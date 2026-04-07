Một thói quen phổ biến có thể tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh tim

Hindustan Times đưa tin theo bác sĩ Sanjay Bhojraj, chuyên gia tim mạch với hơn 20 năm kinh nghiệm tại California (Mỹ), việc duy trì trạng thái tĩnh trong nhiều giờ liên tục có thể trở thành một yếu tố nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe tim mạch.

Trong chia sẻ mới đây, ông cho biết thói quen ngồi lâu mỗi ngày có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc các bệnh như nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Điều đáng nói là đây lại là yếu tố thường bị bỏ qua, khi nhiều người chỉ chú ý đến chế độ ăn uống hoặc việc bỏ thuốc lá mà chưa quan tâm đúng mức đến vận động thể chất.

Dưới góc độ y khoa, việc ít vận động kéo dài khiến quá trình lưu thông máu bị chậm lại, đồng thời làm tăng lượng đường huyết và nguy cơ hình thành cục máu đông. Khi cơ thể duy trì trạng thái tĩnh quá lâu, các enzyme có vai trò phân hủy chất béo trong máu cũng hoạt động kém hiệu quả, dẫn đến tình trạng tích tụ cholesterol.

Ngồi nhiều làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch (Ảnh: Getty).

Hệ quả không chỉ dừng lại ở rối loạn chuyển hóa mà còn làm gia tăng phản ứng viêm trong cơ thể, từ đó thúc đẩy nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nghiêm trọng.

Lối sống hiện đại, đặc biệt ở nhóm nhân viên văn phòng hoặc những người dành nhiều thời gian trước màn hình, đang đi ngược lại nhu cầu sinh học cơ bản là vận động thường xuyên.

Những nhận định này cũng phù hợp với dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới. Theo báo cáo năm 2024, người trưởng thành không đạt mức vận động khuyến nghị có nguy cơ tử vong cao hơn từ 20% đến 30% so với nhóm vận động đầy đủ.

Không chỉ vậy, lối sống ít vận động còn được xác định là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tăng huyết áp và béo phì, hai yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh tim mạch.

WHO ước tính, tình trạng thiếu vận động đang gây ra gánh nặng kinh tế khoảng 27 tỷ USD mỗi năm trên toàn cầu, chủ yếu liên quan đến chi phí điều trị bệnh tim và đái tháo đường type 2.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc bảo vệ sức khỏe tim mạch không nhất thiết phải bắt đầu bằng những bài tập cường độ cao. Những thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày cũng có thể mang lại hiệu quả rõ rệt.

Bác sĩ Bhojraj khuyến nghị, sau mỗi 30 đến 60 phút ngồi làm việc, mỗi người nên đứng dậy đi lại hoặc thực hiện một số động tác nhẹ như squat. Những khoảng vận động ngắn này giúp cải thiện tuần hoàn máu, ổn định đường huyết và giảm nguy cơ tim mạch về lâu dài.