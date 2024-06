Một bệnh viện mỗi năm mổ 800 người bị hẹp niệu đạo: Cảnh giác khi té xe máy

Trong khuôn khổ hội thảo chuyên đề "Phẫu thuật điều trị hẹp niệu đạo, góc nhìn của các chuyên gia" vừa diễn ra tại TPHCM, các bác sĩ đơn vị Tạo hình niệu đạo, Bệnh viện Bình Dân cùng phái đoàn của Giáo sư Joel Gelman (Đại học UC Irvine, Hoa Kỳ) đã thực hiện phẫu thuật tạo hình cho một trường hợp hẹp niệu đạo phức tạp.

Tạo hình niệu đạo cho người đàn ông bí tiểu kéo dài

Người bệnh là N.V.N. (65 tuổi, Long An). Khai thác bệnh sử, vào năm 2022, ông N. từng phải trải qua nội soi ngược chiều để tán sỏi kẹt niệu đạo. Trước đó, bệnh nhân có các triệu chứng như tiểu lắt nhắt kèm đau rát niệu đạo và được thực hiện thủ thuật nội soi tại một bệnh viện tại địa phương.

Tuy nhiên sau phẫu thuật lần đầu, dù được lấy sỏi niệu đạo nhưng người bệnh vẫn còn tiểu khó kéo dài, tiến triển ngày càng nặng đến mức hoàn toàn bí tiểu, phải mở bàng quang ra da. Thêm vào đó, người đàn ông còn có các bệnh nền bao gồm gout và tăng huyết áp.

Các bác sĩ phẫu thuật cho người đàn ông bị hẹp niệu đạo phức tạp (Ảnh: BV).

Ca phẫu thuật tạo hình theo phương pháp cắt nối niệu đạo tận - tận cho người bệnh được truyền hình trực tiếp từ phòng phẫu thuật để các nhân viên y tế có thể học tập kinh nghiệm xử trí. Các bác sĩ đã dùng ống nội soi mềm để nội soi xuôi chiều từ bàng quang và ngược chiều từ ngoài niệu đạo vào, để đánh giá đoạn hẹp và tính toán phương án tốt nhất để tạo hình.

Sau 2 giờ thực hiện, cuộc phẫu thuật đã kết thúc tốt đẹp, khi bệnh nhân được thông nối niệu đạo.

Báo cáo chủ đề "Hẹp niệu đạo sau không do chấn thương", Giáo sư Francisco Martins, Bệnh viện Đại học Santa Maria (Bồ Đào Nha) cho biết, ngay cả quốc gia ở Châu Âu như Na Uy cũng chỉ duy nhất có một trung tâm tạo hình niệu đạo, nên người dân cả nước gặp vấn đề về niệu đạo phải đến đây điều trị.

Khác với Việt Nam, lý do chủ yếu khiến người bệnh Châu Âu bị hẹp niệu đạo thường là sau điều trị ung thư tuyến tiền liệt.

Giáo sư Joel Gelman, Đại học UC Irvine nhận định, để có tỷ lệ tạo hình niệu đạo thành công cao, các bác sĩ phải trải qua thời gian đào tạo chuyên sâu, thực hành tích lũy kinh nghiệm từ vài tháng đến vài năm. Bên cạnh đó, bệnh viện cần trang thiết bị phẫu thuật chuyên dụng và năng lực chẩn đoán hình ảnh tốt.

Do đó, chiến lược phát triển và ủng hộ từ các cấp quản lý và ban giám đốc bệnh viện rất quan trọng.

Cuộc phẫu thuật tạo hình niệu đạo diễn ra với sự phối hợp giữa bác sĩ Việt Nam và chuyên gia đến từ Hoa Kỳ (Ảnh: BV).

Hậu quả nặng nề khi điều trị không đúng kỹ thuật

Hẹp niệu đạo tại Việt Nam và một số nước Đông Nam Á thường xảy ra sau gãy khung chậu, khi bệnh nhân gặp tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn xe máy, té ngồi trên mạn ghe thuyền và tai nạn lao động.

Hẹp niệu đạo gây ra khó khăn trong cuộc sống của người bệnh vì tình trạng tiểu rặn, tiểu khó, thậm chí phải cấp cứu khi bí tiểu. Bệnh để lại những hậu quả nặng nề về tâm lý vì gây rối loạn đường tiết niệu dưới, cùng những biến chứng nhiễm trùng tiết niệu.

Điều này không những làm giảm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân mà còn tăng gánh nặng dành cho xã hội, khi nhóm bệnh nhân chủ yếu ở độ tuổi lao động.

Điều trị hẹp niệu đạo nếu không được thực hiện đúng kỹ thuật có thể gây hẹp tái phát, người bệnh phải phẫu thuật nhiều lần hoặc chịu cảnh mang ống thông dẫn lưu nước tiểu suốt đời. Tại các nước không có bác sĩ được đào tạo tốt lẫn không có trang thiết bị chuyên dụng về tạo hình niệu đạo, tỷ lệ thành công thường chỉ dưới 16%.

Riêng tại Bệnh viện Bình Dân, tỷ lệ thành công trong phẫu thuật tạo hình niệu đạo là 98%, tương đương với kết quả của các trung tâm tạo hình niệu đạo hàng đầu tại Hoa Kỳ. Nơi đây cũng là cơ sở y tế duy nhất trên cả nước có đơn vị Tạo hình niệu đạo.

Hẹp niệu đạo không những làm giảm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân mà còn tăng gánh nặng dành cho xã hội (Ảnh: BV).

Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Lệnh Hùng, Trưởng Đơn vị Tạo hình niệu đạo, Bệnh viện Bình Dân cho biết thêm, qua hơn 8 năm kể từ khi thành lập đơn vị, số lượng ca phẫu thuật mỗi năm đều tăng. Từ khoảng 250 trường hợp/năm được phẫu thuật hẹp niệu đạo ở Bệnh viện Bình Dân, đến nay con số này đã tăng lên 800 ca/năm được điều trị tại Bệnh viện Bình Dân.

Trong số này, có rất nhiều trường hợp khó, do chấn thương phức tạp và do những can thiệp y tế không phù hợp từ trước. Có những trường hợp phẫu thuật kéo dài hàng chục giờ đồng hồ. Thậm chí vào năm 2019, một nam bệnh nhân ở Hưng Yên đã được phẫu thuật tái tạo niệu đạo ở Bệnh viện Bình Dân sau 17 lần mổ thất bại trước đó.

Một điểm cần lưu ý với người bệnh là kết quả của tạo hình niệu đạo cần được theo dõi sát. Một trường hợp phẫu thuật hẹp niệu đạo thành công phải được đánh giá lại sau 3-4 tháng.

"Mỗi năm người bệnh cũng cần tái khám theo hẹn của bác sĩ để đảm bảo máu nuôi ở nơi tạo hình vẫn tốt, tránh nguy cơ tái hẹp", bác sĩ Đỗ Lệnh Hùng nói.