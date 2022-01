Hà Nội: Nhiều sản phụ F0 chưa tiêm vaccine chuyển nặng

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở Cảm Hội hiện là đơn vị thu dung, điều trị các sản phụ F0 trên địa bàn Thủ đô. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đang điều trị cho hơn 100 sản phụ F0. Trước tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp và lây lan nhanh trong cộng đồng, số lượng thai phụ mắc Covid-19 nhập viện ngày càng tăng cao, ngày 16/1, cơ sở này đã tăng số lượng giường lên 140 để đáp ứng kịp thời chăm sóc và điều trị các bệnh nhân F0.

Chị P.T.T.H., sinh năm 1984, địa chỉ tại Hoàng Mai mắc Covid-19 khi đang mang thai, trước đó chưa được tiêm vaccine Covid-19. Do có tình trạng suy hô hấp tiến triển, các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội chỉ định kết thúc thai kì ở tuần 30. Tuy nhiên, vài ngày sau ca mổ, tình trạng suy hô hấp của bệnh nhân vẫn diễn tiến nặng lên. Kết quả chụp X-quang cho thấy phần phổi trái của bệnh nhân này trắng xóa. Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Một sản phụ bị tổn thương phổi nặng (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo TS.BS Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, tỷ lệ sản phụ F0 không tiêm vaccine Covid-19 mà cơ sở này tiếp nhận chiếm đến 70%. Đáng chú ý, phần lớn các sản phụ chuyển nặng phải kết thúc thai kì sớm là trường hợp chưa tiêm vaccine Covid-19 hoặc tiêm chưa đủ liều.

"Có thể một phần nguyên nhân là do tâm lý còn hoang mang và chưa nhận thức đúng đắn về vaccine của các sản phụ và cả gia đình, nên số lượng sản phụ chưa tiếp cận vaccine Covid-19 tương đối nhiều", BS Hà phân tích.

Đáng chú ý, trong những ngày qua, đơn vị đã tiếp nhận và điều trị một số thai phụ mắc Covid-19 chuyển nặng do tự theo dõi sức khỏe tại nhà sau khi test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Một trường hợp là sản phụ con lần 2, thai 30 tuần 6 ngày, chưa tiêm vaccine Covid-19. Ngày 14/1, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, sốt, tự test nhanh Covid-19 và tự theo dõi tại nhà. Ngày 20/1, bệnh nhân được chuyển vào khu điều trị thai phụ F0 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2, lúc 21h30 trong tình trạng khó thở, tần số thở 37 lần/phút, SpO2 88%, nhịp tim nhanh 137 lần/phút, huyết áp 110/60mmHg, sốt 39,2 độ, tim thai dao động 160-170 lần/phút. Sản phụ được tiến hành cấp cứu thở oxy mặt nạ túi không hiệu quả, chuyển thở máy HFNC, xét nghiệm cho thấy dấu hiệu tăng viêm, bão cytokine. Bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp cấp thể nặng, sau khi hội chẩn các bác sĩ đi đến quyết định chấm dứt thai kỳ, mổ cấp cứu lấy ra một bé trai 1,6kg. Sau mổ, sản phụ và trẻ sơ sinh tiếp tục được hồi sức, điều trị tích cực theo phác đồ.

Những trường hợp như sản phụ trên đều tự test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, tuy nhiên không nhập viện mà tự theo dõi tại nhà, không hay biết bệnh đang chuyển biến xấu và chỉ nhập viện khi tình trạng đã nặng lên.

Tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nơi điều trị cho các F0 nặng nhất, đa phần các bệnh nhân trẻ tuổi là các sản phụ chưa tiêm vaccine Covid-19.

Theo bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đa phần các trường hợp sản phụ mắc Covid-19 mà khoa Hồi sức tích cực tiếp nhận, tiến triển nặng từ khoảng ngày thứ 7. Đặc biệt, các bệnh nhân diễn biến nặng nhanh.

Theo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, so với người bình thường, hệ thống miễn dịch của phụ nữ mang thai dễ bị tổn thương hơn nếu nhiễm phải virus đường hô hấp. Phụ nữ mang thai mắc Covid-19 dễ chuyển biến nặng hơn so với phụ nữ không mang thai, tăng nguy cơ cao phải thở máy, dùng kháng sinh liều cao, thai nhi có nguy cơ bị sinh non, nguy cơ lây nhiễm,… thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng.

Theo ThS.BS Vũ Văn Vinh, Trưởng phòng quản lý chất lượng, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, với các sản phụ có dấu hiệu chuyển nặng, nếu không kết thúc thai kì sớm thì bệnh sẽ diễn biến rất nhanh và thường dẫn tới tình trạng nặng và nguy kịch. Điều này đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của cả mẹ và con.

Trước thực tế này, các bác sĩ khuyến cáo các sản phụ (đáp ứng đủ điều kiện tiêm vaccine) cần tiếp cận tiêm vaccine sớm nhất có thể, theo khuyến cáo của nhân viên y tế.