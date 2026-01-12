Mỗi năm, cả nước có 800-900 bác sĩ nội trú tốt nghiệp

Bác sĩ nội trú là bước then chốt trong việc phát triển đội ngũ bác sĩ chuyên khoa sâu, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đảm bảo sự bền vững của hệ thống y tế.

Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Trọng Hào, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thực trạng đào tạo và làm việc của đội ngũ bác sĩ nội trú tại Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng đang đối mặt với nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của hệ thống y tế.

Theo PGS Hào, đến nay, cả nước có 13 cơ sở đào tạo với khoảng 800-900 bác sĩ nội trú tốt nghiệp mỗi năm. Tại TPHCM, hiện có ba trường đại học công lập đào tạo bác sĩ nội trú: Đại học Y Dược TPHCM, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trường Đại học Khoa học Sức khỏe.

Mặc dù bác sĩ nội trú là nguồn nhân lực chất lượng cao, thực tế cho thấy số lượng bác sĩ nội trú làm việc tại các cơ sở y tế công lập thuộc Sở Y tế TPHCM còn rất hạn chế.

Theo số liệu từ năm 2018 đến 2024, tổng số bác sĩ nội trú được tuyển dụng tại các cơ sở y tế công lập chỉ chiếm khoảng 2,8% trên tổng số được đào tạo. Tại các bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế, tỷ lệ bác sĩ nội trú chỉ chiếm khoảng 10-12% tổng số bác sĩ.

"Như vậy, dù bác sĩ nội trú là nguồn nhân lực chất lượng cao, nhưng với tỷ lệ thấp như vậy, việc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao tại siêu đô thị TPHCM chưa đạt mức mong muốn", PGS Hào đánh giá.

Mỗi năm cả nước có khoảng 800-900 bác sĩ nội trú tốt nghiệp (Ảnh minh họa: Hồng Hải).

PGS.TS Nguyễn Trọng Hào chỉ ra bốn nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng trên. Đó là chưa có chính sách hỗ trợ phù hợp, chưa có cơ chế ràng buộc và thu hút sau đào tạo, sự phối hợp giữa cơ sở đào tạo và thực hành chưa chặt chẽ, chương trình đào tạo thiếu cân bằng giữa lý thuyết và thực hành.

Theo PGS Hào, trước đây (khoảng 10-15 năm trước), bác sĩ nội trú được hỗ trợ sinh hoạt phí và miễn học phí, dù không nhiều nhưng mang tính khuyến khích. Hiện nay, bác sĩ nội trú không chỉ không được hỗ trợ mà còn phải đóng học phí khá cao.

Không có hỗ trợ học phí, không có cơ chế ràng buộc và khuyến khích, nên sau khi tốt nghiệp, các bác sĩ có hướng đi riêng, không đảm bảo cống hiến cho ngành y tế công lập.

Sự phối hợp giữa cơ sở đào tạo và cơ sở thực hành chưa chặt chẽ dẫn đến chương trình đào tạo thực hành chưa phù hợp và hiệu quả. Mối liên kết giữa trường đại học và bệnh viện chưa được thiết lập bài bản và bền vững.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề, Sở Y tế TPHCM đã soạn thảo đề án chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú, đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên sâu và xây dựng đội ngũ quản trị bệnh viện giai đoạn hiện nay đến năm 2030 và các năm tiếp theo. Đề án đang ở giai đoạn cuối, sắp được UBND thành phố ban hành, với các chính sách hỗ trợ rõ ràng cho bác sĩ nội trú.

Để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực này, PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hào nhấn mạnh cần sự phối hợp chặt chẽ giữa ba thành tố gồm Sở Y tế với vai trò chủ đạo và chỉ đạo - Các bệnh viện (nơi bác sĩ nội trú thực hành) - Cơ sở đào tạo (các trường đại học y khoa), tạo thành "tam giác phối hợp hiệu quả".

Theo đó, PGS Hào cho rằng cần phối hợp xác định nhu cầu thực tế của các bệnh viện theo từng năm; xây dựng chính sách hỗ trợ đầy đủ, thậm chí có cơ chế ràng buộc để giữ chân bác sĩ nội trú.

Bên cạnh đó, cần phối hợp chặt chẽ giữa bệnh viện và cơ sở đào tạo trong thực hành và nghiên cứu khoa học, mở rộng quy mô đào tạo, đặc biệt các ngành theo nhu cầu thực tế và cải tiến chương trình đào tạo, tăng cường thực hành tại bệnh viện

Việc triển khai đề án chính sách đặc thù của Sở Y tế, cùng với sự phối hợp tam giác giữa Sở Y tế, các bệnh viện và cơ sở đào tạo, hứa hẹn sẽ mang lại những thay đổi tích cực.

Đầu tư cho bác sĩ nội trú không chỉ là đầu tư cho hiện tại mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của hệ thống y tế TPHCM trong tương lai, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm y tế khu vực ASEAN đến năm 2030.