm cân. Mà nó là một liều thuốc để có sức khỏe tốt hơn.

Nếu bạn đang muốn giảm cân thì đi bộ không có hại gì, nhưng thay đổi chế độ ăn uống là điều quan trọng. Bằng chứng cho thấy việc kết hợp các biện pháp đó sẽ mang lại kết quả tốt nhất.

Tương tự Tiến sĩ I-Min Lee, chuyên gia dịch tễ học tại Trường Y tế công cộng Harvard T.H. Chan và là chuyên gia về số bước và sức khỏe, cũng cho biết, nhiều nghiên cứu cho thấy chúng ta không cần phải đi 10.000 bước mỗi ngày vì sức khỏe hoặc tuổi thọ.

Theo The New York Times, các hướng dẫn hoạt động thể chất chính thức do Mỹ và các chính phủ khác ban hành sử dụng thời gian chứ không phải các bước làm khuyến nghị. Cụ thể, chúng ta nên tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần hoặc nửa giờ trong hầu hết các ngày.

Tiến sĩ Lee cho biết, quy đổi sang số bước, nó sẽ tương ứng với hơn 16.000 bước một tuần khi tập thể dục đối với hầu hết mọi người hoặc khoảng 2.000 đến 3.000 bước trong hầu hết các ngày.

Nếu mỗi ngày bạn đi khoảng 5.000 bước cho các hoạt động hằng ngày như mua sắm, làm việc nhà thì việc đi thêm 2.000-3.000 bước nữa để đạt 7.000-8.000 bước trong hầu hết các ngày dường như là một việc dễ thực hiện.