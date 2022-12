Nâng cao sức khỏe cho bé mùa lễ hội cuối năm

Thời điểm cuối năm chuyển lạnh, các thành viên trong gia đình rất dễ mắc các vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là trẻ nhỏ. Thương hiệu men vi sinh của Úc Life-Space đã tổ chức buổi livestream "Cả nhà yên bụng - đón mùa lễ hội vui" nhằm đưa ra các giải pháp giúp nâng cao sức khỏe và giải đáp những thắc mắc về tiêu hóa cho bé trong mùa lễ hội vào ngày 19/12.

Với chủ đề được nhiều phụ huynh quan tâm, sự kiện livestream đã thu hút nhiều người theo dõi và đặt câu hỏi. Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng, Trưởng khoa Nội Tiêu hóa - Gan mật, Bệnh viện Nhân dân 115 đã tham gia chương trình để giải đáp các thắc mắc liên quan đến vấn đề tiêu hóa. Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự góp mặt của 2 "hot mom" là MC Liên Thảo và diễn viên Tú Vi.

Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng chia sẻ cách bảo vệ sức khỏe khi thời tiết chuyển mùa (Ảnh: Life-Space).

Tác nhân gây bệnh mùa cuối năm

Giai đoạn cuối năm thường thời tiết sẽ trở lạnh, nhiệt độ xuống thấp và ẩm ướt là điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn, virus gây bệnh phát sinh và lây lan nhiều hơn trong không khí. Trong khi đó, hệ miễn dịch của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ chưa được hoàn thiện, sức đề kháng kém hơn so với người lớn nên dễ bị mắc bệnh hơn. Các bệnh thường gặp ở trẻ trong mùa này gồm các bệnh dễ truyền nhiễm như cảm cúm, thủy đậu, bệnh hô hấp như viêm họng, hen suyễn, hay các bệnh liên quan đến đường ruột như tiêu chảy, lỵ trực tràng.

Tần suất tham gia các bữa tiệc, đi chơi, du lịch vào dịp cuối năm cũng là một trong những nguyên nhân chính gây bệnh cho trẻ, nhất là các bệnh liên quan đến tiêu hóa. Thói quen ăn uống cùng khẩu phần dinh dưỡng bị thay đổi khiến trẻ rất dễ gặp các vấn đề như khó tiêu, táo bón hay tiêu chảy. Bên cạnh đó, trong những ngày lễ tết, trẻ cũng có nguy cơ bị rối loạn tiêu hóa do uống quá nhiều nước ngọt, ăn các đồ ăn lạ hay thức ăn bị nấu đi nấu lại nhiều lần.

Cuối năm là thời điểm trẻ dễ gặp các vấn đề về sức khỏe, khiến phụ huynh lo lắng (Ảnh: Shutterstock).

Theo bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng, phần lớn các bệnh trẻ nhỏ gặp phải mùa cuối năm đều liên quan đến hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch. Trong đó, bản thân hệ tiêu hóa cũng có vai trò, tác động đáng kể đến sức đề kháng của cơ thể, bởi đến 70% tế bào miễn dịch đều "đóng quân" ở khu vực đường ruột. Do đó, hệ tiêu hóa khỏe chính là nền tảng quan trọng của một hệ miễn dịch khỏe, giúp hạn chế các nguy cơ đã nói ở trên.

Để làm được điều này, phụ huynh cần chú ý đến thói quen ăn uống cũng như chế độ dinh dưỡng cho bé trong mùa lễ hội cuối năm khi các hoạt động tiệc tùng, du lịch, đi lại diễn ra thường xuyên. Theo đó, cần khuyến khích bé uống nhiều nước và ăn nhiều rau quả, cũng như để bé ăn đúng giờ, không bỏ bữa.

Bổ sung men vi sinh là một trong những phương pháp giúp tăng cường chức năng hệ tiêu hóa cho bé. Các lợi khuẩn có trong men vi sinh khi vào cơ thể sẽ góp phần giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa thức ăn và giúp cho hệ miễn dịch đường ruột hoạt động hiệu quả hơn.

Bột men vi sinh trẻ em Life-Space Probiotic Powder For Children hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cho bé

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm men vi sinh với nhiều chủng men khác nhau. Các chuyên gia của Life-Space đã giới thiệu sản phẩm Bột men vi sinh trẻ em Life-Space Probiotic Powder For Children, chuyên biệt cho trẻ từ 3 đến 12 tuổi.

Theo đại diện doanh nghiệp, sản phẩm này cung cấp 15 chủng lợi khuẩn khác nhau với hàm lượng vi sinh vật sống là 10 tỷ CFU/gam. Đây là sản phẩm men vi sinh đa chủng, chứa nhiều chủng men có tác dụng nâng cao sức khỏe cho hệ tiêu hóa như Bifidobacterium animalis ssp. lactis HN019 giúp cải thiện nhu động ruột, Lactobacillus rhamnosus GG giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Bên cạnh đó, các chủng men Bifidobacterium lactis Bl-04, Lactobacillus rhamnosus HN001 cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch và có tác dụng hiệu quả trong một số bệnh phổ biến như cảm cúm, dị ứng, viêm dạ dày ruột cấp…

Bột men vi sinh trẻ em Life-Space Probiotic Powder For Children được bào chế dưới dạng bột và không cần bảo quản lạnh nên tiện dụng và dễ mang theo trong mùa lễ hội.

Life-Space là thương hiệu của Úc với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu về men vi sinh. Thấu hiểu các vấn đề về sức khỏe ở các lứa tuổi, các chuyên gia của Life-Space đã nghiên cứu, sáng chế ra các sản phẩm với thành phần, tỷ lệ khác nhau, phù hợp với từng vấn đề, nhu cầu khác nhau của khách hàng. Từ trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ tới người trưởng thành, người lớn tuổi, Life-Space có những giải pháp riêng biệt để hỗ trợ nâng cao sức đề kháng và sức khỏe đường ruột.

Cuối năm là thời điểm tràn đầy niềm vui với nhiều lễ hội hấp dẫn, nhưng các nguy cơ hệ tiêu hóa bị "quá tải" dẫn đến các vấn đề về sức khỏe cũng luôn thường trực. Lúc này, men vi sinh Life-Space hỗ trợ bảo vệ sức khỏe cho con, giúp cả gia đình yên tâm tận hưởng những bữa tiệc cuối năm vui vẻ.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Life-Space Probiotic Powder For Children số 2034/2022/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 8/12/2022. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.