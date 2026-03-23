MSD Việt Nam - 30 năm của niềm tin và khát vọng dẫn đầu

Bộ trưởng Đào Hồng Lan đánh giá cao những hợp tác, phối hợp và đồng hành, đóng góp của MSD cùng với ngành y tế trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân 30 năm qua. MSD cũng cung ứng nhiều vaccine, thuốc thế hệ mới theo tiêu chuẩn của Mỹ, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận, phòng ngừa được nhiều bệnh nguy hiểm.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại sự kiện (Ảnh: T.M).

Trong năm 2025, MSD đã phối hợp với ngành y tế trong công tác truyền thông triển khai chiến dịch "Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV", nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng chống virus HPV, các bệnh do virus HPV gây ra, đặc biệt là ung thư cổ tử cung ở phụ nữ và các biện pháp phòng ngừa.

Chiến dịch này đã thu hút khoảng 25.000 lượt tham quan triển lãm trực tiếp và đạt hơn 23 triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng truyền thông.

MSD cũng hợp tác với Quỹ Ngày mai Tươi sáng triển khai "Chương trình hỗ trợ bệnh nhân ung thư" bằng thuốc điều trị miễn dịch nhiều năm qua tại 49 bệnh viện trên toàn quốc. Mức hỗ trợ tối đa của chương trình hiện hành lên tới 75% tổng chi phí điều trị. Tính đến hết năm 2025, Chương trình hỗ trợ hơn 7.500 người bệnh với tổng số tiền thuốc hỗ trợ xấp xỉ 150 triệu USD.

"Tôi cho rằng đây là sự hỗ trợ thiết thực với những người bệnh nghèo, mắc bệnh nan y"- Bộ trưởng Đào Hồng Lan bày tỏ.

Ngoài ra, chương trình "MSD vì Bà mẹ" được triển khai từ năm 2017, với đối tác hiện tại là Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) thông qua dự án "Không để ai bị bỏ lại phía sau" - đầu tư vào các can thiệp nhằm giảm tình trạng tử vong bà mẹ tại các vùng dân tộc thiểu số: Bắc Kạn, Lai Châu, Sơn La, Đắk Nông, Kon Tum và Gia Lai.

Bác sĩ Đàm Thị Hoàng Lan cho biết: “Bên cạnh cam kết của công ty trong việc cứu sống và cải thiện cuộc sống của người dân trên khắp Việt Nam, MSD Việt Nam đã liên tục triển khai nhiều sáng kiến ý nghĩa.

Ngoài chương trình “MSD vì Bà mẹ”, công ty còn triển khai chương trình hiến máu nhân đạo và hỗ trợ cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt. Trong 4 năm liên tiếp, nhân viên công ty đã hiến tặng hơn 500 đơn vị máu, góp phần cứu sống nhiều người bệnh.

MSD Việt Nam cũng đã hỗ trợ gần một tỷ đồng thông qua Quỹ Hy vọng cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bão Yagi năm 2024 và các thiên tai nghiêm trọng khác trong năm 2025”.

MSD tiếp tục đưa thuốc mới, thuốc cho bệnh hiếm vào Việt Nam (Ảnh: T.M).

Phát biểu tại buổi tiếp và làm việc, TS Andrew Otoo, Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương chúc mừng Bộ trưởng Đào Hồng Lan và ngành y tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030.

"MSD đã chính thức khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam với mức giá Gavi cho vaccine HPV thông qua UNICEF đến hết năm 2027. Song song đó, chúng tôi tiếp tục phối hợp với UNFPA để hỗ trợ triển khai HPV, đặc biệt trong các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia của người dân"- TS Andrew Otoo nói.

TS Andrew Otoo, Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương của MSD (Ảnh: T.M).

TS Andrew Otoo cho biết, trong thời gian tới, nhiều thuốc phát minh, bao gồm thuốc cho bệnh hiếm, dự kiến sẽ được đưa vào Việt Nam nhờ tiến trình cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký thuốc của Bộ Y tế. Cùng đó, ung thư là một trong những lĩnh vực trọng tâm của MSD.

Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương của MSD cho hay MSD luôn sẵn sàng hợp tác triển khai tiếp tục các chương trình hỗ trợ bệnh nhân đối với thuốc ung thư và thuốc hiếm tại Việt Nam. MSD đã quyết định đầu tư hơn 40 triệu USD vào nghiên cứu lâm sàng tại Việt Nam, bao gồm các nghiên cứu trong lĩnh vực ung thư và vaccine.

Ông cũng kỳ vọng danh mục thuốc được BHYT chi trả sẽ sớm được Bộ Y tế ban hành và có hiệu lực từ quý II.

TS Andrew Otoo cũng thông tin về việc khảo sát và đánh giá cơ hội chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine HPV tại Việt Nam trong tương lai.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan đánh giá cao những ý kiến, thông tin mà Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương của MSD đưa ra, cơ bản nhất trí các đề xuất hợp tác, đồng hành trong thời gian tiếp theo của MSD với ngành y tế.

Liên quan đến đề xuất của MSD về danh mục thuốc được BHYT chi trả, Bộ trưởng Đào Hồng Lan thông tin các đơn vị của Bộ Y tế đang nỗ lực để Thông tư nhanh chóng được ban hành.

"Tôi cũng đã hứa với cử tri, do đó, tôi đã và đang yêu cầu các đơn vị liên quan của Bộ phối hợp với đơn vị đầu mối là Vụ BHYT nhanh chóng hoàn thiện để trình lãnh đạo Bộ xem xét thông qua", Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin.

Tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao tặng Bằng khen của Bộ Y tế cho MSD Việt Nam, đồng thời trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” – tới bà Katharina Geppert, Tổng Giám đốc và BS Đàm Thị Hoàng Lan, Giám đốc Đối ngoại, MSD Việt Nam.

"Đây là một dấu mốc đặc biệt ý nghĩa - không chỉ để nhìn lại hành trình đã qua và báo cáo Bộ trưởng những thành tựu đáng tự hào, mà còn là dịp để tri ân các đối tác đã đồng hành cùng chúng tôi. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để chúng tôi tái khẳng định cam kết lâu dài và niềm tin vào tương lai phát triển bền vững của MSD tại Việt Nam", bà Katharina Geppert, Tổng Giám đốc MSD Việt Nam chia sẻ.