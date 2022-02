Mổ cấp cứu thành công cho sản phụ F0 gặp tai biến sản khoa nguy hiểm

Chị T.T.K.D. (35 tuổi), tiền sử mổ đẻ, được chẩn đoán rau cài răng lược tại sẹo mổ đẻ cũ từ rất sớm, khi thai khoảng 20 tuần. Quá trình theo dõi, bánh rau càng ngày càng ăn sâu phá hủy lớp cơ tử cung và xâm lấn bàng quang.

Ở tuần thai 32, sản phụ phát hiện mắc Covid-19 và chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở Cảm Hội và ngày 23/1.

Mổ đẻ cho một sản phụ F0 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở Cảm Hội (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Bệnh nhân được theo dõi sát sao, điều trị chống đông, kháng virus với hy vọng sớm khỏi Covid-19. Tuy nhiên mới đây, bệnh nhân có hiện tượng vỡ ối ngay trong đêm, suy thai ở tuần thứ 34. Ths. BSCKII Trương Minh Phương - Trưởng kíp điều trị thai phụ mắc Covid-19 tại cơ sở này đã nhanh chóng hội chẩn với Ban Giám đốc Bệnh viện và nhận lệnh phẫu thuật ngay do tính cấp cứu của ca bệnh. Bệnh viện cũng đã huy động cung cấp gần 3.000ml máu và các chế phẩm máu, sẵn sàng phương án chi viện nhân lực từ vòng ngoài vào nếu cần thiết.

Ca phẫu thuật căng thẳng kéo dài hơn 3 tiếng do Ths.BSCKII Trương Minh Phương, BSCKI Vương Đức Hinh, BS Đồng Văn Hiệp cùng ekip gây mê hồi sức: BS Vũ Đình Kinh, BS Nguyễn Nhật Hoan thực hiện đã thành công tốt đẹp. Một bé trai nặng 2,15kg cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui của toàn bộ ekip và gia đình. Kíp phẫu thuật cũng đã cắt tử cung để cầm máu cho bệnh nhân do rau thai đã xâm lấn hết vị trí vết mổ, không còn khả năng cắt lọc bảo tồn. Hiện tại sức khỏe của mẹ và bé đều ổn định.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở Cảm Hội hiện là đơn vị thu dung, điều trị các sản phụ F0 trên địa bàn Thủ đô. Thời gian gần đây, cơ sở này thường xuyên phải điều trị cùng lúc hơn 100 sản phụ F0.

Đáng chú ý, phần lớn các sản phụ F0 chuyển nặng phải kết thúc thai kì sớm là trường hợp chưa tiêm vaccine Covid-19 hoặc tiêm chưa đủ liều.

Theo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, so với người bình thường, hệ thống miễn dịch của phụ nữ mang thai dễ bị tổn thương hơn nếu nhiễm phải virus đường hô hấp. Phụ nữ mang thai mắc Covid-19 dễ chuyển biến nặng hơn so với phụ nữ không mang thai, tăng nguy cơ cao phải thở máy, dùng kháng sinh liều cao, thai nhi có nguy cơ bị sinh non, nguy cơ lây nhiễm,… thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng.

Trước thực tế này, các bác sĩ khuyến cáo các sản phụ (đáp ứng đủ điều kiện tiêm vaccine) cần tiếp cận tiêm vaccine sớm nhất có thể, theo khuyến cáo của nhân viên y tế.