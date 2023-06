Mẹ và con gái 7 tuổi tử vong thương tâm sau khi nhà cháy lúc rạng sáng

Nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, vừa qua hai bệnh viện trên địa bàn TPHCM đã tiếp nhận các trường hợp là người thân trong gia đình bỏng nặng, trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 8/6, một căn nhà ở xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An bất ngờ bốc cháy, khiến ít nhất 3 mẹ con bị bỏng vì không kịp thoát ra ngoài.

Ba nạn nhân sau đó được xe cấp cứu từ thiện đưa đi bệnh viện. Trường hợp thứ nhất là nữ bệnh nhân N.Đ.A. (33 tuổi), nhập viện trong tình trạng "cháy khét", quần áo cháy dính vào cơ thể.

Đại diện phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện đa khoa khu vực Cần Giuộc cho biết, chị A. được các bác sĩ tại đây chẩn đoán bị bỏng 80-90% diện tích cơ thể. Vì vết thương quá nặng, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM (Ảnh: BV).

Hai con gái của chị A. là bé M.H. (4 tuổi) và bé N.Q. (7 tuổi) cũng được bệnh viện địa phương tiếp nhận sơ cứu, sau đó chuyển đến một bệnh viện chuyên khoa Nhi trên địa bàn TPHCM.

Bé N.Q. bỏng toàn thân 80% độ 2-3 kèm bỏng hô hấp nặng. Bệnh nhi được điều trị tích cực khoảng một tuần, sau đó cũng không qua khỏi. Còn bé M.H. vào viện với chẩn đoán bỏng 5% vùng mặt và 2 bàn tay, hiện đã qua giai đoạn nguy hiểm.

Trước vụ việc trên, trong thời gian gần đây, TPHCM và các tỉnh lân cận liên tục xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, với nhiều nguyên nhân khác nhau.

Như sự việc một người đàn ông 45 tuổi đốt phòng trọ nơi người yêu sinh sống vì ghen, xảy ra ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai ngày 3/6, khiến ít nhất 7 người gặp nạn.

Đến nay, đã có 4 trường hợp tử vong, một ca xin về vì không thể cứu chữa. Tất cả đều là trẻ em và không liên quan gì đến người phóng hỏa.

Khoa Phỏng, Bệnh viện Nhi đồng 1, nơi điều trị cho 2 trẻ trong vụ đốt phòng trọ vì ghen ở Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Lê).

Vào rạng sáng 28/5, lửa bất ngờ bùng lên ở căn nhà 2 tầng nằm trên đường Lê Sao, phường Phú Thạnh (quận Tân Phú, TPHCM). Hậu quả, một nam thanh niên 22 tuổi tử vong. Hai nạn nhân còn lại phải đi cấp cứu vì bỏng nặng.

Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC & CHCN), Bộ Công An, để bảo đảm an toàn PCCC, các cơ sở và hộ gia đình cần chấp hành nghiêm quy định về an toàn PCCC và thoát nạn.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt, hệ thống điện, thiết bị điện và chất dễ cháy, nổ.

Bộ Công an cũng khuyến cáo, người dân không cố mang theo những đồ có giá trị hay tìm vật nuôi trong nhà khi xảy ra cháy, không cố tìm hiểu nguyên nhân đám cháy. Nếu thấy lửa và khói chặn mất lối thoát chính, người ở tầng thấp có thể tìm cách thoát ra bằng cửa sổ hoặc ban công.

Các gia đình cũng không nên thiết kế, lắp đặt "chuồng cọp" và hạn chế để trẻ em ở nhà một mình, chơi đùa tại khu vực ban công.