"Mê cung" giá dịch vụ thẩm mỹ

Chỉ cần gõ từ khóa về làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, giảm béo, cắt mí, tiêm filler… trên Google, chúng ta dễ dàng thấy hàng trăm nghìn kết quả trang web, tài khoản đăng quảng cáo, giới thiệu về cùng một dịch vụ này với vô vàn mức giá khác nhau, tên gọi khác nhau khiến cho khách hàng thật sự lạc vào mê cung không lối thoát.

Loạn giá thẩm mỹ

Thẩm mỹ làm đẹp là ngành dịch vụ đang rất phát triển trong những năm gần đây. Theo ước tính, một năm có hàng nghìn spa, thẩm mỹ viện, phòng khám thẩm mỹ mở mới trên toàn quốc, kéo theo sự cạnh tranh về giá cũng rất khốc liệt không thua kém bất kỳ một dịch vụ thiết yếu nào trên thị trường như dịch vụ ăn uống, dịch vụ giải trí…

Đánh vào tâm lý muốn làm đẹp tiết kiệm của khách hàng mà các dịch vụ thẩm mỹ giá rẻ đang ngày một phát triển. Trong đó, filler giá rẻ chỉ vài trăm nghìn đồng đang thu hút được sự chú ý của không ít chị em phụ nữ. Chỉ cần tìm kiếm từ khóa "tiêm filler" trên facebook, ngay lập tức, hàng loạt các địa chỉ nhận tiêm filler hiện ra với hình ảnh minh họa những đôi môi căng mọng, sống mũi cao vút, cặp má bầu bĩnh. Đáng chú ý, dịch vụ này được quảng cáo rầm rộ ở nhiều địa chỉ với giá siêu rẻ, chỉ từ 200.000-800.000 đồng/mũi tiêm filler.

Chị A.L - chủ cơ sở thẩm mỹ ở quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết: "Hiện cơ sở đang có chương trình khuyến mãi tiêm filler mũi, tiêm cằm, tiêm tai tài lộc, tiêm má baby, tiêm thái dương với giá chỉ 299.000 đồng. Ngoài ra, tiêm botox - một dạng chất làm đẹp khác có tác dụng làm thon gọn, giảm nếp nhăn với các dịch vụ gọn hàm, hạ gò má, gọn bắp tay… có giá 500.000 - 1.000.000 đồng. Tất cả sản phẩm được nhập từ Hàn Quốc và bảo hành 12 tháng".

Tuy nhiên, theo thông tin chúng tôi tìm hiểu được tại các bệnh viện thẩm mỹ lớn, uy tín, hiện tại trên thị trường, filler có giá giao động 5-6 triệu đồng/cc, một ca thẩm mỹ tiêm filler nâng mũi tại cơ sở uy tín được cấp phép có giá khoảng hơn 10 triệu đồng. "Cho nên tiêm filler có giá rẻ là không thể có, hoặc nếu có thì đó là hàng trôi nổi bên ngoài không được kiểm định cấp phép" - bác sĩ thẩm mỹ tại cơ sở này cho biết.

Đóng vai người có nhu cầu làm đẹp bằng phương pháp tiêm tế bào gốc, chúng tôi có tham khảo giá cả tại một số thẩm mỹ viện tại đường Nguyễn Trãi, TP Hà Nội. Khi tìm đến một cơ sở thẩm mỹ ở đây, chúng tôi được bác sĩ tại đây tư vấn phương pháp để làm đẹp da mặt bằng tế bào gốc nhập khẩu từ Mỹ. Vị bác sĩ này cho biết, mức phí cho một lần tiêm tế bào gốc tại bệnh viện này là khoảng 8.000 USD, được giảm giá cho khách hàng mới còn 5.600 USD (khoảng 130 triệu đồng).

Tại một thẩm mỹ viện khác nằm trên quận Đống Đa, TP Hà Nội, khi bày tỏ mong muốn trẻ hóa da mặt, chúng tôi được nhân viên tư vấn giới thiệu loại tế bào gốc từ cuống rốn em bé, được nhập khẩu từ Mỹ về. Tuy vậy, mức giá khi tiêm loại tế bào gốc này tại đây chỉ có giá 65 triệu đồng, rẻ bằng một nửa so với bệnh viện thẩm mỹ trên.

Đáng kinh ngạc hơn, khi được giới thiệu một cơ sở thẩm mỹ khác quảng cáo có thể tự ly tâm tế bào gốc được mà không cần gửi ra nước ngoài, chi phí một lần tiêm tế bào gốc tự thân ở đây thấp hơn hẳn 2 cơ sở trước đó, khoảng 22 triệu đồng. "Còn nếu chị muốn dùng hàng ngoại thì bên em có sản phẩm được nhập khẩu từ Nhật Bản và đang được lưu trữ và bảo quản trong lọ tại phòng lab (phòng thí nghiệm). Tế bào gốc từ cuống rốn một lần tiêm là 1.500 USD (khoảng 35 triệu đồng)"- nữ nhân viên của cơ sở này giới thiệu.

Không chỉ loạn về giá, khách hàng nhiều khi cũng bối rối khi nghe thấy tên một "công nghệ" làm đẹp mới xuất hiện, tìm hiểu thì thấy đó là "phát minh" mới của đội ngũ marketing - quảng cáo, nhưng bản chất lại là "bình mới rượu cũ" nhằm đẩy giá dịch vụ thẩm mỹ và rút ví khách hàng một cách tinh vi hơn.

Cắt mí là thủ thuật cắt da thừa trùng nhão loại bỏ túi mỡ, nhưng chỉ với việc thay đổi cách gọi, khách hàng phải trả thêm khá tiền cho "công nghệ" mới với như "cắt mí 3D", "4D" rồi "5D", bây giờ là 6D. Với tên gọi "cắt mí …D" khiến khách hàng tưởng rằng "…D" là một công nghệ mới vừa được chuyển giao cho Việt Nam, có "D" hẳn là phải hơn không có "D" nào. Giá cắt mí thông thường dao động khoảng 6.000.000 đồng, tuy nhiên, qua lớp vỏ cắt mí 6D đã nâng lên gần gấp 3 lần, tương đương 16.000.000 đồng.

Hay như công nghệ nâng mũi siêu cấu trúc, nâng mũi cấu trúc 6D… Dù tên gọi là gì, phẫu thuật thẩm mỹ mũi cũng là dùng vật liệu nhân tạo (silicon, ePTFE, PCL...) hoặc có kết hợp với vật liệu tự thân (sụn tai, sụn sườn...) độn vào mũi nhằm tạo dáng mới cho mũi. Tên gọi càng sang trọng, khái niệm càng mới thì khách hàng càng phải trả nhiều tiền hơn.

Bài toán quản lý thị trường giá thẩm mỹ

Trước nhu cầu làm đẹp của phụ nữ, nhiều cơ sở chăm sóc sắc đẹp, trung tâm thẩm mỹ đua nhau nở rộ. Có thâm nhập sâu những cơ sở này mới thấy, tại đây, hàng chục loại dịch vụ được đưa ra tiếp thị khiến chị em như lạc vào ma trận. Từ bình dân đến cao cấp, tùy vào khả năng tài chính của mỗi khách hàng mà chủ các cơ sở có cách thức tư vấn khác nhau.

Ở các cơ sở, bệnh viện lớn, chuyên nghiệp, giá dịch vụ làm đẹp cao do sử dụng các loại mỹ phẩm được kiểm định, công nghệ hiện đại, bác sĩ có chuyên môn, tay nghề. Còn ở các cơ sở nhỏ, giá dịch vụ rẻ hơn nhiều. Sự chênh lệch quá lớn này khiến chúng ta không thể không đặt ra nghi vấn về chất lượng của các cơ sở thẩm mỹ này, giá rẻ liệu có đi kèm chất lượng?

Hàng chục ngàn cơ sở chăm sóc sắc đẹp không có giấy phép, thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ "chui" liên tiếp bị phát hiện gần đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý loại hình dịch vụ y tế này. Thực tế vấn đề cấp phép, quản lý các cơ sở thẩm mỹ vẫn còn khá nhập nhằng và lỏng lẻo. Đây chính là kẽ hở để các đối tượng hám lợi thực hiện thẩm mỹ chui, giá rẻ bất chấp hậu quả gây ra cho sức khỏe của người dân.

Mặt khác, bài toán đặt ra cho các cơ quan chức năng là việc cần làm rõ tình trạng cạnh tranh không công bằng trong việc quảng cáo, quảng cáo sai sự thật, thổi phồng chất lượng và gây nhiễu loạn giá dịch vụ thẩm mỹ của các đối tượng xấu để trục lợi từ người dân.

