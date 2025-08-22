Mỹ phẩm Việt Cocoon có mặt tại Nhật Bản

Nhật Bản được biết đến là thị trường có yêu cầu rất khắt khe về chất lượng mỹ phẩm, bên cạnh đó, tinh thần ủng hộ hàng nội địa của người dùng Nhật rất cao, vậy đâu là những lợi thế để một thương hiệu mỹ phẩm “made in Vietnam” như Cocoon có thể tự tin bước chân vào thị trường được mệnh danh “khó tính” bậc nhất châu Á này?

Lễ ký kết và ra mắt Cocoon tại thị trường Nhật Bản (Ảnh: Cocoon).

Chất lượng sản phẩm là yếu tố tiên quyết

Ra mắt thị trường nội địa từ năm 2013, Cocoon đã nhanh chóng xây dựng được chỗ đứng trong lòng người dùng nhờ việc đi lên từ chất lượng sản phẩm và định hướng thuần chay.

Mỗi sản phẩm là sự kết hợp giữa nguồn dưỡng chất từ nông sản đặc hữu của Việt Nam với các hoạt chất khoa học tiến tiến của thế giới đã mang đến những giải pháp làm đẹp an toàn, lành tính cho người dùng. Nhờ nền tảng vững chắc này, hiện nay Cocoon đã phủ sóng tại ơn 4.000 cửa hàng thuộc các hệ thống mỹ phẩm, nhà thuốc, cửa hàng tiện lợi lớn nhỏ khắp nước ta.

Cocoon từng bước chinh phục các thị trường quốc tế như: Mỹ, Úc, Canada, Mông Cổ, Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia, Malaysia…, và đặc biệt là Nhật Bản.

Quầy kệ thực tế của Cocoon tại Nhật Bản (Ảnh: Cocoon).

Hiện tại, các sản phẩm làm đẹp của Cocoon đã lên kệ tại hơn 300 cửa hàng thuộc các hệ thống uy tín tại Nhật Bản như: AEON, American Pharmacy, Ainz & Tulpe, Tomod's, Sapporo Drugstore,TRIAL... và trên các nền tảng online khác với sự đồng hành của Paltac - một trong những nhà phân phối hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực mỹ phẩm và hàng tiêu dùng.

Tại lễ ký kết hợp tác với Cocoon, ông Yoshitaka Yamada, Giám đốc, thành viên ban điều hành cấp cao, Tổng giám đốc khối Quản lý Kinh doanh chia sẻ: “Qua quá trình làm việc, trao đổi và tự mình trải nghiệm chúng tôi tin rằng, với sản phẩm chất lượng cao, lành tính và đáp ứng được các nhu cầu sử dụng mỹ phẩm từ thiên nhiên của người dùng tại Nhật Bản, Cocoon hoàn toàn có thể chinh phục thị trường này.

Đó là lý do thôi thúc chúng tôi đồng hành cùng Cocoon để đưa các sản phẩm đến gần hơn với người dùng, để Cocoon không chỉ là niềm tự hào của Việt Nam mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của người tiêu dùng Nhật”.

Sự cởi mở từ người dùng tại Nhật bản

Nếu xem chất lượng sản phẩm của Cocoon là điều kiện cần thì sự đón nhận từ người dùng Nhật là điều kiện đủ để Paltac quyết định đồng hành cùng Cocoon, đưa mỹ phẩm Việt đến với thị trường này.

Những năm trở lại đây, xu hướng làm đẹp của người tiêu dùng thế giới có sự thay đổi, nhiều người ưu tiên làn da khỏe mạnh được nuôi dưỡng từ nguồn dưỡng chất tự nhiên. Người dùng tại Nhật cũng không nằm ngoài xu hướng ấy. Chính nhu cầu tìm kiếm những mỹ phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên ngày càng gia tăng đã giúp Cocoon mở ra cơ hội tiếp cận với thị trường Nhật Bản.

Cocoon được đón nhận tại Nhật Bản (Ảnh: Cocoon).

Cũng theo chia sẻ của ông Yoshitaka Yamada, các sản phẩm của Cocoon khi được giới thiệu ở các hội chợ triển lãm mỹ phẩm tại Nhật Bản nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng. Mặc dù, đối với đại đa số người Nhật, họ luôn dành tình yêu đặc biệt cho các thương hiệu nội địa nhưng vẫn rất cởi mở cho các thương hiệu chất lượng từ nước ngoài. Với sự minh bạch, rõ ràng từ thành phần bên trong đến sự chỉn chu trong các thiết kế bên ngoài, Cocoon đã nhanh chóng lấy được sự thiện cảm của người dùng tại đây.

Hòa nhập nhưng không hòa tan

Nhờ việc vận dụng được nguồn nguyên liệu giàu dưỡng chất từ bản địa để đưa vào các sản phẩm làm đẹp thuần chay giúp Cocoon không chỉ khoe được sự giàu đẹp của thiên nhiên Việt Nam mà còn tạo ra sự khác biệt riêng có của mình để đạt được các thành công tại thị trường Việt Nam. Điều này cũng giúp Cocoon tạo được lợi thế cạnh tranh khi bước ra các thị trường quốc tế, đặc biệt là Nhật Bản, nơi người dùng ngày càng ưa chuộng mỹ phẩm từ tự nhiên nhưng cũng yêu cầu rất cao về chất lượng mỹ phẩm.

Việc vận dụng nguồn nguyên liệu bản địa giúp Cocoon tạo nên sự khác biệt trên thị trường nội địa và quốc tế (Ảnh: Cocoon).

Đại diện từ Cocoon - ông Phạm Minh Dũng - Giám đốc kinh doanh và Tiếp thị của Cocoon khẳng định thêm: “Không chỉ tại thị trường nước nhà mà bất cứ thị trường quốc tế nào Cocoon đặt chân tới, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần hòa nhập nhưng không hòa tan.

Chúng tôi nỗ lực gìn giữ những giá trị mà khi nhìn vào hoặc nghe tới nhiều người sẽ lập tức nghĩ đến Việt Nam và cách thể hiện nhanh nhất chính là đề cao nguồn nông sản của đất Việt như: bí đao, bưởi, cà phê Đắk Lắk, hoa hồng Cao Bằng hay những củ nghệ từ Hưng Yên,… các nguyên liệu này đều rất đậm chất Việt Nam và chúng đều rất giàu dưỡng chất cho làn da, mái tóc của người dùng”.